10 Налоговых мифов: во что верят бизнесмены, но чего не существует на самом деле

Реальность: Личные расходы ИП не уменьшают налогооблагаемую базу.

· Почему это миф:

o Налоговая чётко разделяет личные и бизнес-расходы.

o Если вы купили что-то для себя (например, машину или квартиру), это не считается расходом бизнеса.

· Умная мысль: Ведите раздельный учёт личных и бизнес-расходов. Это поможет избежать претензий со стороны налоговой.