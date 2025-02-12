Почему ваш кофе стоит так дорого: как налоги влияют на цены

Налоги на бизнес

Компании, которые производят или продают товары, платят налоги на прибыль, налоги на имущество, страховые взносы за сотрудников и другие обязательные платежи. Чтобы покрыть эти расходы, бизнес включают их в стоимость своих товаров или услуг.

Например, если кофейня платит налог на прибыль в размере 20%, ей нужно заработать больше, чтобы сохранить желаемую прибыль. Это значит, что цена вашего кофе будет выше.