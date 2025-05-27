Договор подряда: юридические нюансы

Договор подряда это
Понятие договора подряда сформулировано в законе путем описания его предмета. Он заключается в том, что подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п. 1 ст. 702 ГК РФ).
Целью договора подряда является не выполнение работы как таковой, а получение результата, который может быть передан заказчику. Получение подрядчиком определенного передаваемого (то есть материализованного, отделяемого от самой работы) результата позволяет отличить договор подряда от других договоров (п. 15 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 3 (2018)).
Существенное условие – сами работы
Условие о содержании работы определяет, какая именно работа подлежит выполнению по договору подряда и какие действия в рамках этой работы должен совершить подрядчик.
Стороны должны отразить в договоре содержание работы, поскольку оно, наряду с объемом работы и ее результатом, составляет предмет договора (п. 1 ст. 702, п. 1 ст. 703, п. 1 ст. 432 ГК РФ).
Объем работ: не стоит забывать при заключении договора
Условие о содержании работы определяет, какая именно работа подлежит выполнению по договору подряда и какие действия в рамках этой работы должен совершить подрядчик.
Стороны должны отразить в договоре содержание работы, поскольку оно, наряду с объемом работы и ее результатом, составляет предмет договора (п. 1 ст. 702, п. 1 ст. 703, п. 1 ст. 432 ГК РФ).
Объем работы, наряду с содержанием, позволяет определить предмет договора подряда (п. 1 ст. 702, п. 1 ст. 703 ГК РФ) и подлежит согласованию как существенное условие договора (Определение ВАС РФ от 21.06.2010 N ВАС-6393/10 по делу N А12-12230/2009).
Также объем служит основой для расчета цены работы по договору.
Стороны могут согласовать объем работы в договоре, в приложениях к нему (смете, календарном плане) или предусмотреть в договоре порядок определения объема. Так, в договоре подряда на переработку давальческого сырья заказчика могут быть указаны нормы выхода готовой продукции, рассчитанные сторонами в процентном соотношении к массе перерабатываемого сырья.
Качество работ
Договор может не содержать условия о гарантии качества работы, и в данном случае необходимо учитывать следующее. Если гарантийный срок не установлен законом, иным правовым актом или обычаями делового оборота, то требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом или обычаями делового оборота (п. 1 ст. 722, п. п. 2, 3 ст. 724 ГК РФ).
Стоимость работ
Законом не запрещено заключать договоры между юридическими лицами на различных условиях, в том числе и в отношении стоимости выполняемых работ, однако, при многократном отклонении стоимости работ от рыночного уровня есть риск, что инспекция проверит, есть ли признаки необоснованной налоговой выгоды. Если необоснованная выгода будет доказана, то будут доначислены налоги, взысканы пени, штрафы (ст. ст. 75, 122 НК РФ).
Приблизительная цена, хорошо ли это?
Согласование условия о приблизительной цене защищает интересы подрядчика, поскольку в случае необходимости выполнения дополнительных, не учтенных договором работ подрядчик не обязан будет выполнить такие работы за свой счет (при условии предварительного уведомления заказчика). Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы (п. 5 ст. 709 ГК РФ).
Как оплачиваются дополнительные работы
Цена работы (смета) по договору подряда может быть приблизительной или твердой, а при отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой (п. 4 ст. 709 ГК РФ). При этом возможность оплаты дополнительных работ по договору подряда ГК РФ зависит от своевременного предупреждения заказчика о необходимости проведения таких работ. Так, в силу п. 5 ст. 709 ГК РФ, если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему суммы за выполненную часть работы.
Дополнительные работы не могут быть согласованы на основании письма, если по договору увеличение цены при выполнении дополнительных работ производится только на основании допсоглашения при корректировке проектно-сметной документации и внесении изменений в техническое задание (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 22.12.2020 по делу N 306-ЭС20-9915, А55-15811/2016).
При выполнении дополнительных работ без согласия заказчика подрядчик вправе требовать их оплаты только при условии, если докажет (как правило, делается это в судебном порядке), что дополнительные работы были выполнены в интересах заказчика (в целях сохранения объекта и т.д.) (п. 4 ст. 743 ГК РФ).
Компенсация командировочных расходов
Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение (п. 2 ст. 709 ГК РФ). Вместе с тем принцип свободы договора, закрепленный в ст. 421 ГК РФ, не исключает возможности сторон предусмотреть условие о том, что командировочные расходы, связанные с направлением работников подрядчика на объект заказчика, компенсируются последним отдельно и не входят в общую стоимость работ (см., например, Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 15.03.2016 по делу N А33-8025/2015).
Экономия подрядчика
Бывают случаи, когда подрядчик выполнил работы с использованием материалов, которые меньше по стоимости, чем изначально стороны обсуждали и зафиксировали в Договоре (в данном случае, имеется ввиду твердая цена), и Заказчик требует вернуть данную экономию ему. Данная ситуация была разобрана в пункте 24 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 1 (2019) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.04.2019), где указано: «Чтобы разрешить вопрос о наличии (отсутствии) экономии у подрядчика, необходимо установить, есть ли недостатки работ и негативные последствия от изменения способа их выполнения и замены материалов подрядчиком».
Когда подрядчик обязан приостановить работы?
Подрядчик обязан немедленно известить заказчика и до получения его указаний приостановить выполнение работы в следующих случаях (п. 1 ст. 716 ГК РФ):
1)непригодность или недоброкачественность предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
2)возможные неблагоприятные для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
3)наличие иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
Поскольку законом не регламентированы способы извещения подрядчиком заказчика о приостановке выполнения работ в случае выявления указанных в ст. 716 ГК РФ обстоятельств, это могут быть любые допустимые способы. Например, подрядчик уведомление заказчику может передать нарочным, телеграммой или по факсу, подрядчик может также использовать электронную почту и сервисы обмена мгновенными сообщениями (мессенджеры) при условии, что в договоре была согласована такая возможность с указанием контактных данных для оперативной связи.
Подрядчик не вправе в дальнейшем ссылаться на данные обстоятельства, если он не предупредил о них заказчика либо продолжил выполнение работ, не дожидаясь окончания установленного договором подряда срока или при его отсутствии разумного срока для получения ответа от заказчика. Если заказчик со своей стороны не предпримет необходимых мер, то подрядчик будет вправе отказаться от договора подряда и потребовать полного возмещения убытков, причиненных прекращением договора подряда (п. п. 2, 3 ст. 716 ГК РФ).
Когда подрядчик вправе приостановить работы?
Подрядчик вправе также приостановить выполнение работ по договору подряда в случаях (п. 1 ст. 719 ГК РФ):
1. нарушения заказчиком своих обязанностей (например, непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи и др.), если такое нарушение препятствует исполнению договора подрядчиком;
2. при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение вышеуказанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
Например, это могут быть такие обстоятельства, как наличие недостатков в предоставленной заказчиком технической документации, непредоставление доступа на строительную площадку и др. (Постановление Уральского округа от 11.06.2020 N Ф09-995/20).
При возникновении вышеуказанных обстоятельств у подрядчика также имеется право отказаться от договора подряда и потребовать полного возмещения убытков, если иное не предусмотрено указанным договором (п. 2 ст. 719 ГК РФ).
Срок подписания Акта выполненных работ
Существенными условиями договора подряда являются предмет, начальный и конечный сроки выполнения работ, а также сроки выполнения отдельных этапов (промежуточные сроки), если о них договорились сами стороны (ст. ст. 702 и 708 ГК РФ). По смыслу ст. 720 ГК РФ завершение работ подрядчиком и сдача готового результата заказчику оформляются актом выполненных работ или иным документом, подтверждающим факт выполнения работ и сдачу результата заказчику. В отношении договора строительного подряда ст. 753 ГК РФ прямо предусматривает, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами, а при отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.
Законом не установлен конкретный срок для подписания сторонами акта выполненных работ, поэтому стороны вправе в договоре установить определенный срок для составления и подписания указанного документа.
В случае уклонения заказчика от принятия результата работ и подписания указанного документа подрядчик вправе составить его в одностороннем порядке и выслать в адрес заказчика по почте с уведомлением о вручении.
Если договором подряда не установлен конкретный срок для подписания акта выполненных работ, то Заказчик при отсутствии возражений обязан подписать указанный акт в течение семи дней и вернуть его подрядчику (п. 2 ст. 314 ГК РФ, Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2020 N 18АП-5980/2020 по делу N А76-24798/2019).
По истечении срока, установленного договором подряда для подписания акта выполненных работ, или семидневного срока с момента получения заказчиком указанного документа акт выполненных работ будет считаться неподписанным со стороны заказчика, а сам он - уклонившимся от принятия работ. В таком случае подрядчик вправе потребовать от заказчика оплаты выполненных работ на основании ст. ст. 309, 310 и п. 1 ст. 711 ГК РФ, а также реализовать иные права, предусмотренные ст. 720 ГК РФ.
Подрядчик возмещает любые требования 3-их лиц?
Условие договора о том, что подрядчик возмещает убытки в виде суммы любых имущественных (денежных) требований третьих лиц, удовлетворенных заказчиком (да, бывают и такие формулировки в договорах), не освобождает от необходимости установить наличие вреда, противоправность действий его причинителя, причинно-следственную связь между этими действиями и возникновением вреда, вину причинителя вреда (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 30.11.2017 по делу N 307-ЭС17-9329, А13-4150/2015).
Срок исковой давности по ненадлежащему качеству работ
По требованиям, предъявляемым в связи с ненадлежащим качеством работ, срок исковой давности составляет один год, а в отношении зданий и сооружений - три года (п. 1 ст. 196, п. 1 ст. 725 ГК РФ).
Течение срока исковой давности начинается с момента, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а также о том, кто является надлежащим ответчиком по его иску в соответствии с п. 1 ст. 200 ГК РФ. Применительно к договору подряда заказчику о наличии недостатков в переданном ему результате выполненных работ должно стать известно после их обнаружения в пределах сроков, предусмотренных ст. ст. 724, 756 ГК РФ.
При приемке результата работ по частям срок исковой давности начинает течь с момента приемки указанного результата в целом. При наличии гарантийного срока на результат работ срок исковой давности начинает течь с момента, когда заказчик заявил о наличии недостатков (п. п. 2, 3 ст. 725 ГК РФ).
Срок исковой давности по требованию об оплате выполненных работ
По требованию подрядчика к заказчику об оплате стоимости выполненных работ применяется общий срок исковой давности, составляющий три года. Данный срок определяется с даты, следующей за днем наступления срока оплаты (ст. 191, п. 1 ст. 196 ГК РФ).
В случае если часть цены по договору подряда была оставлена заказчиком в качестве гарантийного удержания (п. 1 ст. 329 ГК РФ), срок исковой давности по требованию о ее перечислении начинает течь в день, следующий за днем, когда заказчик должен был бы с ним произвести окончательный расчет.
Досудебный порядок по договора подряда
Соблюдение претензионного порядка до обращения в суд по договору подряда является обязательным, если сторона истребует с другой стороны денежные средства по договору. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 30 календарных дней со дня направления претензии (требования), если иной срок не установлен законом или договором.
Направление претензии с использованием электронной почты, социальных сетей и мессенджеров свидетельствует о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора исключительно в случае, если такой порядок установлен НПА, явно и недвусмысленно предусмотрен в договоре либо данный способ переписки является обычной сложившейся деловой практикой между сторонами и ранее обмен корреспонденцией осуществлялся в том числе таким образом (п. п. 12, 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 N 18).
Более того, суд может признать досудебный порядок соблюденным, когда предусмотренное договором претензионное письмо было направлено в электронном виде, учитывая, что оно направлено на действующий электронный адрес ответчика, присутствующий в реквизитах всей переписки, а также тот факт, что в переписке истца и ответчика существовала устоявшаяся практика обмена юридически значимыми сообщениями электронной почтой (Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 20.08.2021 N 02АП-5848/2021 по делу N А29-15923/2020).
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