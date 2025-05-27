Договор подряда: юридические нюансы

Объем работ: не стоит забывать при заключении договора

Условие о содержании работы определяет, какая именно работа подлежит выполнению по договору подряда и какие действия в рамках этой работы должен совершить подрядчик.

Стороны должны отразить в договоре содержание работы, поскольку оно, наряду с объемом работы и ее результатом, составляет предмет договора (п. 1 ст. 702, п. 1 ст. 703, п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Объем работы, наряду с содержанием, позволяет определить предмет договора подряда (п. 1 ст. 702, п. 1 ст. 703 ГК РФ) и подлежит согласованию как существенное условие договора (Определение ВАС РФ от 21.06.2010 N ВАС-6393/10 по делу N А12-12230/2009).

Также объем служит основой для расчета цены работы по договору.

Стороны могут согласовать объем работы в договоре, в приложениях к нему (смете, календарном плане) или предусмотреть в договоре порядок определения объема. Так, в договоре подряда на переработку давальческого сырья заказчика могут быть указаны нормы выхода готовой продукции, рассчитанные сторонами в процентном соотношении к массе перерабатываемого сырья.