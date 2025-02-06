Зайти в айти?... Мой пост-знакомство

Всегда была против хайпа, мейнстрима и пр. модного, а потому отталкивающего. Но в 37 лет в 2024 г. оказалась в модной отрасли деятельности — айтишной компании.

Как пришла? Как в анекдоте: шла, шла и дошла…

Но есть нюанс — компания занимается консалтингом по внедрению ERP и программированием на языке 1С. А я свой путь начала в далеком 2007 (который все хотят вернуть зачем-то) бухгалтером в юридической компании.

Потом ушла в классический университет своего региона (писать диссертацию, занималась дополнительным профессиональным образованием). Потом был декрет — 5 лет (двое детей), во время которого диссертация была дописана и удачно защищена.

В 2018 году решила вернуться на рынок труда. После непродолжительного поиска, устроилась экономистом-бухгалтером в группу строительных компаний. Два года восстанавливала учет за предыдущие периоды, настраивала учет (весь: и управленческий, и бухгалтерский, и налоговый) для наших компаний, параллельно занимаясь финансовым планированием (мы строили многоквартирные дома, нужно было финансирование внешнее и для себя планы нужны, естественно).

В общем, как у многих в стране-многозадачность и сплошное совмещение, а главное — обычно экономисты дерутся с бухгалтерами по разным вопросам, а тут у себя одна я…))) И ругалась сама с собой, приоритетами в задачах и пр. помощники у меня, конечно, были. но , к сожалению, не я участвовала в их отборе, а значит, проще было делать самой. в таком режиме я продержалась 2 года. потом снова ушла преподавать (и более плотно погрузилась в такие вопросы как управление человеческими ресурсами, кадровое планирование и пр.), начала консультировать бизнес лично и через программы профпереподготовки и повышения квалификации. Неоднократно была наставником в проектной деятельности разного уровня: студентов до руководителей организаций.

В качестве допдеятельности занималась научной работой ( 2 года в федеральном НИИ).

Выгорание от преподавательской деятельности и все прекрасности работы в классическом вузе толкнули меня на поиск новой работы. Коллеги предложили место. И вот, спустя пару недель после объявления во вселенную о поиске работы, — я ее нашла))) (А МЕЧТАЛА НЕ РАБОТАТЬ НИ ДНЯ В СВОЕЙ ЖИЗНИ))). АЙТИ-компания, в которой я уже 4 месяца руковожу проектом, о сути которого буду писать позже.

Но он объединяет все то, чем я занималась до этого: 1С программирование, кадровое планирование, научную деятельность и пр…

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