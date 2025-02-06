Как получить вычет за онлайн-обучение?

Сумма к возврату рассчитывается за календарный год и зависит от потраченных на курс денег. В 2024–2025 годах совокупный лимит соцвычетов составляет 150 000 ₽. То есть вернуть можно до 19 500 ₽ (13% от 150 000 ₽).

Компенсация не может оказаться больше, чем размер НДФЛ, удержанного со всех зарплат на протяжении годового периода. Если в бюджет ушло всего 10 000 ₽ налогов, то и вернуть получится только 1300 ₽.

Это ограничение распространяется не только на вычет за обучение, но и другие социальные расходы, кроме дорогостоящего лечения и благотворительности.

Ориентироваться надо на следующие показатели, актуальные в 2024–2025 годах:

общий лимит по соцвычетам (кроме лечения, на которое потрачена крупная сумма, и благотворительности — они учитываются отдельно): 150 000 ₽;

допустимый вычет за обучение детей: 110 000 ₽ на каждого ребенка (причем лимит не удваивается, если оба родителя решили воспользоваться правом на возврат).

Пример №1. Стоимость онлайн-курса составила 80 000 ₽.

Сумма, с которой можно получить вычет, равна 80 000 ₽, потому что она не превышает допустимого предела в 150 000 ₽.

Возврат: 80 000 ₽ х 13% = 10 400 ₽.

Пример №2. На дистанционное обучение потрачено 160 000 ₽.

Лимит для социального вычета — 150 000 ₽, поэтому сумма возврата рассчитывается исходя из максимального значения.

Возврат: 150 000 ₽ х 13% = 19 500 ₽.

Пример №3. Онлайн-курс для ребенка стоил 70 000 ₽.

Предельно допустимая компенсация по затратам на образование детей — 110 000 ₽. Поскольку 70 000 ₽ меньше 110 000 ₽, то сумма возврата составит 9100 ₽ (13% от 70 000 ₽).

Пример №4. На образование потрачено 90 000 ₽, а на медицину — 60 000 ₽.

Общий лимит на соцвычеты — 150 000 ₽. Совокупные затраты на учебу и медицину не превышают это значение. Расчет производится по формуле:

(90 000 ₽ + 60 000 ₽) х 13% = 19 500 ₽.

Ограничения, из-за которых в компенсации могут отказать:

Источники финансирования Если приобрести курс за материнский капитал, возврата средств не будет Возрастные ограничения Налогоплательщик может вернуть деньги: за своего ребенка до 24 лет;

полнородных и неполнородных брата/сестру до 24 лет;

опекаемого или подопечного (по решению суда об опеке и попечительстве) до 18 лет;

бывшего опекаемого или подопечного до 24 лет;

свое собственное образование или обучение супруга (за периоды с 1.01.2024) — без возрастных ограничений Форма обучения Для детей, подопечных, супруга — только очная форма. Свое обучение — любая Трудовой статус Компенсацию одобрят только резидентам РФ, официально трудоустроенным и уплачивающим НДФЛ. Возмещение затрат не положено: безработным (в т.ч. пенсионерам и студентам);

предпринимателям на патенте и «упрощенке»;

работающим неофициально («в черную») Сроки обращения В отделение ИФНС — по окончании того года, когда покупался курс, и не позднее трех лет с момента оплаты. По месту работы — в том году, когда производилась оплата курса

Вычет по НДФЛ можно запросить только по доходам того года, когда налогоплательщик переводил деньги за обучение (дата будет указана в чеке или квитанции).

Если в 2024–2025 годах у налогоплательщика не было подтвержденного дохода и удержанного НДФЛ, оформить вычет не получится, даже если он начнет работать официально (за «белую» зарплату) в последующие месяцы.

И еще один важный момент — когда стоимость курса превышает 150 000 ₽, перенести остаток вычета на следующий год невозможно.