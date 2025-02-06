Как получить вычет за онлайн-обучение?

Дистанционный формат занятий набирает популярность. Студентам нравится, что курсы экономят время и деньги на транспорт. А вот можно ли получить вычет за онлайн-обучение от налоговой, известно не всем. Между тем, государство действительно компенсирует до 13% стоимости программы, если она отвечает требованиям закона.
Какие онлайн-курсы подходят для вычета?
Дистанционный формат не лишает права на налоговый вычет. Он считается не отдельной формой обучения, а технологией, позволяющей студенту и преподавателю взаимодействовать удаленно.
Но за онлайн-обучение не всегда можно вернуть деньги. Налоговая служба предъявляет три требования к образовательной организации:
Она должна иметь лицензию. Проверить наличие документа можно на официальном сайте учебного заведения или в реестре Рособрнадзора.
Нужен договор на оказание услуг. В качестве учащегося может быть указан сам налогоплательщик или его представитель.
Курс должен проводиться по утвержденной программе, которая включает учебный план, методические материалы, систему оценки знаний и календарный график.
Не все онлайн-курсы отвечают этим требованиям. Например, образовательные платформы, где пользователи самостоятельно проходят видеоуроки без обратной связи от преподавателя, не подходят для возмещения затрат из бюджета.
Если курс оплачен за ребенка, супруга (с 2024 года) или опекаемого, есть еще одно условие — обучение должно быть очным, причем этот момент надо прописать в договоре с детсадом, общеобразовательным учреждением, автошколой и организаторами кружков по интересам. Когда занятия посещает сам налогоплательщик, ограничений по форме нет.
Размер вычета и ограничения в 2025 году
Сумма к возврату рассчитывается за календарный год и зависит от потраченных на курс денег. В 2024–2025 годах совокупный лимит соцвычетов составляет 150 000 ₽. То есть вернуть можно до 19 500 ₽ (13% от 150 000 ₽).
Компенсация не может оказаться больше, чем размер НДФЛ, удержанного со всех зарплат на протяжении годового периода. Если в бюджет ушло всего 10 000 ₽ налогов, то и вернуть получится только 1300 ₽.
Это ограничение распространяется не только на вычет за обучение, но и другие социальные расходы, кроме дорогостоящего лечения и благотворительности.
Ориентироваться надо на следующие показатели, актуальные в 2024–2025 годах:
общий лимит по соцвычетам (кроме лечения, на которое потрачена крупная сумма, и благотворительности — они учитываются отдельно): 150 000 ₽;
допустимый вычет за обучение детей: 110 000 ₽ на каждого ребенка (причем лимит не удваивается, если оба родителя решили воспользоваться правом на возврат).
Пример №1. Стоимость онлайн-курса составила 80 000 ₽.
Сумма, с которой можно получить вычет, равна 80 000 ₽, потому что она не превышает допустимого предела в 150 000 ₽.
Возврат: 80 000 ₽ х 13% = 10 400 ₽.
Пример №2. На дистанционное обучение потрачено 160 000 ₽.
Лимит для социального вычета — 150 000 ₽, поэтому сумма возврата рассчитывается исходя из максимального значения.
Возврат: 150 000 ₽ х 13% = 19 500 ₽.
Пример №3. Онлайн-курс для ребенка стоил 70 000 ₽.
Предельно допустимая компенсация по затратам на образование детей — 110 000 ₽. Поскольку 70 000 ₽ меньше 110 000 ₽, то сумма возврата составит 9100 ₽ (13% от 70 000 ₽).
Пример №4. На образование потрачено 90 000 ₽, а на медицину — 60 000 ₽.
Общий лимит на соцвычеты — 150 000 ₽. Совокупные затраты на учебу и медицину не превышают это значение. Расчет производится по формуле:
(90 000 ₽ + 60 000 ₽) х 13% = 19 500 ₽.
Ограничения, из-за которых в компенсации могут отказать:
Источники финансирования
Если приобрести курс за материнский капитал, возврата средств не будет
Возрастные ограничения
Налогоплательщик может вернуть деньги:
Форма обучения
Для детей, подопечных, супруга — только очная форма.
Свое обучение — любая
Трудовой статус
Компенсацию одобрят только резидентам РФ, официально трудоустроенным и уплачивающим НДФЛ. Возмещение затрат не положено:
Сроки обращения
В отделение ИФНС — по окончании того года, когда покупался курс, и не позднее трех лет с момента оплаты.
По месту работы — в том году, когда производилась оплата курса
Вычет по НДФЛ можно запросить только по доходам того года, когда налогоплательщик переводил деньги за обучение (дата будет указана в чеке или квитанции).
Если в 2024–2025 годах у налогоплательщика не было подтвержденного дохода и удержанного НДФЛ, оформить вычет не получится, даже если он начнет работать официально (за «белую» зарплату) в последующие месяцы.
И еще один важный момент — когда стоимость курса превышает 150 000 ₽, перенести остаток вычета на следующий год невозможно.
Какие документы нужны для получения вычета?
Комплект бумаг будет различаться в зависимости от способа оформления компенсации. А еще важно, кто именно проходил курсы.
Документы, которые понадобятся в любом случае:
договор с университетом или школой (оригинал или копия);
лицензия на оказание услуг (альтернативный вариант — прописать ее реквизиты в договоре);
документы с указанием суммы затрат (чек, квитанция, платежное поручение);
паспорт заявителя.
Дополнительные бумаги для случаев, когда курс проходил ребенок:
документ, где указано, что форма обучения — очная (альтернативный вариант — прописать этот момент в договоре);
свидетельство о рождении для подтверждения родства (если ученику меньше 14 лет) или паспорт;
документ, дающий право на представление интересов ученика (например, решение суда об опеке).
Для обращения в налоговую инспекцию надо подготовить:
2-НДФЛ за год, когда производилась оплата обучения (получить ее можно в бухгалтерии работодателя или на Госуслугах, если подавать заявление после мая);
3-НДФЛ, заполненная за соответствующий налоговый период (до 25 февраля для внесения данных будет нужна справка 2-НДФЛ);
заявление.
Для получения компенсации по месту работы надо принести в бухгалтерию:
уведомление от ИФНС о том, что сотрудник действительно имеет право на вычет.
С 1 января 2024 года подтвердить затраты на образование можно Справкой об оплате услуг. Если университет/школа передаст сведения в ИФНС, собирать бумаги не придется. Налоговая сама уведомит работодателя о наличии у сотрудника права на компенсацию.
Заполнить декларацию можно двумя способами:
Через ЛКН на портале ФНС. Система автоматически заполнит часть полей и выдаст сумму компенсации. Отправить 3-НДФЛ можно онлайн, но только при наличии электронной подписи.
С использованием софта «Декларация». Скачать его можно на том же портале налоговой. Программа подскажет, какие данные ввести, а готовый документ надо сохранить, распечатать и отнести в отделение.
К 3-НДФЛ надо приложить отсканированные (сфотографированные) документы, где говорится о произведенной оплате и факте посещения занятий. Если все заполнено верно, ИФНС в течение трех-четырех месяцев сделает перевод на указанный банковский счет.
Как оформить налоговый вычет?
Получить компенсацию двумя способами: через налоговую инспекцию и по месту работы. Время ожидания будет разным:
налоговая перечислит все деньги на банковский счет, как только проверит документы;
работодатель временно уменьшит сумму удерживаемого из зарплаты налога, пока не компенсирует сотруднику полный размер вычета.
Например, если зарплата составляет 40 000 ₽, с нее обычно удерживается налог (13%) в размере 5200 ₽, и на руки выдают 34 800 ₽. А когда сотрудник обратится за вычетом:
в первый месяц на карту поступит 40 000 ₽ (без удержания 5200 ₽);
во второй — 39 600 ₽ (без удержания оставшихся 4800 ₽);
а дальше — стандартные 34 800 ₽, потому что работник уже вернул себе 10 000 ₽ (5200 ₽ + 4800 ₽).
Через бухгалтерию по месту работы вычет оформляется в течение года, когда был куплен курс. ИФНС принимает заявление по окончании года, в котором оплачивались услуги.
Как получить вычет за обучение онлайн через налоговую:
Заполнить форму 3-НДФЛ. Для этого понадобится справка 2-НДФЛ (ее надо заказать у работодателя или на Госуслугах).
Подготовить документы. Список бумаг — выше в статье.
Оформить заявление. С 2020 года оно включено в декларацию, поэтому заполнять отдельный бланк не надо.
Передать документы в отделение ИФНС по месту постоянного проживания (по адресу регистрации) — самостоятельно, через ЛКН или Почтой России.
Проверка бумаг занимает до 90 дней. После одобрения заявки средства отправят на карту не позднее чем через месяц.
Как получить налоговый вычет за онлайн-курсы через работодателя:
Собрать документы, которые доказывают наличие оснований для компенсации.
Отнести заявление в ИФНС и получить подтверждающее уведомление (о готовности можно узнать в ЛКН).
Передать уведомление по месту трудоустройства (обычно в бухгалтерию).
С 2024 года ИФНС может самостоятельно направлять уведомление работодателю, если онлайн-школа предоставила справку об оплате услуг.
Сроки подачи документов и получения денег
Сравним условия оформления компенсации через налоговую инспекцию и бухгалтерию:
Критерий сравнения
ИФНС
Работодатель
Когда можно подать заявление
По завершении года, когда были оплачены образовательные услуги (например, если деньги были переведены в 2023 году, документы можно подать до конца 2026 года)
В текущем году, сразу после оплаты обучения
Сроки рассмотрения
До четырех месяцев:
Один месяц:
Частые ошибки при оформлении вычета
Ошибка №1. Попытка оформить возврат НДФЛ, когда онлайн-курс был приобретен за счет средств маткапитала. В компенсации откажут, потому что, по сути, государство уже помогло оплатить обучение.
Ошибка №2. Неправильное заполнение документов. Заявители часто забывают указать очную форму обучения после покупки курса для ребенка и не учитывают другие социальные вычеты при расчете суммы возврата.
Ошибка №3. Неполный пакет документов. Если налоговые инспекторы не получат от налогоплательщика весь комплект бумаг в соответствии с перечнем статьи 219 НК РФ, в возврате НДФЛ будет отказано.
Заключение
О том, можно ли получить вычет за онлайн-курс, говорится в письме Минфина № 03-04-05/40649. Поскольку дистанционные занятия в рамках закона считаются технологией обучения, а не формой, налоговые инспекторы не откажут в возврате денег в счет ранее уплаченного НДФЛ.
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