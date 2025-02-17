Дорогие наши собственники бизнеса!

Хочу обратить ваше внимание на такой вопрос. Очень часто собственники ООО, совершая подобные ошибки попадают на большие налоги! А могли бы сэкономить на развитие).

Нередко встречаются ситуации, в которых собственники ООО считают, что если компания заплатила все налоги, то оставшиеся деньги это мои "собственные деньги" - и я могу, как собственник распоряжаться ими по своему усмотрению.. НО ЭТО ЗАБЛУЖДЕНИЕ! Так не верно!!!

Являясь, собственником ООО вы можете только выплатить дивиденды с чистой прибыли, при этом не забыв еще перечислить НДФЛ в бюджет... Также, необходимо помнить о прогрессивной шкале этого налога...

Конечно, мало кому нравится ситуация... И почти всегда собственник выводит такие деньги с помощью "подотчета" - такие варианты часто советуют друг другу "знающие" собственники.. Но вы же понимаете, что это «подотчет»- это строгое направление расходов! Или возвращаете деньги в компанию или на подтверждающие документы расхода, такие как чеки! Такая сомнительная схема ухода от налогов, на самом деле очень известна налоговикам) и это -дело времени...

Просим услышать нас, пожалуйста, дорогие собственники! Совершенно законно зарегистрировать ИП, в случаях, где это разрешено законом, и в автоматическом режиме экономить на налогах НДФЛ с дивидендов!