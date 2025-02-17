Нужен ли отдельный расчетный счет для ИП?

Сразу скажем, ДА, нужен. Законодательство не обязывает, можно и наличными рассчитываться. Даже есть ограничение суммы сделки в рамках одного договора с юрлицом или ИП — 100 тысяч рублей.

Это касается договоров с покупателями, клиентами и т.д. Но, все-таки ИП не может использовать для расчётов с партнёрами по бизнесу свой личный счет, так говорится в главе 2 инструкции Банка России № 204-И.

Еще расчётный счёт ИП может понадобиться, чтобы:

участвовать в госзакупках и заключать госконтракты;

возвращать налоги, которые вы переплатили;

оформлять лизинг или кредит на развитие бизнеса.

Если у ИП открыто несколько р/с, важно иметь в виду, что у банка могут возникнуть вопросы (по 115-ФЗ).Например, если по счётам ИП проводят разные операции, но не проводят налоги и взносы, да и вообще расходы. Так бывает, когда один счёт используют для выплат контрагентам, а другой — для уплаты налогов. В банках операции по сторонним счетам не видны, и могут понадобиться подтверждающие документы.

Например, квитанция об уплате налогов или взносов, платёжное поручение. По итогу, банк просто приостановит исполнение нужного платежа без таких подтверждающих документов. Это бывает неприятно.. уж поверьте! поэтому важно, чтобы налоговая нагрузка была выдержана 0,9% от дебетового оборота по счету.