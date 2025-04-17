Великая молдавская схема отмывания денег

Пора завести отдельную рубрику «история отмываний». Ранее я уже упоминал зеркальные сделки, а теперь вспомнилась одна из самых громких махинаций по легализации вывода средств из России.

Дано: 500 000 000 000 рублей, офшоры, баснословные суммы для трансфера и несколько коррумпированных молдавских судов.

Поручительство российской фирмы за сомнительные операции аффилированных офшоров – дело привычное (привет всем известным банкирам), и к началу десятых с этим научились работать. Но «молдавская схема» (или, как её называют на западе, «русская прачечная» (ландромат)) интересна своей изящностью и кажущейся законностью:

Два офшора заключают сделку на миллионы рублей, а в роли поручителя выступает российская компания, после чего сделка как-бы неожиданно срывается. Гарант отказывается платить, чтобы на него подали иск в молдавский суд, который затем выносит решение о взыскании средств с поручителя.

Оффшоры, пользуясь таким формально легальным решением, без проблем проводят платеж за рубеж — деньги уходят на иностранный счёт без каких-либо дополнительных вопросов и обоснований. Таким образом судебная система сама «отмывает» деньги, открывая возможности для беспроблемных переводов.

Рухнула схема из-за сопутствующих отмыванию денег обстоятельств: колоссальных транзакций, конфликтов между соучастниками, их признаний и прочих деталей. В итоге те, кто не успел вовремя скрыться за границу (и жить там припеваючи), любуются разве что небом в клеточку.

Интересно, что этот механизм не исчез окончательно и до сих пор используется в различных модификациях. Пусть уже не столь «великая» и не обязательно молдавская, но схема.

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