Как взыскать оплату за дополнительные работы по договору подряда

Взыскание оплаты при отсутствии дополнительного соглашения

Ситуация, когда дополнительные работы уже выполнены, но заказчик отказывается их оплачивать, мотивируя это отсутствием оформленного соглашения, встречается довольно часто. Судебная практика показывает, что в ряде случаев подрядчикам удается добиться оплаты, если представлено достаточное доказательство согласия заказчика.

В качестве такого согласия могут рассматриваться переписка, протоколы совещаний и иные документы, из которых следует, что заказчик был осведомлен о предстоящем выполнении работ, одобрил их и не возражал против их проведения. Дополнительным подтверждением может служить фактическое принятие результата и его использование заказчиком. Принятие результата без возражений квалифицируется судами как конклюдентное согласие на оплату, даже при отсутствии подписи на дополнительном соглашении.

Не все работы, выполненные сверх сметы, юридически считаются дополнительными. Если спорные работы фактически входят в основной объем, предусмотренный проектной документацией, но не были учтены в смете по ошибке, они подлежат оплате как часть основного договора подряда. Например, выполнение гидроизоляции фундамента при строительстве дома, предусмотренное проектом, но не выделенное в смете, оплачивается в рамках основного договора.

Еще одним основанием для взыскания может быть выполнение неотложных работ, без которых невозможно обеспечить пригодность результата или предотвратить его повреждение. В таких случаях суд признает оплату обоснованной даже при отсутствии дополнительного соглашения, однако подрядчик должен доказать необходимость срочных действий, что обычно подтверждается заключением экспертизы или актами о выявленных дефектах.

Таким образом, шансы на взыскание оплаты за дополнительные работы без подписанного соглашения возрастают, если подрядчик сможет подтвердить фактическое согласие заказчика либо объективную необходимость выполнения работ. Перед обращением в суд необходимо собрать максимально полную доказательственную базу: переписку, заявки, акты, фотографии, свидетельские показания и иные материалы, подтверждающие согласие заказчика или неизбежность выполнения работ.

https://t.me/daniil_kadyrov