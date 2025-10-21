Применение соглашений об избежании двойного налогообложения в России

Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) — это международный договор между двумя государствами, предотвращающий ситуацию, при которой один и тот же доход облагается налогами одновременно в обеих юрисдикциях. Документ распределяет налоговые права по видам доходов — от дивидендов, процентов и роялти до прибыли от отчуждения недвижимости и вознаграждений по трудовой деятельности.
Главная задача СИДН — устранить двойное налогообложение и обеспечить предсказуемые налоговые условия для компаний и физических лиц, одновременно препятствуя уклонению от уплаты налогов, стимулируя торговлю, инвестиции и защищая права налогоплательщиков.
Большинство соглашений опирается на Модельную конвенцию ОЭСР (публикуется с 1963 года и регулярно обновляется), а также на модель ООН, более ориентированную на интересы стран с развивающейся экономикой. Эти тексты формируют стандартную архитектуру СИДН, включая распределение налоговых полномочий по видам доходов.
С 2017 года применяется многосторонний инструмент MLI (Multilateral Instrument), разработанный ОЭСР для оперативной модернизации действующих договоров с учётом мер BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) по противодействию размыванию налоговой базы.
Россия начала заключать СИДН в начале 1990-х годов; одним из первых было соглашение с Францией (1996). На сегодня подписано свыше 80 договоров, охватывающих большинство ключевых торгово-экономических партнёров. В силу п. 3 ст. 3 НК РФ положения международных договоров имеют приоритет над нормами Налогового кодекса, если они устанавливают иные правила.
Начиная с 2020 года, на фоне изменений геополитической повестки часть соглашений была пересмотрена или приостановлена. В 2023–2024 годах Россия официально приостановила действие СИДН с рядом «недружественных» юрисдикций, включая США, страны ЕС и Японию.
Доходы, охватываемые соглашениями об избежании двойного налогообложения, и механизмы предотвращения двойного налогообложения
Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) определяют порядок налогообложения доходов, которые резиденты одной страны получают из источников в другой. Их основная цель — исключить ситуацию, при которой один и тот же доход облагается как в государстве происхождения, так и в стране налогового резидентства.
Основные категории доходов, регулируемые СИДН:
Дивиденды — применяются пониженные ставки налога у источника либо предусмотрено освобождение от налогообложения в одной из стран.
Проценты по займам и кредитам — облагаются по сниженным ставкам, как правило, в пределах 0–10%.
Роялти — выплаты за использование авторских прав, лицензий, технологий облагаются с пониженной ставкой.
Доходы от отчуждения имущества — охватывают сделки с недвижимостью, акциями, долями и предприятиями.
Прибыль от предпринимательской деятельности — если у компании нет постоянного представительства в другой юрисдикции, налогообложение обычно осуществляется только по месту её резидентства.
Доходы от аренды и продажи недвижимости за рубежом — в большинстве случаев облагаются налогом в стране нахождения объекта, при этом налог может быть зачтён в России.
Вознаграждения от трудовой деятельности, доходы от независимых профессий, пенсии и социальные выплаты — порядок налогообложения зависит от конкретных условий получения и страны источника.
Таким образом, СИДН не только распределяют налоговые права между государствами, но и позволяют налогоплательщикам избежать двойного налогообложения за счёт применения льготных ставок или освобождения от налога в одной из юрисдикций.
Методы устранения двойного налогообложения в международной практике
В мировой налоговой системе, включая Россию, применяются два ключевых подхода к устранению двойного налогообложения.
1. Метод исключения (освобождения)
Доход, полученный за рубежом, освобождается от налогообложения в стране резидентства, если он уже был обложен налогом в государстве источника. Такой механизм часто используется для доходов от предпринимательской деятельности или недвижимости.
2. Метод зачёта (налогового кредитования)
Сумма налога, уплаченная в иностранной юрисдикции, засчитывается при расчёте налога в стране резидентства. Этот метод является базовым в российской практике.
Пример: резидент РФ получает дивиденды от компании, зарегистрированной, напрмер, в Гонконге. С этих выплат удерживается налог в соответствии с немецким законодательством. При наличии действующего соглашения об избежании двойного налогообложения и необходимых подтверждающих документов налог, уплаченный в Гонконге, может быть зачтён при расчёте НДФЛ в России.
Таким образом, механизм зачёта позволяет избежать повторного налогообложения и поддерживает баланс интересов обеих сторон — страны источника дохода и страны налогового резидентства.
Условия применения соглашений в России
Чтобы воспользоваться льготами, предусмотренными соглашением об избежании двойного налогообложения (СИДН), налогоплательщик обязан выполнить ряд требований:
Подтвердить статус налогового резидента РФ — представить в ФНС справку установленной формы.
Доказать бенефициарное владение доходом — подтвердить, что именно он является фактическим получателем средств.
Предоставить подтверждение уплаты налога за рубежом — представить документы, подтверждающие удержание налога иностранной стороной.
Соблюсти процессуальные требования — действовать в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ и конкретного международного соглашения.
Только при выполнении этих условий налогоплательщик получает право на применение пониженной ставки или освобождения от налога по СИДН.
Обязанности налогового агента при применении соглашений об избежании двойного налогообложения
Согласно Налоговому кодексу РФ, налоговым агентом признаётся организация или индивидуальный предприниматель, которые обязаны рассчитать, удержать и перечислить налог за другое лицо — получателя дохода.
Кто может быть налоговым агентом
В международных операциях эту роль обычно выполняют:
российские компании, выплачивающие дивиденды, проценты, роялти, арендные и иные доходы иностранным лицам;
банки и иные финансовые организации, осуществляющие расчёты по внешнеэкономическим контрактам;
работодатели, нанимающие иностранных специалистов.
Налоговый агент несёт ответственность за корректное определение статуса получателя (резидент или нерезидент), характера дохода и возможности применения льгот по СИДН, а также за сбор необходимых документов.
Основные обязанности налогового агента
Проверка применимости соглашения. Агент должен убедиться, что между Россией и страной налогового резидентства получателя действует соглашение об избежании двойного налогообложения, учитывая приостановленные или денонсированные договоры.
Запрос и проверка документов. Получатель обязан предоставить: справку о налоговом резидентстве, выданную компетентным органом, заявление на применение соглашения, подтверждение бенефициарного владения доходом (если требуется).
Применение ставки налога. При наличии оснований агент вправе применить пониженную ставку или освободить доход от налогообложения в соответствии с положениями соглашения.
Удержание и перечисление налога. Если льготы не применимы, налог удерживается по нормам НК РФ и перечисляется в бюджет.
Уведомление ФНС. В ряде случаев агент обязан информировать налоговые органы о применении СИДН и представленных документах.
Ответственность налогового агента
Нарушения в применении ставок, отсутствие необходимых документов или несоблюдение сроков уплаты налога могут повлечь:
доначисление налога;
начисление пени;
штраф по ст. 123 НК РФ в размере 20% от неуплаченной суммы.
Для снижения рисков рекомендуется использовать унифицированные формы, актуальные перечни действующих соглашений и в сложных ситуациях обращаться за поддержкой к специалистам в области международного налогообложения.
Устранение двойного налогообложения в России и порядок зачёта иностранных налогов
Российское налоговое законодательство предусматривает возможность зачёта налогов, уплаченных за рубежом, при расчёте налога на прибыль организаций и НДФЛ. Такой механизм применяется в случаях, когда доход был получен от иностранных источников и уже обложен налогом в другой юрисдикции. Это один из базовых способов реализации положений соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН).
Правовое основание
Порядок зачёта закреплён:
в п. 2 ст. 232 НК РФ — для НДФЛ;
в ст. 311 НК РФ — для налога на прибыль организаций;
в положениях конкретного международного соглашения между Россией и иностранным государством.
Если СИДН предусматривает метод зачёта, иностранный налог можно учитывать при расчёте обязательств в России, но не выше суммы, рассчитанной по российским ставкам.
Условия применения механизма зачёта
Для реализации права на зачёт налогоплательщик должен:
иметь статус налогового резидента РФ (для физлиц — пребывание не менее 183 дней в году, для юрлиц — регистрация и управление из России);
представить подтверждающие документы, включая справку налогового органа иностранного государства об уплате налога, документы, подтверждающие получение дохода, перевод документов на русский язык, справку о налоговом резидентстве РФ.
корректно заполнить налоговую декларацию (3-НДФЛ либо декларацию по налогу на прибыль).
Пример применения
Физическое лицо — резидент РФ получает доход от сдачи квартиры в Таиланде. Итальянская налоговая удерживает налог на доходы. При наличии действующего соглашения между Россией и Таиландом налогоплательщик вправе зачесть уплаченный в Таиланде налог при расчёте НДФЛ в России. Для этого в ФНС подаётся справка из налогового органа Таиланде и декларация с указанием дохода.
Если ставка налога в Таиланде выше российской (13% или 15%), разница не возмещается. Если ниже — разница подлежит уплате в бюджет РФ.
Ограничения
Зачёт невозможен без действующего соглашения или при его приостановлении.
Нужны официальные подтверждающие документы; без них налоговый кредит не предоставляется.
Срок подачи документов ограничен налоговым периодом: для физлиц — до 30 апреля года, следующего за отчётным.
Таким образом, механизм зачёта позволяет избежать повторного налогообложения, но требует строгого соблюдения документальных и процедурных требований.
Список стран, заключивших соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией
Россия подписала более 80 соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН), охватывающих широкий круг торгово-экономических партнёров. Однако в последние годы ряд договоров был пересмотрен или приостановлен.
К числу государств, с которыми соглашения продолжают действовать, относятся, в частности:
Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Азербайджан — традиционные партнёры по СНГ;
Китай, Индия, Вьетнам, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар — крупные азиатские и ближневосточные юрисдикции;
Бразилия, Аргентина, Венесуэла, ЮАР — государства Латинской Америки и Африки.
Вместе с тем, действие соглашений с рядом стран, включая США, Канаду, Великобританию, страны ЕС и Японию, в 2023–2024 годах было официально приостановлено. Это означает, что льготы в виде пониженных ставок или освобождения от налогообложения временно не применяются, резиденты РФ обязаны уплачивать налоги в полном объёме по российскому законодательству.
Полный и актуальный перечень стран, а также статус соглашений доступен на официальном правовом портале: consultant.ru.
Учитывая динамичность международной обстановки, статус отдельных договоров может меняться. Для корректного применения положений конкретного соглашения и расчёта налоговых обязательств рекомендуется обращаться за консультацией к специалистам по международному налогообложению.
Тенденции и риски применения соглашений об избежании двойного налогообложения
Использование соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) сопровождается как юридическими, так и фискальными ограничениями, которые напрямую зависят от международной политики и инструментов налогового контроля.
Приостановление и пересмотр соглашений
С 2020 года Россия пересмотрела ряд соглашений, прежде всего с юрисдикциями, где российские налогоплательщики активно пользовались льготными ставками по дивидендам и роялти. В 2023 году было официально приостановлено действие положений СИДН с 38 странами, включая все государства ЕС, США, Канаду, Великобританию и Японию.
Приостановка означает, что положения о сниженных ставках и освобождении от налога временно не действуют. Однако налоговые обязательства резидентов РФ сохраняются в полном объёме по нормам национального законодательства.
Автоматический обмен информацией и контроль над структурами
Россия участвует в системе автоматического обмена налоговой информацией (CRS), что даёт ФНС доступ к данным о зарубежных счетах и доходах российских резидентов. Параллельно действует соглашение FATCA для резидентов США.
В дополнение к этому, правила о контролируемых иностранных компаниях (КИК) и концепция бенефициарного собственника дохода значительно ограничивают возможность применения формальных схем международной налоговой оптимизации.
BEPS и многосторонний инструмент (MLI)
Россия подписала и ратифицировала многостороннюю конвенцию ОЭСР (MLI), которая применяется к ряду СИДН. Это означает:
внедрение принципа основного делового смысла (Principal Purpose Test, PPT);
отказ от льгот при формальном владении активами без реальной экономической активности;
ужесточение требований к подтверждению экономической цели сделок.
Таким образом, применение СИДН в современных условиях требует не только формального наличия договора, но и убедительного подтверждения деловой цели и экономического содержания международных структур.
Порядок применения соглашений об избежании двойного налогообложения
Для получения налоговых льгот по соглашению об избежании двойного налогообложения (СИДН) налогоплательщику необходимо выполнить ряд последовательных шагов.
1. Проверка актуальности соглашения
Прежде всего следует убедиться, что между Россией и страной источника или назначения дохода действует соглашение об избежании двойного налогообложения. Важно учитывать приостановленные или денонсированные договоры.
2. Подтверждение налогового резидентства
Резиденту РФ требуется справка о налоговом резидентстве, выдаваемая ФНС. Иностранный налогоплательщик должен предоставить аналогичный документ из своей юрисдикции.
Все справки должны быть переведены на русский язык и при необходимости легализованы или апостилированы.
3. Подготовка комплекта документов
Для применения льгот необходимо оформить заявление и приложить документы, подтверждающие право на их использование. Чаще всего требуются:
подтверждение бенефициарного владения доходом;
справки о факте и размере уплаты налога за рубежом (если планируется зачёт).
4. Передача документов
В зависимости от характера дохода пакет документов направляется либо в налоговый орган (ФНС), либо непосредственно налоговому агенту — компании, выплачивающей доход.
5. Учет особенностей вида дохода
Порядок применения СИДН различается в зависимости от категории дохода:
дивиденды, проценты и роялти обычно облагаются по сниженной ставке у источника;
доход от аренды и продажи недвижимости облагается налогом в стране нахождения объекта;
доходы от предпринимательской или трудовой деятельности регулируются отдельными статьями, где учитываются такие факторы, как продолжительность пребывания и наличие постоянного представительства.
Эффективное использование соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) требует не только формального наличия международного договора, но и строгого соблюдения процедур, закреплённых в российском и международном налоговом праве. Ключевое значение имеют точная квалификация доходов, корректное определение налогового статуса получателя, своевременное оформление подтверждающих документов и понимание объёма применения положений конкретного соглашения в актуальных условиях.
