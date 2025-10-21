Применение соглашений об избежании двойного налогообложения в России

Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) — это международный договор между двумя государствами, предотвращающий ситуацию, при которой один и тот же доход облагается налогами одновременно в обеих юрисдикциях. Документ распределяет налоговые права по видам доходов — от дивидендов, процентов и роялти до прибыли от отчуждения недвижимости и вознаграждений по трудовой деятельности.

Главная задача СИДН — устранить двойное налогообложение и обеспечить предсказуемые налоговые условия для компаний и физических лиц, одновременно препятствуя уклонению от уплаты налогов, стимулируя торговлю, инвестиции и защищая права налогоплательщиков.

Большинство соглашений опирается на Модельную конвенцию ОЭСР (публикуется с 1963 года и регулярно обновляется), а также на модель ООН, более ориентированную на интересы стран с развивающейся экономикой. Эти тексты формируют стандартную архитектуру СИДН, включая распределение налоговых полномочий по видам доходов.

С 2017 года применяется многосторонний инструмент MLI (Multilateral Instrument), разработанный ОЭСР для оперативной модернизации действующих договоров с учётом мер BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) по противодействию размыванию налоговой базы.

Россия начала заключать СИДН в начале 1990-х годов; одним из первых было соглашение с Францией (1996). На сегодня подписано свыше 80 договоров, охватывающих большинство ключевых торгово-экономических партнёров. В силу п. 3 ст. 3 НК РФ положения международных договоров имеют приоритет над нормами Налогового кодекса, если они устанавливают иные правила.

Начиная с 2020 года, на фоне изменений геополитической повестки часть соглашений была пересмотрена или приостановлена. В 2023–2024 годах Россия официально приостановила действие СИДН с рядом «недружественных» юрисдикций, включая США, страны ЕС и Японию.