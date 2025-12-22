Как доказать, что бывший скрывает реальные доходы

Развод и алименты часто превращаются в игру «угадай зарплату». На бумаге — 20 000 рублей, а в жизни — новая машина, регулярные поездки за границу, брендовая одежда и ужины в дорогих ресторанах. На словах — «бедный работяга», по факту — человек с доходом выше среднего, который пытается экономить на собственных детях.

Хорошая новость: доказать реальный уровень доходов возможно. И для этого есть вполне законные способы.

1. Проверяем официальные источники дохода

Начинаем с формальных документов:

сведения из ФНС о налоговых отчислениях;

данные из Пенсионного фонда о страховых взносах;

банковские выписки о начислении зарплаты.

Особенно показательно, если зарплата «случайно» уменьшилась именно перед разводом.

2. Сопоставляем расходы

Здесь важна любая мелочь: авиабилеты, брони отелей, чеки из ресторанов, заказы в интернет-магазинах, абонементы на фитнес.

И особое внимание — крупным тратам:

автомобили (информация из ГИБДД),

недвижимость (Росреестр),

кредиты и лизинг (банковские данные).

Даже если расходы оформляются на родственников, суду несложно заметить нелогичное поведение. Если 72-летняя мама из Твери «покупает» мужские лоферы 43 размера в ЦУМе — вопросов у них не останется.

3. Назначаем финансово-экономическую экспертизу

Весомым аргументом станет экспертное заключение. Финансово-экономическая экспертиза позволяет документально подтвердить, что расходы человека значительно превышают его официальные доходы.

4. Подаём доказательства в суд

Все собранные материалы передаются в суд:

ходатайства о запросах в госорганы и банки,

собранные доказательства расходов,

экспертное заключение.

Задача — добиться установления алиментов не в процентах от «минимальной зарплаты», а в твёрдой денежной сумме, исходя из реального уровня жизни плательщика.

Итог

Спрятать доходы в современном мире почти невозможно: каждая трата оставляет цифровой след. Сопоставить расходы и официальные доходы куда проще, чем кажется.

И тут возникает даже некий «спортивный интерес»: наказать тех, кто решил схитрить за счёт собственных детей.