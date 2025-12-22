Как доказать, что бывший скрывает реальные доходы
Хорошая новость: доказать реальный уровень доходов возможно. И для этого есть вполне законные способы.
1. Проверяем официальные источники дохода
Начинаем с формальных документов:
сведения из ФНС о налоговых отчислениях;
данные из Пенсионного фонда о страховых взносах;
банковские выписки о начислении зарплаты.
Особенно показательно, если зарплата «случайно» уменьшилась именно перед разводом.
2. Сопоставляем расходы
Здесь важна любая мелочь: авиабилеты, брони отелей, чеки из ресторанов, заказы в интернет-магазинах, абонементы на фитнес.
И особое внимание — крупным тратам:
автомобили (информация из ГИБДД),
недвижимость (Росреестр),
кредиты и лизинг (банковские данные).
Даже если расходы оформляются на родственников, суду несложно заметить нелогичное поведение. Если 72-летняя мама из Твери «покупает» мужские лоферы 43 размера в ЦУМе — вопросов у них не останется.
3. Назначаем финансово-экономическую экспертизу
Весомым аргументом станет экспертное заключение. Финансово-экономическая экспертиза позволяет документально подтвердить, что расходы человека значительно превышают его официальные доходы.
4. Подаём доказательства в суд
Все собранные материалы передаются в суд:
ходатайства о запросах в госорганы и банки,
собранные доказательства расходов,
экспертное заключение.
Задача — добиться установления алиментов не в процентах от «минимальной зарплаты», а в твёрдой денежной сумме, исходя из реального уровня жизни плательщика.
Итог
Спрятать доходы в современном мире почти невозможно: каждая трата оставляет цифровой след. Сопоставить расходы и официальные доходы куда проще, чем кажется.
И тут возникает даже некий «спортивный интерес»: наказать тех, кто решил схитрить за счёт собственных детей.
