Расторжение договора подряда и взыскание убытков: что нужно знать заказчику

Односторонний отказ заказчика от договора подряда

Это возможно на любой стадии — вплоть до сдачи результата работ — и при отсутствии нарушений со стороны подрядчика.

Однако такой отказ имеет последствия:

заказчик обязан оплатить подрядчику фактически выполнённые работы;

подрядчику компенсируются убытки, но не более разницы между общей ценой договора и суммой, уже уплаченной заказчиком.

На практике этот механизм используется, когда заказчик по собственным причинам решает прекратить сотрудничество: изменились бизнес-планы, финансовая ситуация или возникла необходимость привлечь другого исполнителя.

Основной риск — спор о том, какой объём работ фактически выполнен. Подрядчик может оспаривать расчёты, если считает их заниженными. Чтобы снизить вероятность конфликта, заказчику рекомендуется: