Как взыскать убытки, связанные с устранением недостатков проектной документации

Состав убытков: что подлежит взысканию

Перечень подлежащих возмещению убытков формируется исходя из принципа полного возмещения вреда. Компенсации подлежат все расходы, которые заказчик был вынужден понести из-за ошибок в проектной документации.

В первую очередь это затраты на дополнительные строительно-монтажные работы, необходимость которых обусловлена дефектами проекта. При этом требуется доказать, что именно проектные ошибки, а не действия подрядчиков или внешние факторы стали причиной дополнительных расходов.

Подлежат возмещению и расходы на корректировку проектной документации, выполненную сторонними организациями либо силами заказчика, если первоначальный проектировщик уклонялся от устранения недостатков или выполнил его ненадлежащим образом.

Отдельной статьёй убытков являются расходы на проведение экспертизы, завершившейся отрицательным заключением. Оплата такой экспертизы признаётся прямым ущербом, поскольку полученный результат не может быть использован.

Также могут взыскиваться штрафы и пени, уплаченные заказчиком третьим лицам вследствие срыва сроков или иных последствий, вызванных дефектами проекта, при условии подтверждения прямой причинной связи.

Допускается взыскание будущих расходов, если их необходимость и размер обоснованы доказательствами, например заключением эксперта.

Требования о возмещении упущенной выгоды удовлетворяются судами значительно реже и только при высокой степени доказанности причинной связи.