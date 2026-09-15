Правовые основания для удержания оплаты за некачественную проектную документацию

Особенности публичных закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ

В сфере государственных и муниципальных закупок по 44-ФЗ процедура приёмки жёстко регламентирована статьёй 94. Оплата работ допускается только после проведения экспертизы (своими силами или с привлечением внешних экспертов) и подписания электронного акта. Если объект подпадает под требования Градостроительного кодекса РФ (ГрК РФ) об обязательной государственной или негосударственной экспертизе, отсутствие положительного заключения исключает возможность оплаты.

В рамках 223-ФЗ заказчикам предоставлено больше свободы в формулировании условий договора и положения о закупках. При этом сохраняются базовые гражданско-правовые гарантии: платить за проект, не соответствующий техническому заданию (ТЗ) и обязательным регламентам, заказчик не обязан.