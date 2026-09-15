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Даниил Кадыров
Право
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Правовые основания для удержания оплаты за некачественную проектную документацию

Правовые основания для удержания оплаты за некачественную проектную документацию

Законодательство РФ исходит из принципа оплаты только того результата, который имеет практическую ценность и может быть использован по назначению. При выявлении дефектов в чертежах, сметах или расчетах заказчик получает законные рычаги воздействия на подрядчика.

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Гражданско-правовое регулирование по ГК РФ

В рамках обычных коммерческих договоров подряда защита строится на нормах статей 720, 721 и 723 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ). Специальный вектор задают статьи 758–761 ГК РФ, определяющие ответственность проектировщика за недостатки документации.

Если в проекте обнаружены ошибки, заказчик вправе задействовать ремедиальный инструментарий:

  • потребовать от проектировщика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

  • соразмерно уменьшить установленную за работу цену;

  • возместить свои расходы на исправление дефектов своими силами или силами третьих лиц.

Отказ от оплаты полностью легитимен, если выявленные недостатки являются существенными и неустранимыми, либо если исполнитель отказывается их исправлять.

Особенности публичных закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ

В сфере государственных и муниципальных закупок по 44-ФЗ процедура приёмки жёстко регламентирована статьёй 94. Оплата работ допускается только после проведения экспертизы (своими силами или с привлечением внешних экспертов) и подписания электронного акта. Если объект подпадает под требования Градостроительного кодекса РФ (ГрК РФ) об обязательной государственной или негосударственной экспертизе, отсутствие положительного заключения исключает возможность оплаты.

В рамках 223-ФЗ заказчикам предоставлено больше свободы в формулировании условий договора и положения о закупках. При этом сохраняются базовые гражданско-правовые гарантии: платить за проект, не соответствующий техническому заданию (ТЗ) и обязательным регламентам, заказчик не обязан.

Ключевые основания для отказа в принятии и оплате проектных работ

Процессуальная позиция заказчика в арбитражном суде требует документального подтверждения конкретных нарушений, допущенных проектировщиком.

Несоответствие техническому заданию и обязательным нормам

Техническое задание определяет границы обязательств исполнителя. Отсутствие обязательных разделов, несоблюдение указанных в ТЗ технико-экономических показателей или прямое нарушение требований СНиП, ГОСТ и технических регламентов делают результат ненадлежащим. До устранения этих отклонений обязанность по перечислению денег не возникает.

Отрицательное заключение экспертизы и существенные дефекты

Отрицательное заключение экспертизы проектной документации служит безусловным доказательством её непригодности. Существенные недостатки, делающие строительство по представленным чертежам невозможным или небезопасным, полностью лишают работу потребительской ценности. В этом случае заказчик вправе удерживать 100% стоимости договора.

Досудебная фиксация нарушений и порядок оформления приёмки

Ошибки на этапе приёмки документации — главная причина проигрыша заказчиков в арбитражных спорах. Принятие проекта без замечаний лишает возможности ссылаться на явные недостатки в дальнейшем.

Алгоритм составления мотивированного отказа

При получении готового проекта заказчик обязан провести его детальную проверку. Если обнаружены дефекты, проектировщику направляется официальный мотивированный отказ от подписания акта с исчерпывающим перечнем замечаний и ссылками на пункты ТЗ и нормы права.

В контрактах по 44-ФЗ мотивированный отказ подлежит обязательному размещению в Единой информационной системе (ЕИС) в установленные законом сроки. Пропуск этого шага может привести к автоматической приёмке и последующему безакцептному списанию средств.

Документирование недостатков и работа со СРО

Доказательственная база формируется из следующих элементов:

  • актов выявления несоответствий, составленных с участием профильных специалистов;

  • официальной переписки с проектировщиком, содержащей требования об исправлении ошибок;

  • заключения независимой внесудебной экспертизы;

  • жалоб в саморегулируемую организацию (СРО), членом которой является проектировщик.

Обращение в СРО не только усиливает позицию в переговорах, но и открывает возможность привлечения компенсационного фонда СРО к покрытию убытков заказчика.

Механика соразмерного уменьшения цены и частичной оплаты

Если часть проектной документации выполнена качественно и может быть использована, а другой раздел содержит ошибки, применяются правила о соразмерном уменьшении цены.

Математический подход к расчёту стоимости пригодной части строится на базе сметного расчёта или договорных этапов. Например, при общей стоимости контракта 10 000 000 рублей стоимость раздела «Конструктивные решения» составляет 20% (2 000 000 рублей). При наличии неустранимых ошибок в этом разделе, исключающих его использование, расчёт сумм к удержанию выполняется следующим образом:

10 000 000 рублей (общая цена) - 2 000 000 рублей (некачественная часть) = 8 000 000 рублей (сумма к оплате).

В госзакупках по 44-ФЗ частичная приёмка возможна только при условии, что этапность прямо предусмотрена контрактом. В противном случае любые изменения цены допускаются строго в пределах положений статьи 95 44-ФЗ.

Оценка качества документации в судебном процессе

В арбитражном суде ключевым доказательством становится судебная строительно-техническая экспертиза.

Суд оценивает качество проекта по четырем магистральным критериям:

  • полное соответствие текстовой и графической частей требованиям ТЗ;

  • соблюдение действующих градостроительных и технических регламентов;

  • прохождение государственной или негосударственной экспертизы;

  • практическая реализуемость проектных решений на строительной площадке без проведения дорогостоящих повторных изысканий.

Если проектировщик уклоняется от участия в проверках, скрывает расчётные файлы или выводит активы, предотвратить финансовые потери становится значительно сложнее. В условиях процессуального противостояния, уклонения контрагента от контактов и необходимости оспаривания искажённых первичных документов сопровождение спора разумно доверить профильным юристам для минимизации финансовых и процессуальных рисков.

Информации об авторе

Даниил Кадыров

Даниил Кадыров

Управляющий партнер в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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