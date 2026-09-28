Фиксация дефектов проектной документации в арбитражном процессе

Основная процессуальная проблема заказчиков в арбитражных спорах с проектировщиками заключается не в самом факте наличия ошибок в чертежах, а в несоблюдении строгой процедуры их правовой фиксации. Ошибки при оформлении первичных актов, пропуск сроков направления возражений и отсутствие нормативной квалификации дефектов позволяют исполнителям взыскивать стоимость работ в полном объёме через суд.

Обязательственная механика договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ строится на принципе оплаты только годного результата. В коммерческом обороте нормативной основой выступают статьи 720, 721 и 723 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), а также специальный блок норм статей 758–761 ГК РФ. Законодатель обязывает проектировщика не только безвозмездно переделать дефектную документацию при обнаружении недостатков, но и возместить заказчику причинённые убытки. Правомерность отказа от оплаты или требования о снижении цены опирается на факт своевременной фиксации несоответствий в момент приёмки. При этом обнаружение дефектов на этапе строительно-монтажных работ не лишает заказчика права предъявить претензии по статье 761 ГК РФ, если недостатки относятся к категории скрытых. В публичных закупках по 44-ФЗ процессуальный порядок прямо привязан к статье 94 закона: заказчик обязан провести экспертизу результатов собственными силами или с привлечением внешних экспертов и сформировать документальный результат. Проведение государственной или негосударственной экспертизы проектной документации по Градостроительному кодексу РФ (ГрК РФ) выступает лакмусовой бумагой качества, где отказ в приёме документов на экспертизу или её отрицательное заключение блокируют любые правовые основания для оплаты. В рамках 223-ФЗ порядок фиксации определяется Положением о закупке и условиями конкретного договора, а в случае арбитражного спора суд проверяет соблюдение договорного регламента, ссылаясь на общие нормы ГК РФ.

Доказательственная цепочка в суде держится на последовательности «Техническое задание → Дефектный акт → Мотивированный отказ → Экспертное заключение», где выпадение любого элемента разрушает позицию заказчика. Техническое задание является юридическим эталоном качества, поэтому любые отклонения от указанных в нём параметров расцениваются судом как ненадлежащее исполнение обязательств. При оформлении приёмочных документов подписание двустороннего акта с перечнем замечаний фиксирует факт получения материалов, но сохраняет за заказчиком право удерживать оплату до полного устранения дефектов. Составление одностороннего акта выявления недостатков применяется при отказе или уклонении проектировщика от участия в комиссионном осмотре и подписании документов, а направление мотивированного отказа от приёмки работ с детальным указанием нарушенных пунктов ТЗ и СНиП производится в сроки, установленные договором или статьёй 720 ГК РФ. Публикация мотивированного отказа в Единой информационной системе (ЕИС) в электронном виде является обязательной для государственных контрактов по 44-ФЗ. Перед обращением в арбитражный суд заказчику необходимо сформировать доказательственный пакет, содержащий письменную претензию со ссылками на условия договора, распечатки и графические материалы с пометками экспертов, официальную переписку сторон, а также документы, подтверждающие понесённые финансовые убытки из-за задержки проектирования или необходимости привлечения сторонних инженеров.

Результаты экспертной оценки определяют правовую квалификацию дефектов: являются ли они устранимыми, существенными или критическими. Для подтверждения ненадлежащего качества проектирования используется государственная или негосударственная экспертиза проектной документации, отрицательное заключение которой полностью лишает проект потребительской ценности. Также применяется независимая строительно-техническая экспертиза, организуемая заказчиком во внесудебном порядке для оперативного формирования претензионной базы, и обращения в саморегулируемую организацию (СРО), членами которой являются проектировщики, для получения заключения дисциплинарного комитета и привлечения средств компенсационного фонда. В ходе судебного процесса ключевым доказательством становится судебная строительно-техническая экспертиза, назначаемая арбитражным судом, где перед экспертом ставятся вопросы о соответствии проекта ТЗ, ГОСТам, СНиПам и техническим регламентам, а также о возможности устранения выявленных ошибок без полной переработки документации.

Для минимизации финансовых рисков и успешного отстаивания позиции в арбитраже рекомендуется детализировать условия приёмки, показатели качества и состав документации на этапе составления ТЗ и заключения договора, а также фиксировать каждый факт передачи материалов через официальные каналы связи с обязательным составлением реестра входящих документов. Заказчику следует задействовать комиссионную группу для проверки полученных разделов на предмет соответствия нормам сразу после их поступления, направлять проектировщику письменные замечания и мотивированный отказ в строго отведённые договором или законом сроки, использовать электронный документооборот ЕИС при работе по 44-ФЗ во избежание процессуальных пропусков и инициировать независимую экспертизу до подачи искового заявления для оценки перспектив судебного разбирательства. При усложнении спора, оспаривании актов, уклонении проектировщика от контактов или риске вывода им активов сопровождение дела разумно доверить профильным юристам для минимизации финансовых и процессуальных рисков.