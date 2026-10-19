Обязательный претензионный порядок в договорах лизинга

Игнорирование данного этапа влечёт для истца прямые финансовые и операционные потери: арбитражный суд либо возвратит исковое заявление на стадии принятия, либо оставит его без рассмотрения уже в процессе разбирательства. Обязательность направления претензии диктуется как частью 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ, так и согласованными условиями самого договора лизинга. При этом в договорной практике стороны часто усложняют порядок, устанавливая специфические требования к способам доставки, адресам и срокам ответа — 10, 20 или 30 дней. Преждевременное обращение в суд до истечения договорного срока признаётся процессуальным нарушением, при этом формальный отказ контрагента или полное отсутствие ответа по истечении установленного времени считается достаточным основанием для перехода к судебной стадии.

Главная ловушка досудебного этапа заключается в необходимости точного соответствия между требованиями, изложенными в претензии, и будущим предметом иска. Квалификация спора определяет весь дальнейший процесс: претензия о взыскании задолженности по лизинговым платежам не заменяет собой претензионный порядок по требованию о расторжении договора или изъятии имущества. Если в претензии заявлялось только погашение долга, а в суд подаётся иск о расторжении соглашения, арбитражный суд признает досудебный порядок несоблюдённым в части нового требования. Документ должен содержать исчерпывающие реквизиты сторон, фактологическое описание нарушений со ссылками на пункты договора и нормы Гражданского кодекса РФ, прозрачный и воспроизводимый расчёт задолженности, а также прямой предупреждающий отказ от исполнения или указание на судебные последствия. При этом все расчёты пени и убытков должны быть детализированы по периодам, так как обобщённые суммы ослабляют позицию стороны и провоцируют снижение санкций судом по статье 333 ГК РФ.

Особую юридическую сложность представляют споры, связанные с расторжением договора и изъятием предмета лизинга. При прекращении лизинговых отношений между сторонами возникает необходимость расчёта итогового сальдо встречных обязательств. Заявление лизингодателем требования о взыскании задолженности без учёта стоимости изъятого и реализованного имущества, суммы внесённых авансов и реальных расходов на изъятие расценивается судами как недобросовестное поведение. Отправка претензии с требованием вернуть только сумму просрочки без отображения финансового результата всей сделки создаёт риск признания претензии не соответствующей предмету спора. Например, если совокупный объём финансирования и платы за него составляет 5 000 000 рублей, лизингополучатель уже оплатил 2 000 000 рублей, а задолженность по текущим платежам составила 500 000 рублей, при этом изъятое имущество было реализовано лизингодателем за 3 000 000 рублей, а расходы на изъятие составили 100 000 рублей, математический расчёт итогового сальдо выглядит следующим образом: 5 000 000 рублей основного обязательства плюс 100 000 рублей расходов минус 2 000 000 рублей уплаченных средств минус 3 000 000 рублей от продажи имущества равняется 100 000 рублей. Итоговое требование в претензии должно составлять именно 100 000 рублей, а не 500 000 рублей накопившегося долга.

Отдельный риск представляет самовольное изъявление силы и силовой возврат техники лизингодателем без соблюдения договорной процедуры и направления претензии. Такие действия часто переквалифицируются судами как неправомерные, что влечёт взыскание убытков с самого лизингодателя и отказ в удовлетворении его финансовых требований. В свою очередь, попытки заменить претензию устными переговорами, подписанием протоколов намерений или направлением обычных деловых писем не приостанавливают течение сроков исковой давности и не признаются судами в качестве надлежащего досудебного урегулирования. Любые достигнутые в ходе переговоров компромиссы — реструктуризация долга, изменение графика, отсрочка или частичное списание пени — требуют обязательного оформления письменными дополнительными соглашениями. При наличии процессуальных сложностей, таких как оспаривание первичных документов, уклонение контрагента от контактов или риск вывода активов, сопровождение дела разумно доверить профильным юристам для минимизации финансовых и процессуальных рисков.