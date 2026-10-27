Ответственность экспедитора по договору транспортной экспедиции

Экспедитор освобождается от ответственности только в том случае, если докажет, что ущерб возник вследствие обстоятельств, которые он не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.

Особым риском для компании является привлечение экспедитором сторонних лиц — перегрузочных терминалов, морских линий, автоперевозчиков или складов временного хранения (СВХ). В соответствии со статьёй 403 Гражданского кодекса РФ экспедитор несёт перед клиентом полную ответственность за действия или бездействие всех третьих лиц, привлечённых им к исполнению договора, как за свои собственные. Заказчику не требуется предъявлять прямые иски к физическому перевозчику; вся сумма убытков взыскивается непосредственно с экспедитора.