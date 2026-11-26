При возникновении ограничений требуется разграничивать сценарии:
отказ в проведении конкретной транзакции до представления разъяснений;
ограничение работы систем дистанционного банковского обслуживания с переводом приёма платёжных поручений на бумажный носитель;
приостановление операций по решению налоговых или судебных органов из-за задолженности или исполнительных документов.
Пошаговый алгоритм действий при блокировке
После фиксации ограничений направляется официальный запрос в банк о предоставлении информации о нормативных основаниях приостановления операций или отключения дистанционного обслуживания. В запросе указывается требование привести пункты правил внутреннего контроля, статьи закона и полный перечень документов для снятия ограничений.
Далее проводится аудит приостановленной транзакции. Оценивается соответствие назначения платежа заявленным кодам ОКВЭД, проверяется исполнение договора и анализируется показатель налоговой нагрузки компании за последний квартал, поскольку отклонения в этих параметрах вызывают срабатывание фильтров.
Формирование доказательной базы включает составление развёрнутой пояснительной записки с раскрытием экономического смысла сделки, производственного цикла и логистики.
К записке прикладываются заверенные копии:
договора со спецификациями и приложениями;
закрывающих документов в виде актов, товарных накладных и универсальных передаточных документов;
транспортных накладных и путевых листов;
штатного расписания и справок об уплате налогов.
Сформированный пакет передаётся в банк через личный кабинет или канцелярию с фиксацией отметки о принятии. На рассмотрение пояснений кредитной организации отводится семь рабочих дней, по истечении которых банк возобновляет операции либо выдаёт письменный мотивированный отказ.
При получении повторного отказа инициируется процедура реабилитации через Межведомственную комиссию при Банке России. Заявление подаётся через интернет-приёмную ЦБ РФ с приложением первоначального запроса банка, предоставленных пояснений и отказа кредитной организации. Решение комиссии принимается в течение двадцати рабочих дней и является обязательным для исполнения банком.
Что делать ненужно
В условиях ограничений действия руководства могут привести к внесению компании в «красную» зону риска платформы «Знай своего клиента» и закрытию счетов во всех банках.
Типичные ошибки включают:
полное игнорирование запросов комплаенс-службы, что влечёт признание операции подозрительной, расторжение договора и передачу сведений в Росфинмониторинг;
попытки срочного вывода остатка средств через выплату заработной платы, дивидендов или переводы физическим лицам, расцениваемые как попытка обналичивания с последующей блокировкой счетов бенефициаров;
попытки открытия нового счёта в другом банке до урегулирования проблемы, при которых автоматические системы мониторинга фиксируют действующие ограничения и выносят моментальный отказ.
Сравнение инстанций обжалования показывает, что служба комплаенса банка рассматривает документы до 7 рабочих дней, но самостоятельно определяет обязательность решения. Межведомственная комиссия при ЦБ РФ принимает обязательное для банка решение в срок до 20 рабочих дней на основе экспертной оценки. Арбитражный суд выносит обязательное решение в сроки от 2 до 6 месяцев с требованием процессуального доказывания убытков.
При наличии сложностей, связанных с подготовкой комплаенс-досье, прохождением процедур в банках или взаимодействии с Межведомственной комиссией при Банке России, сопровождение процесса реабилитации разумно доверить профильным юристам.