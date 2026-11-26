приостановление операций по решению налоговых или судебных органов из-за задолженности или исполнительных документов.

Пошаговый алгоритм действий при блокировке

После фиксации ограничений направляется официальный запрос в банк о предоставлении информации о нормативных основаниях приостановления операций или отключения дистанционного обслуживания. В запросе указывается требование привести пункты правил внутреннего контроля, статьи закона и полный перечень документов для снятия ограничений.

Далее проводится аудит приостановленной транзакции. Оценивается соответствие назначения платежа заявленным кодам ОКВЭД, проверяется исполнение договора и анализируется показатель налоговой нагрузки компании за последний квартал, поскольку отклонения в этих параметрах вызывают срабатывание фильтров.

Формирование доказательной базы включает составление развёрнутой пояснительной записки с раскрытием экономического смысла сделки, производственного цикла и логистики.

К записке прикладываются заверенные копии:

договора со спецификациями и приложениями;

закрывающих документов в виде актов, товарных накладных и универсальных передаточных документов;

транспортных накладных и путевых листов;

штатного расписания и справок об уплате налогов.

Сформированный пакет передаётся в банк через личный кабинет или канцелярию с фиксацией отметки о принятии. На рассмотрение пояснений кредитной организации отводится семь рабочих дней, по истечении которых банк возобновляет операции либо выдаёт письменный мотивированный отказ.

При получении повторного отказа инициируется процедура реабилитации через Межведомственную комиссию при Банке России. Заявление подаётся через интернет-приёмную ЦБ РФ с приложением первоначального запроса банка, предоставленных пояснений и отказа кредитной организации. Решение комиссии принимается в течение двадцати рабочих дней и является обязательным для исполнения банком.