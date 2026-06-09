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Дмитрий Воропаев
Перевод
Роструд разрешил повторный перевод без согласия. Есть нюансы

Роструд разрешил повторный перевод без согласия. Есть нюансы

ТК РФ прямо регулирует оплату труда при временном переводе, но не содержит прямого указания на возможность изменения иных условий трудового договора, включая режим работы.

Письмо Роструда от 19.05.2026 № ПГ/14124-6-1 вызвало оживлённую дискуссию.

Суть позиции ведомства:

▪ временный перевод без согласия работника (ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ) можно оформить повторно,

▪ если сохраняются чрезвычайные обстоятельства,

▪ каждый новый перевод — не более чем на месяц,

▪ основания должны быть подтверждены,

▪ дополнительное соглашение можно не заключать,

▪ и, по мнению Роструда, допустимо изменить режим рабочего времени.

Последний пункт — самый спорный.

ТК РФ прямо регулирует оплату труда при временном переводе, но не содержит прямого указания на возможность изменения иных условий трудового договора, включая режим работы.

Поэтому позиция Роструда — это разъяснение, а не норма закона. В судебной практике встречаются разные подходы.

Что это означает для работодателя

Повторный перевод возможен. Но:

— основания должны быть реальными и документально подтверждёнными;

— перевод — только в той же местности;

— формальный «ежемесячный продлённый ЧС-режим» почти гарантированно вызовет спор;

— изменение режима рабочего времени — зона повышенного риска.

Что это означает для работника

Если временный перевод фактически стал постоянным или изменён режим работы без объективных оснований — это потенциальный предмет трудового спора.

Информации об авторе

Дмитрий Воропаев

Дмитрий Воропаев

Юрист в ИП

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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