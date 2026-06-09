Роструд разрешил повторный перевод без согласия. Есть нюансы

Письмо Роструда от 19.05.2026 № ПГ/14124-6-1 вызвало оживлённую дискуссию.

Суть позиции ведомства:

▪ временный перевод без согласия работника (ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ) можно оформить повторно,

▪ если сохраняются чрезвычайные обстоятельства,

▪ каждый новый перевод — не более чем на месяц,

▪ основания должны быть подтверждены,

▪ дополнительное соглашение можно не заключать,

▪ и, по мнению Роструда, допустимо изменить режим рабочего времени.

Последний пункт — самый спорный.

ТК РФ прямо регулирует оплату труда при временном переводе, но не содержит прямого указания на возможность изменения иных условий трудового договора, включая режим работы.

Поэтому позиция Роструда — это разъяснение, а не норма закона. В судебной практике встречаются разные подходы.

Что это означает для работодателя

Повторный перевод возможен. Но:

— основания должны быть реальными и документально подтверждёнными;

— перевод — только в той же местности;

— формальный «ежемесячный продлённый ЧС-режим» почти гарантированно вызовет спор;

— изменение режима рабочего времени — зона повышенного риска.

Что это означает для работника

Если временный перевод фактически стал постоянным или изменён режим работы без объективных оснований — это потенциальный предмет трудового спора.