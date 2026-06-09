Роструд разрешил повторный перевод без согласия. Есть нюансы

Письмо Роструда от 19.05.2026 № ПГ/14124-6-1 вызвало оживлённую дискуссию.
Суть позиции ведомства:
▪ временный перевод без согласия работника (ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ) можно оформить повторно,
▪ если сохраняются чрезвычайные обстоятельства,
▪ каждый новый перевод — не более чем на месяц,
▪ основания должны быть подтверждены,
▪ дополнительное соглашение можно не заключать,
▪ и, по мнению Роструда, допустимо изменить режим рабочего времени.
Последний пункт — самый спорный.
ТК РФ прямо регулирует оплату труда при временном переводе, но не содержит прямого указания на возможность изменения иных условий трудового договора, включая режим работы.
Поэтому позиция Роструда — это разъяснение, а не норма закона. В судебной практике встречаются разные подходы.
Что это означает для работодателя
Повторный перевод возможен. Но:
— основания должны быть реальными и документально подтверждёнными;
— перевод — только в той же местности;
— формальный «ежемесячный продлённый ЧС-режим» почти гарантированно вызовет спор;
— изменение режима рабочего времени — зона повышенного риска.
Что это означает для работника
Если временный перевод фактически стал постоянным или изменён режим работы без объективных оснований — это потенциальный предмет трудового спора.
Начать дискуссию