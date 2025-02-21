Льготы по налогам в Пермском крае

Льгота № 1 — для впервые зарегистрированных налогоплательщиков на УСН
Впервые зарегистрированные после 01.01.2022 г. налогоплательщики в течение первых 3 лет с момента регистрации имеют право применять следующие пониженные налоговые ставки по УСН:
первый налоговый период: 1% - доходы и 5% - доходы - расходы
второй налоговый период: 2 % - доходы и 7 % - доходы - расходы
третий налоговый период: 4 % - доходы и 10 % - доходы - расходы
Данная льгота подходит следующим субъектам бизнеса:
Регистрация бизнеса (ИП или организации) после 1 января 2022 года:
впервые начавшие предпринимательскую деятельность
впервые возобновившие предпринимательскую деятельность
физическое лицо не являлось действующим ИП по состоянию на 01.09.2021 г.
Льгота № 2 — для бизнеса в отдельных отраслях
Индивидуальные предприниматели и организации вправе применять пониженные налоговые ставки по УСН: 1% - доходы, 5% - доходы - расходы, если осуществляют деятельность в рамках:
класса 72 "Научные исследования и разработки" раздела М "Деятельность профессиональная, научная и техническая"
раздела Р "Образование", за исключением вида 85.41.91
раздела Q "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг", за исключением подгруппы 86.90.4
раздела Р "Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления" и раздела Q "Деятельность санаторно-курортных организаций"
Индивидуальные предприниматели и организации вправе применять пониженные налоговые ставки по УСН: 4% - доходы, 10-% - доходы - расходы, если осуществляют деятельность в рамках:
класса 55 "Деятельность по предоставлению мест для временного проживания" раздела I "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания"
раздела С "Обрабатывающие производства", за исключением групп 11.01-11.06, классов 12, 19
раздела F "Строительство"
Важно! Данная льгота может быть применена, если у бизнеса:
средняя численность наемных работников за предшествующий календарный год не превышает 15 человек (кроме видов деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления и деятельности санаторно-курортных организаций)
по итогам предыдущего налогового периода не менее 70% дохода составили доходы от осуществления льготируемого вида деятельности.
Льгота № 3 — для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в отдельных отраслях
Налоговая ставка: 0 %, срок действия льготы: до 01.01.2026 г. отрасли:
раздел А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;
раздел С «Обрабатывающие производства», за исключением групп 11.01-11.06, классов 12, 19;
класс 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания» раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»;
класс 61 «Деятельность в сфере телекоммуникаций», класс 62 «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги», класс 63 «Деятельность в области информационных технологий» раздела J «Деятельность в области информации и связи»
класс 72 «Научные исследования и разработки» раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая»;
раздел Р «Образование»;
раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;
классы 95, 96 раздела S «Предоставление прочих видов услуг»
Важно! Данная льгота может быть применена, если бизнес индивидуального предпринимателя соответствует следующим условиям:
средняя численность наемных работников за текущий календарный год не превышает 15 человек (кроме видов деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления и деятельности санаторно-курортных организаций)
по итогам налогового периода не менее 70 % дохода составили доходы от осуществления льготируемого вида деятельности
Льгота № 4 — для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в отдельных отраслях, применяющих патентную систему налогообложения
Налоговая ставка: 0 %, срок действия льготы: до 01.01.2026 г. отрасли:
раздел А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;
раздел С «Обрабатывающие производства», за исключением групп 11.01-11.06, классов 12, 19;
класс 72 «Научные исследования и разработки» раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая»;
раздел Р «Образование»;
раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;
классы 95, 96 раздела S «Предоставление прочих видов услуг»
Важно! Налоговые каникулы могут применяться непрерывно в течение 2 налоговых периодов в пределах 2 календарных лет (между сроком действия 1-го и 2-го патентов не должно быть перерыва).
Заключение: Как Вы успели заметить, в Пермском крае немалое количество льгот для начинающего бизнеса. Также в регионе активно поддерживается бизнес в отдельных важных для края и государства в целом отраслях. Это позитивно сказывается на росте числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
Автор
Дарья Круглова
Бизнес-юрист, налоговый консультант
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