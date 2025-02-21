Дарья Круглова
Пониженные ставки налога по УСН

Льготы по налогам в Пермском крае

Под конец 2024 года многие льготные условия для бизнеса в сфере налогообложения в Пермском крае должны были прекратить своё существование. И какая радость, что действие большей части налоговых льгот в Пермском крае решено продлить. Ниже представлены наиболее популярные из них.

Льгота № 1  —  для впервые зарегистрированных налогоплательщиков на УСН

Впервые зарегистрированные после 01.01.2022 г. налогоплательщики в течение первых 3 лет с момента регистрации имеют право применять следующие пониженные налоговые ставки по УСН:

  • первый налоговый период: 1%  - доходы и 5% - доходы - расходы

  • второй налоговый период: 2 % - доходы и 7 % - доходы - расходы

  • третий налоговый период: 4 % - доходы и 10 % - доходы - расходы

Данная льгота подходит следующим субъектам бизнеса:

  • Регистрация бизнеса (ИП или организации) после 1 января 2022 года:

    • впервые начавшие предпринимательскую деятельность

    • впервые возобновившие предпринимательскую деятельность

  • физическое лицо не являлось действующим ИП по состоянию на 01.09.2021 г.

Льгота № 2  — для бизнеса в отдельных отраслях

Индивидуальные предприниматели и организации вправе применять пониженные налоговые ставки по УСН: 1%  - доходы, 5%  - доходы - расходы, если осуществляют деятельность в рамках:

  • класса 72 "Научные исследования и разработки" раздела М "Деятельность профессиональная, научная и техническая"

  • раздела Р "Образование", за исключением вида 85.41.91

  • раздела Q "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг", за исключением подгруппы 86.90.4

  • раздела Р "Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления" и раздела Q  "Деятельность санаторно-курортных организаций"

Индивидуальные предприниматели и организации вправе применять пониженные налоговые ставки по УСН: 4%  - доходы, 10-%  - доходы - расходы, если осуществляют деятельность в рамках:

  • класса 55 "Деятельность по предоставлению мест для временного проживания" раздела I "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания"

  • раздела С "Обрабатывающие производства", за исключением групп 11.01-11.06, классов 12, 19

  • раздела F "Строительство"

Важно! Данная льгота может быть применена, если у бизнеса:

  • средняя численность наемных работников за предшествующий календарный год не превышает 15 человек (кроме видов деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления и деятельности санаторно-курортных организаций)

  • по итогам предыдущего налогового периода не менее 70% дохода составили доходы от осуществления льготируемого вида деятельности.

Льгота № 3  — для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в отдельных отраслях

Налоговая ставка: 0 %, срок действия льготы: до 01.01.2026 г. отрасли:

  • раздел А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;

  • раздел С «Обрабатывающие производства», за исключением групп 11.01-11.06, классов 12, 19;

  • класс 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания» раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»;

  • класс 61 «Деятельность в сфере телекоммуникаций», класс 62 «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги», класс 63 «Деятельность в области информационных технологий» раздела J «Деятельность в области информации и связи»

  • класс 72 «Научные исследования и разработки» раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая»;

  • раздел Р «Образование»;

  • раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;

  • классы 95, 96 раздела S «Предоставление прочих видов услуг»

Важно! Данная льгота может быть применена, если бизнес индивидуального предпринимателя соответствует следующим условиям:

  • средняя численность наемных работников за текущий календарный год не превышает 15 человек (кроме видов деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления и деятельности санаторно-курортных организаций)

  • по итогам налогового периода не менее 70 % дохода составили доходы от осуществления льготируемого вида деятельности

Льгота № 4 — для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в отдельных отраслях, применяющих патентную систему налогообложения

Налоговая ставка: 0 %, срок действия льготы: до 01.01.2026 г. отрасли:

  • раздел А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;

  • ﻿раздел С «Обрабатывающие производства», за исключением групп 11.01-11.06, классов 12, 19;

  • класс 72 «Научные исследования и разработки» раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая»;

  • раздел Р «Образование»;

  • раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;

  • классы 95, 96 раздела S «Предоставление прочих видов услуг»

Важно! Налоговые каникулы могут применяться непрерывно в течение 2 налоговых  периодов в пределах 2 календарных лет (между сроком действия 1-го и 2-го патентов не должно быть перерыва).

Заключение: Как Вы успели заметить, в Пермском крае немалое количество льгот для начинающего бизнеса. Также в регионе активно поддерживается бизнес в отдельных важных для края и государства в целом отраслях. Это позитивно сказывается на росте числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Автор

Дарья Круглова

Бизнес-юрист, налоговый консультант

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Дарья Круглова

Дарья Круглова

Индивидуальный предприниматель

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