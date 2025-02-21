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Льготы по налогам в Пермском крае

Под конец 2024 года многие льготные условия для бизнеса в сфере налогообложения в Пермском крае должны были прекратить своё существование. И какая радость, что действие большей части налоговых льгот в Пермском крае решено продлить. Ниже представлены наиболее популярные из них.