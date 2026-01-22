⁉️ ФНС поставила точку в полемике по страховым взносам

Дарова, полемисты!



Ранее в тележке писал про страховые взносы, МРОТ и АУСН, собрав кучу обратной связи и сорвав столько же мазолей.



Там в комментах битва развязалась не на жизнь, а на смерть, хотя в принципе всё интуитивно было понятно и почти не интересно.



Постояв в сторонке от зарубы ФНС России, однако, тоже пришла к выводу о том, что компании на АУСН не обязаны уплачивать страховые взносы с МРОТ за директора, которому не начисляется зарплата. Это даже нашло своё отражение в письме от 15 января 2026 г. № БС‑4‑11/117@😬



Этот документ по сути завершил дискуссию, развернувшуюся после публикации письма Минфина от 22 декабря 2025 г. № БС‑4‑11/11507@.



Напомним, что там указывалось на то, что обновлённая редакция статьи 421 НК РФ распространяется и на единоличный исполнительный орган организации, применяющей спецрежим «Автоматизированная упрощённая система налогообложения» (АУСН).



В новом разъяснении ФНС России уточняет, что для организаций, работающих на АУСН, действует единый пониженный тариф страховых взносов — 0%. Независимо от величины базы для расчёта страховых взносов, у плательщиков на АУСН сумма исчисленных взносов всегда равна 0. Коммерческие организации на АУСН не должны представлять расчёт по страховым взносам (РСВ).



Всё, расходимся!