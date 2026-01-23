⁉️ Третий сезон налоговой реформы: Минфин готовит новый пакет поправок с 1 января 2027 года

Никогда такого не было и вот опять! Уведомление о разработке соответствующего законопроекта уже опубликовано на федеральном портале проектов нормативно правовых актов.

Тут на подходе новый сезон сериала от Минфина под рабочим названием: "Никогда такого не было и вот опять 2027". Режиссура та же, актерский состав почти не меняется - интрига зашкаливает. Сжимаем булки крепче, чтобы кредитка считывалась, ибо кэш уже закончился, а дебетовая заблочена за долги🤪

Не успел бизнес перевести дух после последних «оптимизаций» фискального режима, как Минфин снова на старте.

С 1 января 2027 года нас ждёт свежий пакет поправок, который уже сейчас, за год до вступления в силу, красиво называется «совершенствованием».



Что известно: текста законопроекта — нет, конкретики — ноль, но ведомство любезно обозначило все ключевые направления, где нас ждут «улучшения»:



· Налоговое администрирование (читай: новые отчётности, контроль и предписания)

· Налог на прибыль

· НДС

· НДФЛ

· Имущественные налоги

· Акцизы

· Специальные режимы (для малого бизнеса — особая зона внимания)



Цель, сформулированная языком бюрократической поэзии: «Устранение проблемных вопросов, выявленных в результате анализа действующего законодательства»❤



Перевод на человеческий: будем править то, что сами же и накосячили, но — за ваш счёт.



В сухом остатке: государство, как радушный хозяин, заранее предупреждает: наслаждайтесь текущей налоговой нагрузкой, ведь скоро всё может стать ещё интереснее. А пока — изучайте намёки, готовьте резервы и не расслабляйтесь. Совершенствование не ждёт и скоро к вам придёт.



P.S. Самое прекрасное в «совершенствовании» — его абсолютная непредсказуемость. Как говорится, готовьтесь к лучшему, а Минфин приготовит остальное😘