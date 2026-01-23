⁉️ Третий сезон налоговой реформы: Минфин готовит новый пакет поправок с 1 января 2027 года
Тут на подходе новый сезон сериала от Минфина под рабочим названием: "Никогда такого не было и вот опять 2027". Режиссура та же, актерский состав почти не меняется - интрига зашкаливает. Сжимаем булки крепче, чтобы кредитка считывалась, ибо кэш уже закончился, а дебетовая заблочена за долги🤪
Не успел бизнес перевести дух после последних «оптимизаций» фискального режима, как Минфин снова на старте.
С 1 января 2027 года нас ждёт свежий пакет поправок, который уже сейчас, за год до вступления в силу, красиво называется «совершенствованием».
Что известно: текста законопроекта — нет, конкретики — ноль, но ведомство любезно обозначило все ключевые направления, где нас ждут «улучшения»:
· Налоговое администрирование (читай: новые отчётности, контроль и предписания)
· Налог на прибыль
· НДС
· НДФЛ
· Имущественные налоги
· Акцизы
· Специальные режимы (для малого бизнеса — особая зона внимания)
Цель, сформулированная языком бюрократической поэзии: «Устранение проблемных вопросов, выявленных в результате анализа действующего законодательства»❤
Перевод на человеческий: будем править то, что сами же и накосячили, но — за ваш счёт.
В сухом остатке: государство, как радушный хозяин, заранее предупреждает: наслаждайтесь текущей налоговой нагрузкой, ведь скоро всё может стать ещё интереснее. А пока — изучайте намёки, готовьте резервы и не расслабляйтесь. Совершенствование не ждёт и скоро к вам придёт.
P.S. Самое прекрасное в «совершенствовании» — его абсолютная непредсказуемость. Как говорится, готовьтесь к лучшему, а Минфин приготовит остальное😘
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию