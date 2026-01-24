⁉️ Законодатели обсуждают существенное увеличение штрафов по экономическим статьям

Мы тут вот, что раскопали на госресурсах и хотим этим поделиться, только вот не знаем как ибо эмоции зашкаливают, а кушать хочется не меньше.



Вообщем госдумцы, видимо, снова хотят «причинить заботу» бизнесу, который после 1 января еще шевелится🤷‍♂️



Речь зашла о правопорядке, так как обсуждается резкое повышение штрафов по экономическим статьям.



Формально — «приведение в соответствие с реалиями». По факту — фискальный развод под соусом уголовной политики🤦



Контекст, который «забыли»: 2026 год. Бизнес в режиме выживания: НДС 22%, дорогие кредиты, падающий спрос. Ответ власти: вместо поддержки новый виток давления. Логика — «потому что можем».



Главный абсурд: пределы крупного ущерба по той же 159-й статье не менялись 20 лет. Два десятилетия инфляции, цифровизации, изменения экономики — и тишина. Внезапно проблема оказалась не в архаичных порогах, ведущих к абсурдной квалификации, а в том, что штрафы «маловаты». Действительно, чего плохого в том, чтобы лечить перелом ампутацией? 🤔



Что это на самом деле: не борьба с преступностью, а новый фискальный инструмент. Для крупного бизнеса — фактор неопределённости и повод для «переговоров». Для малого и среднего — смертный приговор: сам уголовный процесс станет карательной мерой, даже если дело развалится в суде.



Итог: бизнес просит не индульгенций, а вменяемости. Если цель — порядок, то начинать нужно с пересмотра устаревших критериев ущерба и следственной практики, а не с умножения сумм в санкциях. Но, судя по всему, цель иная😬



P.S. Когда давление зашкаливает, «правопорядок» превращается в инструмент добивания.



Шевелись осторожнее🙏