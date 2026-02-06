✅ Как налоговая нашла «исчезнувшую» компанию-должника и взыскала долг с ее двойника

Начинаю первую в этом году судебную пятницу. Вы долго ждали и вот она снова по расписанию готова удивлять даже меня. В этот раз история для тех, кто думает, что после банкротства фирмы все долги растворяются в воздухе.

Налоговая провела выездную проверку организации и доначислила ей 121,3 млн. руб. Компания обратилась в суд. Частично начисления были сняты, но сумма долга все равно осталась приличной (более 80 млн. руб.).

После этого от налоговой было еще несколько решений о привлечении к ответственности по другим проверкам на не столь значительные суммы. Однако их уже организация не обжаловала, решив пойти другим путем – просто не платить.

Естественно, когда прошли отведенные сроки на уплату долга, инспекция начала стандартные процедуры – выставила требования об уплате налога, затем приняла решения о взыскании, заблокировала счета, попыталась взыскать задолженность за счет имущества компании и в конечном итоге обратилась в суд, чтобы фирму признали банкротом.



Так как у компании имущества не было, суд производство по делу о банкротстве прекратил. Казалось бы, тут уже ничего не сделаешь, огромная задолженность так бы и повисла надолго.

Но не в этот раз. Налоговики мириться с таким положением дел не захотели и решили выяснить, куда на самом деле подевалась организация. Не могла же вот так просто исчезнуть компания, в которой раньше были и люди, и активы, и заказчики. Вскоре ответ нашелся.



Обнаружилось взаимозависимая фирма с точно таким же видом деятельности, теми же сотрудниками, адресом, номером телефона, заказчиками, с которыми ранее взаимодействовал должник. Такая себе конспирация получилась: министру магии Главбуху - незачёт🥶



Разумеется, налоговики в рамках ст. 45 НК РФ обратились в суд за взысканием задолженности с взаимозависимого лица и суд признал за ними такое право, согласившись, что должник, чтобы не платить доначисленные налоги, перевел свою деятельность на взаимозависимое лицо.



Подробности читаем в Постановлении АС Московского округа от 20.01.2026 № Ф05-20684/2025 по делу № А40-309508/24, терпим, сжимая зубы, но внимание не переключаем🙏

Для тех, кому интересно - продолжение пятницы завтра, в субботу. Как-то так…