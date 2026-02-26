КПП ОСНО моб
Павел Пенкин
Страховые взносы

Налоговики не устают разъяснять, как начислять страхвзносы с зарплаты директоров, если она ниже МРОТ

Вроде бы вопрос уже весь со всех сторон изучили, расписали, пояснили и разобрали, но он всё тянется и тянется. Налоговики непреклонны: платим в любом случае и не забалуешь.

Они напомнили, что с этого года вводится минимальная ежемесячная база по страх. взносам для директоров. Она не зависит от количества сотрудников и равна одному МРОТ (27 093 руб.).

Даже если с руководителем не заключали трудовой договор и зарплата ему вообще не начисляется, извольте 8 127,90 руб. каждый месяц за него в бюджет отправить (27 093 руб. × 30%). При этом не важно:

- есть ли с директором трудовой договор;

- ведет ли вообще организация деятельность;

- какое количество времени отрабатывает директор (полный или не полный рабочий день ему установлен);

- работает ли он где-то еще по трудовому договору или по ГПД.

В общем, назвался директором – плати взносы и не плакай😢

Если зарплата директора больше МРОТ, то взносы платим как обычно, с фактических доходов – то есть, размер взносов за директора не фиксированный, установлен лишь минимальный их размер.

Но если директор сложил свои полномочия до окончания месяца, то, так уж и быть, взносы ему можно рассчитать пропорционально количеству отработанных дней. Налоговики это подтверждают.

Информация с сайта ФНС России, опубликована 18.02.2026, чтобы побыстрее и сомнений совсем не оставалось ❤

