Внешний совместитель не обязан сообщать, сколько у него работ

Государственная инспекция труда в Томской области поясняет, обязан ли новый сотрудник при устройстве на работу по внешнему совместительству извещать работодателя об отсутствии других мест работы по совместительству.

При устройстве на работу по внешнему совместительству новый сотрудник не обязан извещать работодателя (письменно или устно) об отсутствии других мест работы по совместительству.

При приеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет право потребовать от работника предъявить документ об образовании и/или о квалификации (его заверенную копию), а при приеме на работу с вредными и/или опасными условиями труда - справку о характере и условиях труда по основному месту работы. А документ об отсутствии заключенных трудовых договоров по совместительству не входит в перечень обязательных документов при трудоустройстве.