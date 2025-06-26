Поправки к ТК РФ о премиях приняты в третьем чтении

Хотят закрепить положение о том, что в кол. договорах, соглашениях, локальных актах нужно определять виды премий, их размеры, сроки, основания, а также условия выплаты. При этом следует иметь в виду в том числе качество, эффективность и длительность работы, наличие или отсутствие дисциплинарных взысканий (пп. "а" п. 2 ст. 1 проекта).

Предлагают уточнить, что с учетом мнения первичной профсоюзной организации в локальном акте о премиях можно предусмотреть их снижение из-за проступков сотрудников. Однако уменьшать выплаты допускается только за тот месяц, в котором вынесли дисциплинарное взыскание, и не более чем на 20% от месячной зарплаты.

Поправки должны вступить в силу с 1 сентября 2025 года (ст. 2 проекта).

Пока применяют подход КС РФ. Именно он указал на то, что из-за наказания нельзя, в частности, произвольно снижать доход сотрудника.

Проект предусматривает и другие изменения.