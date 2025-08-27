ЦОК КПП ОСНО 27.08 Мобильная
Полная материальная ответственность: новые перечни должностей и работ с 1 сентября 2025 года

Сообщает инспекция труда в Томской области.

 Минтруд утвердил новые списки должностей и работ, при которых с сотрудниками можно заключать договоры о полной индивидуальной либо коллективной материальной ответственности. От действующих перечней они почти не отличаются. Однако можно отметить, что должности и работы будут пронумерованы.

Документ также содержит новые типовые договоры о полной индивидуальной и коллективной матответственности. Применять его предстоит до 1 сентября 2031 года.

Документ: Приказ Минтруда России от 16.04.2025 N 251н

