Полная материальная ответственность: новые перечни должностей и работ с 1 сентября 2025 года
Сообщает инспекция труда в Томской области.
Минтруд утвердил новые списки должностей и работ, при которых с сотрудниками можно заключать договоры о полной индивидуальной либо коллективной материальной ответственности. От действующих перечней они почти не отличаются. Однако можно отметить, что должности и работы будут пронумерованы.
Документ также содержит новые типовые договоры о полной индивидуальной и коллективной матответственности. Применять его предстоит до 1 сентября 2031 года.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию