Полная материальная ответственность: новые перечни должностей и работ с 1 сентября 2025 года

Минтруд утвердил новые списки должностей и работ, при которых с сотрудниками можно заключать договоры о полной индивидуальной либо коллективной материальной ответственности. От действующих перечней они почти не отличаются. Однако можно отметить, что должности и работы будут пронумерованы.

Документ также содержит новые типовые договоры о полной индивидуальной и коллективной матответственности. Применять его предстоит до 1 сентября 2031 года.

Документ: Приказ Минтруда России от 16.04.2025 N 251н