Как оплачивать работнику период продления командировки при переносе авиарейса

В последнее время имеют место случаи переноса или отмены рейсов из-за опасности атаки БПЛА, в результате чего сотрудники, находящиеся в командировке, не могут вернуться к месту работы в установленные сроки (Ответ Роструда с информационного портала "Онлайнинспекция.РФ" (ноябрь 2025 г.)). Работодатель вынужден продлевать сроки командировки. У работодателей такие ситуации вызывают ряд вопросов.

Как оплачивать работнику период продления командировки в случае отмены / переноса рейсов из-за введения специального режима "Ковер"?

Как компенсировать время ожидания и оплачивать время в пути, если этот период приходится на ночное время, выходные или праздничные дни?

Отвечая на эти вопросы, эксперты Роструда напомнили, что в соответствии с действующим Положением об особенностях направления работников в служебные командировки средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, установленному в командирующей организации.

Суточные возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути.

Исключений из приведенных норм нет, поэтому период продления командировки при отмене или переносе авиарейса из-за введения плана "Ковер" оплачивается в размере среднего заработка, так как этот период относится к командировке.

Также в Роструде отметили, что дни отъезда и приезда, дни нахождения в пути в период командировки относятся к дням выполнения работы, поскольку работник направлен в командировку по распоряжению работодателя для выполнения служебного поручения. Поэтому время поездки подпадает под понятие рабочего времени, в которое работник исполняет свои трудовые обязанности (в данном случае связанные с командировкой).

Исходя из этого, время ожидания задержанного рейса и время в пути, выпавшие на выходной или праздничный день, должны быть оплачены в соответствии с положениями Трудового кодекса, регламентирующими оплату работы в выходной или нерабочий праздничный день. Такие дни оплачиваются не менее чем в двойном размере. Каждый час работы в ночное время также оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях – минимум на 20% выше.