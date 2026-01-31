8132 Маркетплейс моб
Трудовые отношения

Госинспекция труда в Томской области рассказала о новом классификаторе профессий и должностей (ОК 016-2025)

С 1 января 2026 года ввелся обновленный Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Он включает цифровые идентификаторы должностей, исключает устаревшие наименования и гармонизирован с профессиональными стандартами. Работодателям необходимо проверить штатное расписание, должностные инструкции и другие кадровые документы на соответствие новому классификатору, особенно для должностей с ограничениями, льготами или особыми условиями допуска к работе

