Госинспекция труда в Томской области рассказала о новом классификаторе профессий и должностей (ОК 016-2025)
С 1 января 2026 года ввелся обновленный Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
Он включает цифровые идентификаторы должностей, исключает устаревшие наименования и гармонизирован с профессиональными стандартами. Работодателям необходимо проверить штатное расписание, должностные инструкции и другие кадровые документы на соответствие новому классификатору, особенно для должностей с ограничениями, льготами или особыми условиями допуска к работе
