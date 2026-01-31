Госинспекция труда в Томской области рассказала о новом классификаторе профессий и должностей (ОК 016-2025)

Он включает цифровые идентификаторы должностей, исключает устаревшие наименования и гармонизирован с профессиональными стандартами. Работодателям необходимо проверить штатное расписание, должностные инструкции и другие кадровые документы на соответствие новому классификатору, особенно для должностей с ограничениями, льготами или особыми условиями допуска к работе