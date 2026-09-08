Как правильно организовать процедуру выдачи расчетных листов сотрудникам, чтобы избежать нарушений трудового законодательства

Выдача расчетных листков должна осуществляться в письменном виде в дни выплаты заработной платы работников. Форма расчетного листка должна быть утверждена работодателем с учетом мнения представительного органа работников. Расчетные листки должны содержать информацию:

- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;

- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний;

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате.