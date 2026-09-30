Обязан ли работодатель оплачивать проезд домой вахтовику при увольнении?

По статье 302 Трудового кодекса РФ работодатель оплачивает проезд вахтовиков от места нахождения работодателя или пункта сбора до места проведения работ и обратно.

Однако если сотрудник увольняется во время вахты, ситуация меняется. Работник вправе расторгнуть трудовой договор в установленном порядке, предупредив работодателя за две недели — или без отработки, если продолжить работу невозможно по уважительным причинам.

Поскольку трудовые отношения прекращаются в момент увольнения, работодатель не обязан организовывать и оплачивать проезд бывшего сотрудника до дома. Обязанность по оплате проезда действует в рамках действующего трудового договора и не распространяется на период после его расторжения.