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НовостиТруда
Трудовое право (ТК РФ)
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Обязан ли работодатель оплачивать проезд домой вахтовику при увольнении?

Разъяснила Государственная инспекция труда в Томской области.

По статье 302 Трудового кодекса РФ работодатель оплачивает проезд вахтовиков от места нахождения работодателя или пункта сбора до места проведения работ и обратно.

Однако если сотрудник увольняется во время вахты, ситуация меняется. Работник вправе расторгнуть трудовой договор в установленном порядке, предупредив работодателя за две недели — или без отработки, если продолжить работу невозможно по уважительным причинам.

Поскольку трудовые отношения прекращаются в момент увольнения, работодатель не обязан организовывать и оплачивать проезд бывшего сотрудника до дома. Обязанность по оплате проезда действует в рамках действующего трудового договора и не распространяется на период после его расторжения.

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НовостиТруда

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