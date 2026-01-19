Разбираем опыт сертификации медицинских костюмов: в каких случаях нужны разрешительные документы.

Привет, друзья! Хочу поделиться опытом по запуску нового дела — продаже медицинских костюмов. Начинающие предприниматели часто спрашивают: действительно ли обязательно получать Сертификат качества на медицинскую одежду? Много противоречивой информации.

Медицинские костюмы относятся к категории спецодежды, и их статус с точки зрения сертификации зависит от конкретного типа изделия и его назначения.

Если костюмы предназначены для использования в медицинских учреждениях и имеют медицинское назначение (например, хирургические костюмы, костюмы для работы с инфекционными больными), они могут считаться медицинскими изделиями, для которых требуется регистрация в Росздравнадзоре и получение регистрационного удостоверения. Если же костюмы носят общий характер (например, для использования в качестве спецодежды в немедицинских сферах), они могут не относиться к медицинским изделиям и подлежать другим требованиям.

Требования к сертификации

Медицинские изделия (в том числе некоторые виды медицинской одежды) подлежат обязательной госрегистрации. Процедура включает:

экспертизу регистрационного досье;

испытания образцов;

инспекцию производства (при необходимости);

внесение данных в Единый реестр зарегистрированных медицинских изделий.

Документ, подтверждающий регистрацию, — регистрационное удостоверение, которое выдаётся бессрочно, но требует ежегодного продления для ряда категорий.

Обычная спецодежда (если она не имеет медицинского назначения) может подлежать декларированию соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 017/2011 (безопасность продукции лёгкой промышленности). В этом случае оформляется декларация о соответствии, которая действует до 5 лет.

Опыт продавцов на Wildberries

В открытых источниках нет прямых упоминаний о массовом опыте продажи медицинских костюмов на Wildberries с детализацией вопросов сертификации. Однако можно выделить общие тенденции:

Маркетплейсы строго контролируют соблюдение законодательства. Даже если Wildberries редко запрашивает документы, это не означает, что требования к сертификации отсутствуют. Маркетплейс может запросить подтверждающие документы в любой момент, например при жалобе покупателя или плановой проверке.

Отсутствие необходимых документов может привести к блокировке карточки товара, штрафам или ограничению доступа к аккаунту . По правилам Wildberries, при отсутствии документов маркетплейс вправе удержать штраф с баланса продавца, отозвать товары с продажи или заблокировать карточку товара.

Некоторые продавцы могут игнорировать требования сертификации, но это рискованно. Нарушение правил может привести не только к штрафам, но и к проблемам с контролирующими органами (например, Роспотребнадзором), которые могут привлечь продавца к ответственности

Стоит ли оформлять сертификат?

Оформление сертификации или регистрации целесообразно в следующих случаях:

если медицинские костюмы имеют медицинское назначение и используются в медицинских учреждениях — требуется регистрация в Росздравнадзоре;

если костюмы относятся к спецодежде общего назначения — достаточно оформить Декларацию соответствия.

Причины оформить документы:

Легальность. Соблюдение требований законодательства снижает риски штрафов и блокировки на маркетплейсе.

Доверие покупателей. Наличие документов повышает доверие к товару и бренду.

Избегание проблем при проверках. Контролирующие органы могут проверить соответствие продукции требованиям вне зависимости от того, запрашивал ли маркетплейс документы.

Если есть сомнения в необходимости сертификации, можно запросить информацию в службе поддержки Wildberries или обратиться в аккредитованный орган по сертификации для консультации. Также стоит проверить актуальные требования в постановлении Правительства РФ №2425 и технических регламентах ЕАЭС.

Важно: даже если на данный момент Wildberries не запрашивает документы, это не освобождает продавца от обязанности соблюдать требования законодательства. Лучше заранее уточнить статус продукции и оформить необходимые документы, чтобы избежать проблем в будущем.