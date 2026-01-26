Сертификация растворимых и завариваемых напитков в 2026 году: требования, маркировка и оформление документов
Почему сертификация обязательна?
С 2026 года на растворимые и завариваемые напитки вводится маркировка «Честный Знак». Но прежде чем наносить коды Data Matrix, продукция должна пройти оценку соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС:
· ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
· ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки»;
· ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».
Без разрешительных документов производство, импорт и продажа напитков запрещены.
Какие документы подтверждают соответствие
1. Декларация соответствия
- действует до 5 лет;
- оформляется по схемам декларирования: 1д, 2д, 3д, 4д (на выбор заявителя);
- обязательна для большинства видов напитков.
2. Свидетельство о государственной регистрации (СГР)
- требуется для специализированных продуктов:
• чайные напитки для детей;
• напитки для диабетиков;
• продукты для похудения;
- подтверждает безопасность и соответствие санитарным нормам.
Особенности для импортной продукции
Если напиток ввозится из‑за рубежа:
· необходимо провести лабораторные испытания в ЕАЭС;
· требуется предварительный ввоз образцов по процедуре 064;
· результаты испытаний включаются в пакет документов для декларирования или регистрации.
Какие напитки попадают под сертификацию
Перечень товарных позиций (коды ТН ВЭД):
· 0901 — кофе (жареный/нежареный, с кофеином/без); заменители кофе с содержанием кофе;
· 0902 — чай (с вкусо‑ароматическими добавками или без);
· 0903 00 000 0 — мате (парагвайский чай);
· 1211 20 000 0, 1211 90 860 8 — сушёные растения и их части (семена, плоды), используемые для приготовления напитков;
· 1805 00 000 0, 1806 10 900 0, 1806 90 700 0 — какао‑порошок (с сахаром/без), готовые изделия с какао для приготовления напитков;
· 2101 — экстракты, эссенции, концентраты кофе, чая, мате; обжаренный цикорий и заменители кофе;
· 2106 90 980 8 — пищевые продукты для приготовления напитков.
Как пройти сертификацию: пошаговый алгоритм
1. Определите тип документа
- для обычных напитков — Декларация соответствия;
- для специализированных — СГР.
2. Подготовьте документацию
- технические условия (ТУ) или ГОСТы;
- рецептуры и состав;
- данные о производителе;
- для импорта — контракт, инвойс, образцы.
3. Проведите лабораторные испытания
- выберите аккредитованную лабораторию в ЕАЭС;
- передайте образцы на исследования;
- получите протокол испытаний.
4. Оформите документ
- подайте заявление и пакет документов в уполномоченный орган;
- дождитесь регистрации декларации в реестре или выдачи СГР;
- проверьте статус документа онлайн.
5. Подготовьтесь к маркировке
- зарегистрируйтесь в системе «Честный Знак»;
- подключитесь к ЭДО;
- настройте учёт и оборудование для печати кодов Data Matrix.
Риски при отсутствии документов
Работа без декларации или СГР грозит:
· запретом на продажу продукции;
· штрафами до 300 000 руб. для юрлиц;
· конфискацией товара;
· приостановкой деятельности на срок до 90 дней;
· блокировкой карточек товаров на маркетплейсах.
Важные нюансы
· Декларация и СГР — не взаимозаменяемые документы. Для специализированных напитков требуется именно СГР.
· Лабораторные испытания обязательны даже для продукции, сертифицированной за рубежом.
· Маркировка «Честный Знак» начнётся после оформления разрешительных документов — следите за обновлениями на сайте оператора.
Вывод
Сертификация растворимых и завариваемых напитков — обязательный этап для легального бизнеса. Начните подготовку заранее:
1. Определите, какой документ нужен для вашей продукции.
2. Проведите испытания в аккредитованной лаборатории.
3. Оформите декларацию или СГР.
4. Подготовьтесь к внедрению маркировки «Честный Знак».
Дата актуализации: январь 2026 г.
