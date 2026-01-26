Сертификация растворимых и завариваемых напитков в 2026 году: требования, маркировка и оформление документов

Как пройти сертификацию растворимых и завариваемых напитков перед маркировкой «Честный Знак»? Разбираем обязательные регламенты ЕАЭС, виды разрешительных документов (декларация, СГР), сроки действия и особенности для импортной продукции. Пошаговая инструкция и перечень товаров под маркировку — в нашем руководстве.

Почему сертификация обязательна?

С 2026 года на растворимые и завариваемые напитки вводится маркировка «Честный Знак». Но прежде чем наносить коды Data Matrix, продукция должна пройти оценку соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС:

· ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

· ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки»;

· ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

Без разрешительных документов производство, импорт и продажа напитков запрещены.

Какие документы подтверждают соответствие

1. Декларация соответствия

- действует до 5 лет;

- оформляется по схемам декларирования: 1д, 2д, 3д, 4д (на выбор заявителя);

- обязательна для большинства видов напитков.

2. Свидетельство о государственной регистрации (СГР)

- требуется для специализированных продуктов:

• чайные напитки для детей;

• напитки для диабетиков;

• продукты для похудения;

- подтверждает безопасность и соответствие санитарным нормам.

Особенности для импортной продукции

Если напиток ввозится из‑за рубежа:

· необходимо провести лабораторные испытания в ЕАЭС;

· требуется предварительный ввоз образцов по процедуре 064;

· результаты испытаний включаются в пакет документов для декларирования или регистрации.

Какие напитки попадают под сертификацию

Перечень товарных позиций (коды ТН ВЭД):

· 0901 — кофе (жареный/нежареный, с кофеином/без); заменители кофе с содержанием кофе;

· 0902 — чай (с вкусо‑ароматическими добавками или без);

· 0903 00 000 0 — мате (парагвайский чай);

· 1211 20 000 0, 1211 90 860 8 — сушёные растения и их части (семена, плоды), используемые для приготовления напитков;

· 1805 00 000 0, 1806 10 900 0, 1806 90 700 0 — какао‑порошок (с сахаром/без), готовые изделия с какао для приготовления напитков;

· 2101 — экстракты, эссенции, концентраты кофе, чая, мате; обжаренный цикорий и заменители кофе;

· 2106 90 980 8 — пищевые продукты для приготовления напитков.

Как пройти сертификацию: пошаговый алгоритм

1. Определите тип документа

- для обычных напитков — Декларация соответствия;

- для специализированных — СГР.

2. Подготовьте документацию

- технические условия (ТУ) или ГОСТы;

- рецептуры и состав;

- данные о производителе;

- для импорта — контракт, инвойс, образцы.

3. Проведите лабораторные испытания

- выберите аккредитованную лабораторию в ЕАЭС;

- передайте образцы на исследования;

- получите протокол испытаний.

4. Оформите документ

- подайте заявление и пакет документов в уполномоченный орган;

- дождитесь регистрации декларации в реестре или выдачи СГР;

- проверьте статус документа онлайн.

5. Подготовьтесь к маркировке

- зарегистрируйтесь в системе «Честный Знак»;

- подключитесь к ЭДО;

- настройте учёт и оборудование для печати кодов Data Matrix.

Риски при отсутствии документов

Работа без декларации или СГР грозит:

· запретом на продажу продукции;

· штрафами до 300 000 руб. для юрлиц;

· конфискацией товара;

· приостановкой деятельности на срок до 90 дней;

· блокировкой карточек товаров на маркетплейсах.

Важные нюансы

· Декларация и СГР — не взаимозаменяемые документы. Для специализированных напитков требуется именно СГР.

· Лабораторные испытания обязательны даже для продукции, сертифицированной за рубежом.

· Маркировка «Честный Знак» начнётся после оформления разрешительных документов — следите за обновлениями на сайте оператора.

Вывод

Сертификация растворимых и завариваемых напитков — обязательный этап для легального бизнеса. Начните подготовку заранее:

1. Определите, какой документ нужен для вашей продукции.

2. Проведите испытания в аккредитованной лаборатории.

3. Оформите декларацию или СГР.

4. Подготовьтесь к внедрению маркировки «Честный Знак».

Дата актуализации: январь 2026 г.