Маркировка электронных сигарет в 2026 году: сроки, правила и подготовка к внедрению
Что меняется: суть нововведений
Минпромторг анонсировал предварительные сроки внедрения обязательной маркировки многоразовых электронных сигарет, вейпов и айкосов.
👉 Запуск запланирован на 1 июня 2026 года, однако детали могут быть скорректированы по итогам эксперимента.
Важно: сейчас правила маркировки распространяются только на одноразовые электронные сигареты. Требования к многоразовым устройствам внесут в законодательство после завершения эксперимента (возможное продление — до 31 августа 2026 года).
✅ Ключевые сроки внедрения (предварительные)
1️⃣ 1 апреля 2026 — начало регистрации участников оборота в системе «Честный Знак».
- Производители, импортеры и продавцы должны подключиться к системе и получить УКЭП.
2️⃣ 1 июня 2026 — старт обязательной маркировки для производителей и импортеров.
- Нанесение кодов Data Matrix на упаковку.
- Ввод продукции в оборот через личный кабинет «Честного Знака».
- Вывод из оборота на кассе (розничная продажа).
- Передача данных об обороте через ЭДО.
3️⃣ 31 августа 2026 — крайний срок маркировки импорта, закупленного до старта обязательной маркировки.
4️⃣ 1 декабря 2026 — последний день продажи немаркированных устройств.
- Все остатки на складах должны быть промаркированы и введены в оборот до этой даты.
- Начало поэкземплярного учёта (ПЭУ) для производителей, импортеров и оптовых поставщиков.
5️⃣ 1 марта 2027 — обязанность выводить из оборота продукцию не через кассу (например, при утилизации или возврате).
✅ Как подготовиться: пошаговый план
1. Зарегистрируйтесь в системе «Честный Знак»
- Получите усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).
- Подключитесь к оператору электронного документооборота (ЭДО).
2. Настройте учёт и оборудование
- Интегрируйте учётную систему (1С, ERP) с «Честным Знаком».
- Приобретите принтеры для печати кодов Data Matrix и 2D сканеры.
3. Опишите продукцию и закажите коды
- Внесите данные о товарах в личный кабинет «Честного Знака» (через GS1 RUS или реестр).
- Подайте заявку на коды маркировки, оплатите их.
- Напечатайте и нанесите коды на упаковку.
4. Вводите продукцию в оборот
- Сформируйте документ «Ввод в оборот» в ЛК, укажите данные о производстве/импорте и кодах.
- Подпишите УКЭП и отправьте в систему.
5. Организуйте оборот и вывод из оборота
- При отгрузке создавайте документ «Отгрузка» с кодами и данными контрагента.
- При розничной продаже сканируйте коды и передавайте данные через ОФД.
- Для иных случаев (утилизация, возврат) оформляйте «Вывод из оборота» вручную.
Важные нюансы:
• Эксперимент может быть продлён до 31 августа 2026 года.
• Поэкземплярный учёт (ПЭУ) обязателен с 1 декабря 2026 года для производителей, импортеров и оптовиков — это значит, что каждый экземпляр товара должен отслеживаться в системе.
• Импортные поставки, закупленные до старта маркировки, нужно промаркировать до 31 августа 2026 года.
😔 Подготовка к маркировке электронных сигарет — это не просто формальность, а обязательное условие для продолжения бизнеса.
