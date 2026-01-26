Маркировка электронных сигарет в 2026 году: сроки, правила и подготовка к внедрению

С 1 июня 2026 года может стартовать обязательная маркировка многоразовых электронных сигарет, вейпов и айкосов. Разбираем предварительные сроки, этапы внедрения, требования к участникам оборота и нюансы поэкземплярного учета. Узнайте, как подготовиться к новым правилам и избежать штрафов.

Что меняется: суть нововведений

Минпромторг анонсировал предварительные сроки внедрения обязательной маркировки многоразовых электронных сигарет, вейпов и айкосов.

👉 Запуск запланирован на 1 июня 2026 года, однако детали могут быть скорректированы по итогам эксперимента.

Важно: сейчас правила маркировки распространяются только на одноразовые электронные сигареты. Требования к многоразовым устройствам внесут в законодательство после завершения эксперимента (возможное продление — до 31 августа 2026 года).

✅ Ключевые сроки внедрения (предварительные)

1️⃣ 1 апреля 2026 — начало регистрации участников оборота в системе «Честный Знак».

- Производители, импортеры и продавцы должны подключиться к системе и получить УКЭП.

2️⃣ 1 июня 2026 — старт обязательной маркировки для производителей и импортеров.

- Нанесение кодов Data Matrix на упаковку.

- Ввод продукции в оборот через личный кабинет «Честного Знака».

- Вывод из оборота на кассе (розничная продажа).

- Передача данных об обороте через ЭДО.

3️⃣ 31 августа 2026 — крайний срок маркировки импорта, закупленного до старта обязательной маркировки.

4️⃣ 1 декабря 2026 — последний день продажи немаркированных устройств.

- Все остатки на складах должны быть промаркированы и введены в оборот до этой даты.

- Начало поэкземплярного учёта (ПЭУ) для производителей, импортеров и оптовых поставщиков.

5️⃣ 1 марта 2027 — обязанность выводить из оборота продукцию не через кассу (например, при утилизации или возврате).

✅ Как подготовиться: пошаговый план

1. Зарегистрируйтесь в системе «Честный Знак»

- Получите усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).

- Подключитесь к оператору электронного документооборота (ЭДО).

2. Настройте учёт и оборудование

- Интегрируйте учётную систему (1С, ERP) с «Честным Знаком».

- Приобретите принтеры для печати кодов Data Matrix и 2D сканеры.

3. Опишите продукцию и закажите коды

- Внесите данные о товарах в личный кабинет «Честного Знака» (через GS1 RUS или реестр).

- Подайте заявку на коды маркировки, оплатите их.

- Напечатайте и нанесите коды на упаковку.

4. Вводите продукцию в оборот

- Сформируйте документ «Ввод в оборот» в ЛК, укажите данные о производстве/импорте и кодах.

- Подпишите УКЭП и отправьте в систему.

5. Организуйте оборот и вывод из оборота

- При отгрузке создавайте документ «Отгрузка» с кодами и данными контрагента.

- При розничной продаже сканируйте коды и передавайте данные через ОФД.

- Для иных случаев (утилизация, возврат) оформляйте «Вывод из оборота» вручную.

Важные нюансы:

• Эксперимент может быть продлён до 31 августа 2026 года.

• Поэкземплярный учёт (ПЭУ) обязателен с 1 декабря 2026 года для производителей, импортеров и оптовиков — это значит, что каждый экземпляр товара должен отслеживаться в системе.

• Импортные поставки, закупленные до старта маркировки, нужно промаркировать до 31 августа 2026 года.

😔 Подготовка к маркировке электронных сигарет — это не просто формальность, а обязательное условие для продолжения бизнеса.