Ozon меняет правила игры: «прощай, СВД!» (но не расслабляйтесь)

Ozon отменил СВД на FBO с 6 апреля, но ввел наценку за нелокальную доставку — от 0 до 8 %. Разбираем, как работает новая система, сколько придется платить селлерам и что делать, чтобы сохранить маржу. Практичные выводы и лайфхаки для продавцов.

Привет, селлеры! У нас новости от Ozon — и они из разряда «радуемся или плачем?». С 6 апреля платформа официально отменяет среднее время доставки (СВД) на FBO. Звучит как праздник? Погодите с салютами — вместо СВД пришла новая наценка. Давайте разбираться, что к чему.

Как теперь работает логистика?

Представьте, что ваш товар — это турист. Раньше он платил «курортный сбор» просто за факт существования на складе (это и был СВД). Теперь сбор берут только если турист решает отправиться в далёкое путешествие.

Новая логика:

Товар остался «дома» (в локальном кластере покупателя) → наценки нет. Ура!

Товар поехал «в гости» (в другой кластер) → появляется наценка от 0 до 8 % от цены товара.

Наценка точечная — бьёт только по конкретному заказу, а не по всему ассортименту.

Сколько придётся заплатить?

Размер наценки зависит от того, куда отправился ваш товар‑путешественник:

Москва / МО и СЗО — до 8 % (самый дорогой тур);

Краснодар, Красноярск, Омск — 6 %;

Воронеж, Уфа, Тюмень — 4 %;

Дальний Восток, Казань, Новосибирск — 0 % (бесплатно, как бонус за дальнюю дорогу).

Что Ozon называет плюсами?

«Не надо распыляться» — можно не раскидывать остатки по всем складам.

«Меньше давит на экономику» — якобы новая система гуманнее, чем СВД.

А что на самом деле?

Давайте без иллюзий:

Наценка — это всё ещё наценка. Да, она не фиксированная, но растёт вместе с ценой товара. Чем дороже ваш продукт, тем выше «сбор за путешествие». Логистика стала «точечной», но не дешёвой. Раньше СВД равномерно давил на все товары, теперь — выборочно, но с тем же эффектом: итоговая стоимость ползёт вверх. Предсказать расходы сложно. Вы не можете заранее знать, куда поедет товар. А если цена товара 8 000 рублей, то при наценке 8 % вы получите доплату 640 рублей. И это только начало!

Почему это проблема?

Комиссии уже кусаются. В большинстве ниш комиссия Ozon 48–52 % — и это почти граница рентабельности. Новая наценка только усугубляет ситуацию. Логистика привязана к цене товара, а не к реальным затратам. Почему? Если логистика стоит 300 рублей, наценка должна быть фиксированной (например, 20 % от 300 рублей = 60 рублей). Но нет — вам считают процент от цены товара! Товар катается по всей стране. Почему нельзя ограничить продажи: только локальным кластером;

соседними регионами;

или дать опцию «где хочу продавать» (тумблер on/off)?

Сейчас ваш товар может уехать хоть на Дальний Восток с наценкой 8 %, и вы ничего не контролируете.

Что в итоге?

Формально: СВД отменили — ура, победа!

По факту: логистика стала «умнее», но не дешевле. Паравоз с расходами продолжает катиться с горы, набирая скорость.

Что делать селлеру?

Пересчитайте экономику. Проверьте, как новая наценка бьёт по марже в ваших категориях. Тестируйте локальные продажи. Попробуйте ограничить отгрузки в «дорогие» кластеры. Следите за обновлениями. Ozon любит сюрпризы — будьте начеку. Требуйте прозрачности. Если система кажется несправедливой — пишите в поддержку, собирайте комьюнити, добивайтесь изменений.

Вывод: отмена СВД — это не подарок, а перестановка мебели. Расходы всё равно растут, а селлер по‑прежнему платит за всё: за логистику, за наценки, за «путешествия» товара. Пора брать ситуацию в свои руки — иначе маржа уплывёт вслед за товаром в далёкие края.