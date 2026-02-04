Ozon меняет правила игры: «прощай, СВД!» (но не расслабляйтесь)
Привет, селлеры! У нас новости от Ozon — и они из разряда «радуемся или плачем?». С 6 апреля платформа официально отменяет среднее время доставки (СВД) на FBO. Звучит как праздник? Погодите с салютами — вместо СВД пришла новая наценка. Давайте разбираться, что к чему.
Как теперь работает логистика?
Представьте, что ваш товар — это турист. Раньше он платил «курортный сбор» просто за факт существования на складе (это и был СВД). Теперь сбор берут только если турист решает отправиться в далёкое путешествие.
Новая логика:
Товар остался «дома» (в локальном кластере покупателя) → наценки нет. Ура!
Товар поехал «в гости» (в другой кластер) → появляется наценка от 0 до 8 % от цены товара.
Наценка точечная — бьёт только по конкретному заказу, а не по всему ассортименту.
Сколько придётся заплатить?
Размер наценки зависит от того, куда отправился ваш товар‑путешественник:
Москва / МО и СЗО — до 8 % (самый дорогой тур);
Краснодар, Красноярск, Омск — 6 %;
Воронеж, Уфа, Тюмень — 4 %;
Дальний Восток, Казань, Новосибирск — 0 % (бесплатно, как бонус за дальнюю дорогу).
Что Ozon называет плюсами?
«Не надо распыляться» — можно не раскидывать остатки по всем складам.
«Меньше давит на экономику» — якобы новая система гуманнее, чем СВД.
А что на самом деле?
Давайте без иллюзий:
Наценка — это всё ещё наценка. Да, она не фиксированная, но растёт вместе с ценой товара. Чем дороже ваш продукт, тем выше «сбор за путешествие».
Логистика стала «точечной», но не дешёвой. Раньше СВД равномерно давил на все товары, теперь — выборочно, но с тем же эффектом: итоговая стоимость ползёт вверх.
Предсказать расходы сложно. Вы не можете заранее знать, куда поедет товар. А если цена товара 8 000 рублей, то при наценке 8 % вы получите доплату 640 рублей. И это только начало!
Почему это проблема?
Комиссии уже кусаются. В большинстве ниш комиссия Ozon 48–52 % — и это почти граница рентабельности. Новая наценка только усугубляет ситуацию.
Логистика привязана к цене товара, а не к реальным затратам. Почему? Если логистика стоит 300 рублей, наценка должна быть фиксированной (например, 20 % от 300 рублей = 60 рублей). Но нет — вам считают процент от цены товара!
Товар катается по всей стране. Почему нельзя ограничить продажи:
только локальным кластером;
соседними регионами;
или дать опцию «где хочу продавать» (тумблер on/off)?
Сейчас ваш товар может уехать хоть на Дальний Восток с наценкой 8 %, и вы ничего не контролируете.
Что в итоге?
Формально: СВД отменили — ура, победа!
По факту: логистика стала «умнее», но не дешевле. Паравоз с расходами продолжает катиться с горы, набирая скорость.
Что делать селлеру?
Пересчитайте экономику. Проверьте, как новая наценка бьёт по марже в ваших категориях.
Тестируйте локальные продажи. Попробуйте ограничить отгрузки в «дорогие» кластеры.
Следите за обновлениями. Ozon любит сюрпризы — будьте начеку.
Требуйте прозрачности. Если система кажется несправедливой — пишите в поддержку, собирайте комьюнити, добивайтесь изменений.
Вывод: отмена СВД — это не подарок, а перестановка мебели. Расходы всё равно растут, а селлер по‑прежнему платит за всё: за логистику, за наценки, за «путешествия» товара. Пора брать ситуацию в свои руки — иначе маржа уплывёт вслед за товаром в далёкие края.
