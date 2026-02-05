Чек‑лист: как заявить себя производителем в «Честном Знаке»

ЭДО обязателен — без электронного документооборота вы не сможете принять товар в оборот.

Интеграция кассы — если касса не настроена на работу с «ЧЗ», продажа маркированного товара невозможна.

Ответственность — за нарушение правил маркировки предусмотрены штрафы (ст. 15.12 КоАП РФ).