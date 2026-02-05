Чек‑лист: как заявить себя производителем в «Честном Знаке»
Проверьте ОКВЭД
Убедитесь, что в ЕГРЮЛ/ЕГРИП указаны коды ОКВЭД, соответствующие вашему виду производства.
Если нужных кодов нет — внесите изменения через ФНС (заявление по форме Р13014 или Р24001).
Оформите разрешительные документы
Получите декларацию соответствия или сертификат на продукцию (в зависимости от категории товара).
Подготовьте:
технические условия (ТУ) или ГОСТы;
протоколы испытаний (если требуются);
макет упаковки с маркировкой.
Подайте уведомление в Роспотребнадзор
Заполните форму уведомления о начале деятельности (можно через «Госуслуги» или лично).
Укажите адрес производства и виды продукции.
Сохраните подтверждение подачи (квитанцию, номер заявления).
Зарегистрируйтесь в «Честном Знаке»
Получите усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).
Зарегистрируйтесь на сайте “ЧЗ” как производитель.
Подключите электронный документооборот (ЭДО).
Вступите в ассоциацию «ГС1 РУС»
Для получения GTIN (глобальных кодов товаров).
Оплатите членский взнос и заполните заявку.
Настройте ввод товаров в оборот
Создайте карточки товаров в Национальном каталоге.
Закажите коды маркировки.
Напечатайте и нанесите коды на упаковку.
Введите товары в оборот через личный кабинет «ЧЗ».
Чек‑лист: приёмка товара и продажа (пиво, соки)
Приёмка по ЭДО
Поставщик должен отправить вам УПД (универсальный передаточный документ) с кодами маркировки через ЭДО.
Проверьте:
соответствие кодов маркировки фактическому товару;
корректность реквизитов (ИНН, наименования).
Подпишите УПД своей УКЭП — после этого коды перейдут на ваш баланс в «ЧЗ».
Настройка кассы
Убедитесь, что ваша онлайн‑касса поддерживает работу с «ЧЗ».
Обратитесь в службу поддержки поставщика кассового ПО для интеграции:
уточните, поддерживает ли ПО маркировку пива/соков;
запросите инструкцию по настройке;
проверьте, что касса отправляет данные в «ЧЗ» при продаже.
Продажа товара
Кассир сканирует код маркировки на товаре.
Касса формирует чек и отправляет запрос в «ЧЗ».
Система проверяет:
принадлежит ли код вам (по ИНН);
не выведен ли код из оборота ранее.
При успешной проверке код автоматически выводится из оборота.
Покупатель получает чек с отметкой о маркировке.
Контроль остатков
Регулярно проверяйте баланс кодов в личном кабинете «ЧЗ».
Сверяйте фактические остатки с данными в системе.
В случае расхождений — подайте корректировку через личный кабинет.
Важные примечания
ЭДО обязателен — без электронного документооборота вы не сможете принять товар в оборот.
Интеграция кассы — если касса не настроена на работу с «ЧЗ», продажа маркированного товара невозможна.
Ответственность — за нарушение правил маркировки предусмотрены штрафы (ст. 15.12 КоАП РФ).
Обновления — следите за изменениями в законодательстве (например, новые требования к маркировке соков с 2026 года).
Куда обращаться за помощью
По вопросам ЭДО — к оператору электронного документооборота .
По интеграции кассы — в службу поддержки вашего кассового ПО.
По регистрации в «ЧЗ» — в техподдержку системы.
По разрешительным документам — в аккредитованные органы по сертификации.
