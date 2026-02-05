8154 Премиум Моб
Евгения Задорожная
Маркировка товаров

Чек‑лист: как заявить себя производителем в «Честном Знаке»

Как стать производителем и работать с маркировкой «Честный Знак», принять товар по ЭДО и настроить продажу маркированных товаров (пиво, соки). Пошаговая инструкция: документы, уведомления, интеграция с кассой.

  1. Проверьте ОКВЭД

    • Убедитесь, что в ЕГРЮЛ/ЕГРИП указаны коды ОКВЭД, соответствующие вашему виду производства.

    • Если нужных кодов нет — внесите изменения через ФНС (заявление по форме Р13014 или Р24001).

  2. Оформите разрешительные документы

    • Получите декларацию соответствия или сертификат на продукцию (в зависимости от категории товара).

    • Подготовьте:

      • технические условия (ТУ) или ГОСТы;

      • протоколы испытаний (если требуются);

      • макет упаковки с маркировкой.

  3. Подайте уведомление в Роспотребнадзор

    • Заполните форму уведомления о начале деятельности (можно через «Госуслуги» или лично).

    • Укажите адрес производства и виды продукции.

    • Сохраните подтверждение подачи (квитанцию, номер заявления).

  4. Зарегистрируйтесь в «Честном Знаке»

    • Получите усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).

    • Зарегистрируйтесь на сайте “ЧЗ” как производитель.

    • Подключите электронный документооборот (ЭДО).

  5. Вступите в ассоциацию «ГС1 РУС»

    • Для получения GTIN (глобальных кодов товаров).

    • Оплатите членский взнос и заполните заявку.

  6. Настройте ввод товаров в оборот

    • Создайте карточки товаров в Национальном каталоге.

    • Закажите коды маркировки.

    • Напечатайте и нанесите коды на упаковку.

    • Введите товары в оборот через личный кабинет «ЧЗ».

Чек‑лист: приёмка товара и продажа (пиво, соки)

  1. Приёмка по ЭДО

    • Поставщик должен отправить вам УПД (универсальный передаточный документ) с кодами маркировки через ЭДО.

    • Проверьте:

      • соответствие кодов маркировки фактическому товару;

      • корректность реквизитов (ИНН, наименования).

    • Подпишите УПД своей УКЭП — после этого коды перейдут на ваш баланс в «ЧЗ».

  2. Настройка кассы

    • Убедитесь, что ваша онлайн‑касса поддерживает работу с «ЧЗ».

    • Обратитесь в службу поддержки поставщика кассового ПО для интеграции:

      • уточните, поддерживает ли ПО маркировку пива/соков;

      • запросите инструкцию по настройке;

      • проверьте, что касса отправляет данные в «ЧЗ» при продаже.

  3. Продажа товара

    • Кассир сканирует код маркировки на товаре.

    • Касса формирует чек и отправляет запрос в «ЧЗ».

    • Система проверяет:

      • принадлежит ли код вам (по ИНН);

      • не выведен ли код из оборота ранее.

    • При успешной проверке код автоматически выводится из оборота.

    • Покупатель получает чек с отметкой о маркировке.

  4. Контроль остатков

    • Регулярно проверяйте баланс кодов в личном кабинете «ЧЗ».

    • Сверяйте фактические остатки с данными в системе.

    • В случае расхождений — подайте корректировку через личный кабинет.

Важные примечания

  • ЭДО обязателен — без электронного документооборота вы не сможете принять товар в оборот.

  • Интеграция кассы — если касса не настроена на работу с «ЧЗ», продажа маркированного товара невозможна.

  • Ответственность — за нарушение правил маркировки предусмотрены штрафы (ст. 15.12 КоАП РФ).

  • Обновления — следите за изменениями в законодательстве (например, новые требования к маркировке соков с 2026 года).

Куда обращаться за помощью

  • По вопросам ЭДО — к оператору электронного документооборота .

  • По интеграции кассы — в службу поддержки вашего кассового ПО.

  • По регистрации в «ЧЗ» — в техподдержку системы.

  • По разрешительным документам — в аккредитованные органы по сертификации.

