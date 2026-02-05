Пошаговое руководство для швейного производства. Можно ли использовать маркировку «ЧЗ» заказчика, или производителю нужно иметь свой «ЧЗ»?

Можно ли использовать чужой «Честный Знак» при контрактном производстве одежды? Разъясняем: производитель обязан наносить собственную маркировку — использование кодов заказчика запрещено. Объясняем, почему это важно для прослеживаемости товара и соответствия требованиям системы «Честный Знак».

✅ В ситуации, когда швейное производство отшивает одежду для заказчика, который является владельцем маркировки «Честный Знак», использовать чужой «Честный Знак» нельзя.

✅ Каждый производитель или изготовитель обязан иметь собственную маркировку для продукции, которую он производит. Это связано с тем, что система «Честный Знак» предназначена для отслеживания пути товара от производства до продажи, а код маркировки содержит данные о производителе, составе, сроке годности и других характеристиках.

🔥 Кто должен маркировать товар?

✅ При контрактном производстве (когда производство выполняется по договору) заказывать коды маркировки и вводить товар в оборот может как изготовитель (контрактная площадка), так и заказчик, в зависимости от того, кто указан в документах, подтверждающих соответствие товара (Сертификат соответствия или Декларация соответствия). Сведения в систему «Честный Знак» подаёт тот, кто указан как «Заявитель» в разрешительных документах.

✅ Если в документах на товар «Заявителем» указан заказчик, то он и должен заказывать коды маркировки и вводить товар в оборот. В этом случае производителю может потребоваться только нанести полученные от заказчика коды на продукцию. Если же «Заявителем» указан производитель, то он сам должен заказать коды и ввести товар в оборот.

💥 Важные нюансы

1. Субаккаунты и доступ к GTIN. Если заказчик хочет, чтобы производитель наносил коды на товар, но при этом сохранял контроль над маркировкой, можно использовать механизм субаккаунтов в Национальном каталоге. Владелец GTIN (глобального товарного кода) предоставляет доступ производителю через настройки в личном кабинете. После этого производитель может заказывать коды маркировки на товары заказчика.

2. Ответственность за правильность маркировки перед государственными органами несёт владелец товара (заказчик), даже если физически маркировку выполнял производитель. По договору можно предусмотреть штрафные санкции для компенсации убытков, но переложить административную или уголовную ответственность на производителя невозможно.

3. Передача маркированного товара между участниками оборота оформляется через электронный УПД. Без ЭДО невозможно корректно передать право собственности на товар в системе маркировки.

4. Товар должен быть введён в оборот до отгрузки первому покупателю. Передача данных об отгрузке должна происходить в течение 3 рабочих дней (для большинства товарных групп).

❗️Риски использования чужого «Честного Знака»

Использование чужих кодов маркировки является нарушением законодательства. За это предусмотрена административная и уголовная ответственность, включая штрафы, конфискацию товара и лишение свободы.

⚡️Рекомендации:

1. Уточните в договоре, кто является «Заявителем» в разрешительных документах и кто несёт ответственность за маркировку.

2. Настройте взаимодействие через ЭДО для передачи данных о кодах и оформлении документов.

3. Если используется схема с субаккаунтами, убедитесь, что заказчик предоставил вам доступ к нужным GTIN в Национальном каталоге.

4. Проконтролируйте качество нанесения кодов и их читаемость, чтобы избежать проблем при продаже товара.