Нужно ли подавать уведомление в «Честный Знак» для ОКВЭД 47.91 и 47.99?
Нужно ли подавать уведомление в «Честный знак» для ОКВЭД 47.91 и 47.99 (маркетплейсы)?
Владельцы интернет‑магазинов и продавцы на маркетплейсах часто задаются вопросом: нужно ли подавать уведомление в систему «Честный Знак», если в ЕГРЮЛ/ЕГРИП указаны коды ОКВЭД 47.91 («Торговля розничная по почте или по информационно‑коммуникационной сети Интернет») и 47.99 («Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков»)?
Краткий ответ: нет, сами по себе эти коды ОКВЭД не требуют подачи уведомления в «Честный Знак».
Почему не ОКВЭД определяет обязательную маркировку?
Система обязательной маркировки в России регулируется не видами экономической деятельности (ОКВЭД), а перечнем товарных категорий, утверждённым Правительством РФ.
Это означает:
Независимо от того, продаёте вы товары через офлайн‑магазин, собственный сайт или маркетплейс (и какой ОКВЭД у вас указан),
Обязанность нанести КИЗ (контрольный идентификационный знак) и передать данные в «Честный Знак» возникает только если конкретный товар входит в перечень маркируемых.
Как понять, нужно ли маркировать ваш товар?
Проверьте актуальный перечень маркируемых товаров на официальном портале ЧЗ
Сопоставьте коды ТН ВЭД ЕАЭС или ОКПД 2 вашего товара с кодами из перечня.
Учтите сроки введения маркировки для вашей категории — они могут различаться.
Примеры маркируемых категорий (на 2026 год)
Лекарственные препараты
Табачная продукция
Обувь
Одежда и текстильные изделия (отдельные позиции)
Молочная продукция
Вода в упаковке
Шины и покрышки
Духи и туалетная вода
Фотоаппараты и лампы‑вспышки
Иные категории по постановлению Правительства
Что делать, если ваш товар подлежит маркировке?
Если ваш товар входит в перечень, вам необходимо:
Зарегистрироваться в системе «ЧЗ».
Описать товары в Национальном каталоге.
Заказать и нанести КИЗ на упаковку.
Вводить и выводить коды из оборота при отгрузке, продаже и возврате.
Соблюдать сроки передачи данных в систему.
Важные нюансы для продавцов на маркетплейсах
Маркетплейсы требуют наличия КИЗ на товарах, подлежащих маркировке. Без этого товар могут не принять на склад или заблокировать к продаже.
Ответственность за маркировку несёт продавец (поставщик), даже если товар реализуется через площадку.
Проверка КИЗ покупателем через приложение «ЧЗ» становится стандартом — немаркированный товар может вызвать вопросы и претензии.
Вывод
Коды ОКВЭД 47.91 и 47.99 не обязывают подавать уведомление в «ЧЗ». Обязанность маркировки возникает исключительно из принадлежности товара к перечню маркируемых категорий, а не из выбранного вида деятельности.
Чтобы избежать штрафов и проблем с продажами, регулярно проверяйте:
Актуальность перечня маркируемых товаров.
Требования маркетплейсов к вашей категории.
Сроки введения маркировки для ваших позиций.
