Коды ОКВЭД

Нужно ли подавать уведомление в «Честный Знак» для ОКВЭД 47.91 и 47.99?

Разбираем, требуется ли уведомление в систему «Честный Знак» для ОКВЭД 47.91 и 47.99. Объясняем, от чего на самом деле зависит обязательная маркировка товаров — независимо от канала продаж.

Нужно ли подавать уведомление в «Честный знак» для ОКВЭД 47.91 и 47.99 (маркетплейсы)?

Разъясняем

Владельцы интернет‑магазинов и продавцы на маркетплейсах часто задаются вопросом: нужно ли подавать уведомление в систему «Честный Знак», если в ЕГРЮЛ/ЕГРИП указаны коды ОКВЭД 47.91 («Торговля розничная по почте или по информационно‑коммуникационной сети Интернет») и 47.99 («Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков»)?

Краткий ответ: нет, сами по себе эти коды ОКВЭД не требуют подачи уведомления в «Честный Знак».

Почему не ОКВЭД определяет обязательную маркировку?

Система обязательной маркировки в России регулируется не видами экономической деятельности (ОКВЭД), а перечнем товарных категорий, утверждённым Правительством РФ.

Это означает:

  • Независимо от того, продаёте вы товары через офлайн‑магазин, собственный сайт или маркетплейс (и какой ОКВЭД у вас указан),

  • Обязанность нанести КИЗ (контрольный идентификационный знак) и передать данные в «Честный Знак» возникает только если конкретный товар входит в перечень маркируемых.

Как понять, нужно ли маркировать ваш товар?

  1. Проверьте актуальный перечень маркируемых товаров на официальном портале ЧЗ

  2. Сопоставьте коды ТН ВЭД ЕАЭС или ОКПД 2 вашего товара с кодами из перечня.

  3. Учтите сроки введения маркировки для вашей категории — они могут различаться.

Примеры маркируемых категорий (на 2026 год)

  • Лекарственные препараты

  • Табачная продукция

  • Обувь

  • Одежда и текстильные изделия (отдельные позиции)

  • Молочная продукция

  • Вода в упаковке

  • Шины и покрышки

  • Духи и туалетная вода

  • Фотоаппараты и лампы‑вспышки

  • Иные категории по постановлению Правительства

Что делать, если ваш товар подлежит маркировке?

Если ваш товар входит в перечень, вам необходимо:

  1. Зарегистрироваться в системе «ЧЗ».

  2. Описать товары в Национальном каталоге.

  3. Заказать и нанести КИЗ на упаковку.

  4. Вводить и выводить коды из оборота при отгрузке, продаже и возврате.

  5. Соблюдать сроки передачи данных в систему.

Важные нюансы для продавцов на маркетплейсах

  • Маркетплейсы требуют наличия КИЗ на товарах, подлежащих маркировке. Без этого товар могут не принять на склад или заблокировать к продаже.

  • Ответственность за маркировку несёт продавец (поставщик), даже если товар реализуется через площадку.

  • Проверка КИЗ покупателем через приложение «ЧЗ» становится стандартом — немаркированный товар может вызвать вопросы и претензии.

Вывод

Коды ОКВЭД 47.91 и 47.99 не обязывают подавать уведомление в «ЧЗ». Обязанность маркировки возникает исключительно из принадлежности товара к перечню маркируемых категорий, а не из выбранного вида деятельности.

Чтобы избежать штрафов и проблем с продажами, регулярно проверяйте:

  • Актуальность перечня маркируемых товаров.

  • Требования маркетплейсов к вашей категории.

  • Сроки введения маркировки для ваших позиций.

