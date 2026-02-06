Разбираем, требуется ли уведомление в систему «Честный Знак» для ОКВЭД 47.91 и 47.99. Объясняем, от чего на самом деле зависит обязательная маркировка товаров — независимо от канала продаж.

Нужно ли подавать уведомление в «Честный знак» для ОКВЭД 47.91 и 47.99 (маркетплейсы)?

Разъясняем

Владельцы интернет‑магазинов и продавцы на маркетплейсах часто задаются вопросом: нужно ли подавать уведомление в систему «Честный Знак», если в ЕГРЮЛ/ЕГРИП указаны коды ОКВЭД 47.91 («Торговля розничная по почте или по информационно‑коммуникационной сети Интернет») и 47.99 («Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков»)?

Краткий ответ: нет, сами по себе эти коды ОКВЭД не требуют подачи уведомления в «Честный Знак».

Почему не ОКВЭД определяет обязательную маркировку?

Система обязательной маркировки в России регулируется не видами экономической деятельности (ОКВЭД), а перечнем товарных категорий, утверждённым Правительством РФ.

Это означает:

Независимо от того, продаёте вы товары через офлайн‑магазин, собственный сайт или маркетплейс (и какой ОКВЭД у вас указан),

Обязанность нанести КИЗ (контрольный идентификационный знак) и передать данные в «Честный Знак» возникает только если конкретный товар входит в перечень маркируемых.

Как понять, нужно ли маркировать ваш товар?

Проверьте актуальный перечень маркируемых товаров на официальном портале ЧЗ Сопоставьте коды ТН ВЭД ЕАЭС или ОКПД 2 вашего товара с кодами из перечня. Учтите сроки введения маркировки для вашей категории — они могут различаться.

Примеры маркируемых категорий (на 2026 год)

Лекарственные препараты

Табачная продукция

Обувь

Одежда и текстильные изделия (отдельные позиции)

Молочная продукция

Вода в упаковке

Шины и покрышки

Духи и туалетная вода

Фотоаппараты и лампы‑вспышки

Иные категории по постановлению Правительства

Что делать, если ваш товар подлежит маркировке?

Если ваш товар входит в перечень, вам необходимо:

Зарегистрироваться в системе «ЧЗ». Описать товары в Национальном каталоге. Заказать и нанести КИЗ на упаковку. Вводить и выводить коды из оборота при отгрузке, продаже и возврате. Соблюдать сроки передачи данных в систему.

Важные нюансы для продавцов на маркетплейсах

Маркетплейсы требуют наличия КИЗ на товарах, подлежащих маркировке. Без этого товар могут не принять на склад или заблокировать к продаже.

Ответственность за маркировку несёт продавец (поставщик), даже если товар реализуется через площадку.

Проверка КИЗ покупателем через приложение «ЧЗ» становится стандартом — немаркированный товар может вызвать вопросы и претензии.

Вывод

Коды ОКВЭД 47.91 и 47.99 не обязывают подавать уведомление в «ЧЗ». Обязанность маркировки возникает исключительно из принадлежности товара к перечню маркируемых категорий, а не из выбранного вида деятельности.

Чтобы избежать штрафов и проблем с продажами, регулярно проверяйте: