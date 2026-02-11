Одежда третьего слоя, что это и какие разрешительные документы нужны для реализации?

Предприниматели часто сталкиваются с вопросом: что относится к одежде третьего слоя и какой разрешительный документ необходим для её легального выпуска на рынок? Разберёмся по порядку.
Что такое «третий слой»?
Это верхняя одежда, основная функция которой — защита от внешних воздействий (холода, ветра, осадков). В отличие от:
первого слоя (нательное бельё, непосредственно контактирующее с кожей);
второго слоя (свитера, джемперы, платья, имеющие ограниченный контакт с кожей),
одежда третьего слоя не имеет прямого и постоянного контакта с кожей.
Какие изделия относятся к третьему слою?
К этой категории входят:
пальто;
куртки;
плащи;
спортивные анораки;
штормовки.
Какой документ нужен для реализации?
Для легального производства и продаж на территории ЕАЭС требуется Декларация соответствия. Её оформление регулируется техническими регламентами Таможенного союза:
Для взрослой одежды третьего слоя — ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции лёгкой промышленности».
Это обязательный документ, подтверждающий:
соответствие материалов и конструкции установленным нормам;
безопасность для потребителя;
соблюдение требований к маркировке и упаковке.
Для детской одежды третьего слоя — ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».
Здесь требования строже, в частности по:
гигроскопичности материалов;
воздухопроницаемости;
содержанию вредных веществ;
устойчивости окраски.
Как оформить Декларацию соответствия?
Подготовьте пакет документов:
реквизиты компании;
технические условия (ТУ) или ГОСТы, по которым выпускается продукция;
образцы изделий для испытаний;
контракт на поставку (для импортёров).
Проведите испытания в аккредитованной лаборатории — они подтвердят соответствие продукции требованиям регламента.
Оформите декларацию через орган по сертификации или самостоятельно (в зависимости от схемы декларирования).
Зарегистрируйте декларацию в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.
Нанесите маркировку ЕАС на продукцию и упаковку — это знак соответствия требованиям ЕАЭС.
Важные нюансы
Декларация действует от 1 до 5 лет (срок зависит от схемы декларирования).
Для серийного производства требуется инспекционный контроль (если предусмотрено схемой).
При изменении конструкции или материалов необходимо переоформлять декларацию.
Реализация без декларации влечёт административную ответственность (штрафы, изъятие товара из оборота).
Будьте бдительны!
На рынке встречаются мошенники, которые:
предлагают оформить документы по заниженным ценам;
выдают поддельные декларации;
действуют от имени аккредитованных органов без полномочий.
Как обезопасить себя:
проверяйте аккредитацию органа по сертификации в реестре Росаккредитации;
уточняйте реквизиты и контакты организации;
не переводите деньги без заключения договора.
Не оставляйте оформление документов на последний момент — обеспечьте легальность вашего бизнеса уже сегодня!
Начать дискуссию