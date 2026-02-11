8162 КПК УСН моб
🔴 Вебинар: Топ-5 трендов налоговых проверок в 2026 году →
Лидер- Тест
Маркировка товаров

Одежда третьего слоя, что это и какие разрешительные документы нужны для реализации?

Разбираем, что относится к одежде третьего слоя и какие разрешительные документы нужны для ее легальной реализации на рынке ЕАЭС. Подробно о ТР ТС 017/2011 и ТР ТС 007/2011, особенностях декларирования для взрослых и детских изделий. Практические рекомендации для производителей и продавцов.

Предприниматели часто сталкиваются с вопросом: что относится к одежде третьего слоя и какой разрешительный документ необходим для её легального выпуска на рынок? Разберёмся по порядку.

Что такое «третий слой»?

Это верхняя одежда, основная функция которой — защита от внешних воздействий (холода, ветра, осадков). В отличие от:

  • первого слоя (нательное бельё, непосредственно контактирующее с кожей);

  • второго слоя (свитера, джемперы, платья, имеющие ограниченный контакт с кожей),

одежда третьего слоя не имеет прямого и постоянного контакта с кожей.

Какие изделия относятся к третьему слою?

К этой категории входят:

  • пальто;

  • куртки;

  • плащи;

  • спортивные анораки;

  • штормовки.

Какой документ нужен для реализации?

Для легального производства и продаж на территории ЕАЭС требуется Декларация соответствия. Её оформление регулируется техническими регламентами Таможенного союза:

  1. Для взрослой одежды третьего слоя — ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции лёгкой промышленности».
    Это обязательный документ, подтверждающий:

    • соответствие материалов и конструкции установленным нормам;

    • безопасность для потребителя;

    • соблюдение требований к маркировке и упаковке.

  2. Для детской одежды третьего слоя — ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».
    Здесь требования строже, в частности по:

    • гигроскопичности материалов;

    • воздухопроницаемости;

    • содержанию вредных веществ;

    • устойчивости окраски.

Как оформить Декларацию соответствия?

  1. Подготовьте пакет документов:

    • реквизиты компании;

    • технические условия (ТУ) или ГОСТы, по которым выпускается продукция;

    • образцы изделий для испытаний;

    • контракт на поставку (для импортёров).

  2. Проведите испытания в аккредитованной лаборатории — они подтвердят соответствие продукции требованиям регламента.

  3. Оформите декларацию через орган по сертификации или самостоятельно (в зависимости от схемы декларирования).

  4. Зарегистрируйте декларацию в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.

  5. Нанесите маркировку ЕАС на продукцию и упаковку — это знак соответствия требованиям ЕАЭС.

Важные нюансы

  • Декларация действует от 1 до 5 лет (срок зависит от схемы декларирования).

  • Для серийного производства требуется инспекционный контроль (если предусмотрено схемой).

  • При изменении конструкции или материалов необходимо переоформлять декларацию.

  • Реализация без декларации влечёт административную ответственность (штрафы, изъятие товара из оборота).

Будьте бдительны!

На рынке встречаются мошенники, которые:

  • предлагают оформить документы по заниженным ценам;

  • выдают поддельные декларации;

  • действуют от имени аккредитованных органов без полномочий.

Как обезопасить себя:

  • проверяйте аккредитацию органа по сертификации в реестре Росаккредитации;

  • уточняйте реквизиты и контакты организации;

  • не переводите деньги без заключения договора.

Не оставляйте оформление документов на последний момент — обеспечьте легальность вашего бизнеса уже сегодня!

Информации об авторе

Лидер- Тест

Лидер- Тест

маркетолог в ООО

2 подписчика28 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПодарки