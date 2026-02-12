КПК МП +3 моб
Автоматическое назначение штрафов в системе «Честный Знак»: новые правила с 2026 года

Разбираем ключевые изменения в системе контроля за оборотом маркированных товаров: автоматическое назначение штрафов по данным касс, пороги нарушений, сроки вступления в силу. Рассказываем, как бизнесу минимизировать риски при интеграции с ГИС МТ.

Суть нововведений:

С 2026 года в системе «Честный Знак» вводится автоматическое назначение административных штрафов за нарушения при обороте маркированных товаров. Основанием служат данные контрольно‑кассовой техники (ККТ) — без проведения дополнительных проверок.

Размеры и условия штрафов

  • 50 000 рублей — за продажу маркированных товаров без регистрации в Государственной информационной системе мониторинга товаров (ГИС МТ).

  • Порог применения: более 10 единиц товара, проданных через одну кассу в течение месяца.

Сроки вступления в силу

  • 1 марта 2026 года — распространяется на биологически активные добавки (БАДы) и пиво.

  • 1 июля 2026 года — охватывает все категории маркируемых товаров.

Дополнительные меры контроля

  • Усилен надзор за демпингом табачной продукции. Система будет отслеживать аномально низкие цены и сигнализировать о возможных нарушениях.

Ключевые риски для бизнеса

Главная угроза — ошибки интеграции ККТ с ГИС МТ, которые могут привести к:

  • некорректной передаче данных о продажах;

  • ложному срабатыванию системы и необоснованным штрафам;

  • приостановке оборота товаров из‑за блокировок в системе.

Как минимизировать риски

  1. Проверьте интеграцию касс с ГИС МТ

    • Убедитесь, что ККТ передаёт данные в реальном времени.

    • Протестируйте обмен информацией на тестовых продажах.

  2. Проведите аудит товарных остатков

    • Сверьте наличие маркированных товаров с данными в системе.

    • Устраните расхождения до старта автоматического контроля.

  3. Обучите персонал

    • Разъясните правила работы с маркированными товарами.

    • Назначьте ответственного за мониторинг уведомлений из ГИС МТ.

  4. Настройте мониторинг аномалий

    • Внедрите систему оповещения о подозрительных транзакциях (например, продажи свыше 10 единиц в месяц).

    • Регулярно проверяйте отчёты в личном кабинете «Честного ЗНАКА».

  5. Подготовьте документы для оспаривания

    • Сохраняйте протоколы интеграции и акты тестирования ККТ.

    • В случае ошибочного штрафа оперативно направляйте апелляцию с доказательствами корректной работы системы.

Что делать уже сейчас?

  • До 1 марта 2026 года (для БАДов и пива):

    • завершить настройку ККТ;

    • провести тестовые продажи;

    • устранить технические недочёты.

  • До 1 июля 2026 года (для всех товаров):

    • масштабировать настройки на остальные категории;

    • организовать регулярный аудит данных.

Вывод
Автоматизация штрафов в «Честном Знаке» требует от бизнеса оперативной подготовки: проверки интеграции касс, обучения сотрудников и настройки систем мониторинга. Промедление может привести к финансовым потерям и сбоям в обороте товаров. Начните подготовку уже сегодня, чтобы избежать санкций с наступлением ключевых дат.

