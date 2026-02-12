Автоматическое назначение штрафов в системе «Честный Знак»: новые правила с 2026 года
Суть нововведений:
С 2026 года в системе «Честный Знак» вводится автоматическое назначение административных штрафов за нарушения при обороте маркированных товаров. Основанием служат данные контрольно‑кассовой техники (ККТ) — без проведения дополнительных проверок.
Размеры и условия штрафов
50 000 рублей — за продажу маркированных товаров без регистрации в Государственной информационной системе мониторинга товаров (ГИС МТ).
Порог применения: более 10 единиц товара, проданных через одну кассу в течение месяца.
Сроки вступления в силу
1 марта 2026 года — распространяется на биологически активные добавки (БАДы) и пиво.
1 июля 2026 года — охватывает все категории маркируемых товаров.
Дополнительные меры контроля
Усилен надзор за демпингом табачной продукции. Система будет отслеживать аномально низкие цены и сигнализировать о возможных нарушениях.
Ключевые риски для бизнеса
Главная угроза — ошибки интеграции ККТ с ГИС МТ, которые могут привести к:
некорректной передаче данных о продажах;
ложному срабатыванию системы и необоснованным штрафам;
приостановке оборота товаров из‑за блокировок в системе.
Как минимизировать риски
Проверьте интеграцию касс с ГИС МТ
Убедитесь, что ККТ передаёт данные в реальном времени.
Протестируйте обмен информацией на тестовых продажах.
Проведите аудит товарных остатков
Сверьте наличие маркированных товаров с данными в системе.
Устраните расхождения до старта автоматического контроля.
Обучите персонал
Разъясните правила работы с маркированными товарами.
Назначьте ответственного за мониторинг уведомлений из ГИС МТ.
Настройте мониторинг аномалий
Внедрите систему оповещения о подозрительных транзакциях (например, продажи свыше 10 единиц в месяц).
Регулярно проверяйте отчёты в личном кабинете «Честного ЗНАКА».
Подготовьте документы для оспаривания
Сохраняйте протоколы интеграции и акты тестирования ККТ.
В случае ошибочного штрафа оперативно направляйте апелляцию с доказательствами корректной работы системы.
Что делать уже сейчас?
До 1 марта 2026 года (для БАДов и пива):
завершить настройку ККТ;
провести тестовые продажи;
устранить технические недочёты.
До 1 июля 2026 года (для всех товаров):
масштабировать настройки на остальные категории;
организовать регулярный аудит данных.
Вывод
Автоматизация штрафов в «Честном Знаке» требует от бизнеса оперативной подготовки: проверки интеграции касс, обучения сотрудников и настройки систем мониторинга. Промедление может привести к финансовым потерям и сбоям в обороте товаров. Начните подготовку уже сегодня, чтобы избежать санкций с наступлением ключевых дат.
