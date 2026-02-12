Автоматическое назначение штрафов в системе «Честный Знак»: новые правила с 2026 года

Разбираем ключевые изменения в системе контроля за оборотом маркированных товаров: автоматическое назначение штрафов по данным касс, пороги нарушений, сроки вступления в силу. Рассказываем, как бизнесу минимизировать риски при интеграции с ГИС МТ.

Суть нововведений:

С 2026 года в системе «Честный Знак» вводится автоматическое назначение административных штрафов за нарушения при обороте маркированных товаров. Основанием служат данные контрольно‑кассовой техники (ККТ) — без проведения дополнительных проверок.

Размеры и условия штрафов

50 000 рублей — за продажу маркированных товаров без регистрации в Государственной информационной системе мониторинга товаров (ГИС МТ).

Порог применения: более 10 единиц товара, проданных через одну кассу в течение месяца.

Сроки вступления в силу

1 марта 2026 года — распространяется на биологически активные добавки (БАДы) и пиво.

1 июля 2026 года — охватывает все категории маркируемых товаров.

Дополнительные меры контроля

Усилен надзор за демпингом табачной продукции. Система будет отслеживать аномально низкие цены и сигнализировать о возможных нарушениях.

Ключевые риски для бизнеса

Главная угроза — ошибки интеграции ККТ с ГИС МТ, которые могут привести к:

некорректной передаче данных о продажах;

ложному срабатыванию системы и необоснованным штрафам;

приостановке оборота товаров из‑за блокировок в системе.

Как минимизировать риски

Проверьте интеграцию касс с ГИС МТ Убедитесь, что ККТ передаёт данные в реальном времени.

Протестируйте обмен информацией на тестовых продажах. Проведите аудит товарных остатков Сверьте наличие маркированных товаров с данными в системе.

Устраните расхождения до старта автоматического контроля. Обучите персонал Разъясните правила работы с маркированными товарами.

Назначьте ответственного за мониторинг уведомлений из ГИС МТ. Настройте мониторинг аномалий Внедрите систему оповещения о подозрительных транзакциях (например, продажи свыше 10 единиц в месяц).

Регулярно проверяйте отчёты в личном кабинете «Честного ЗНАКА». Подготовьте документы для оспаривания Сохраняйте протоколы интеграции и акты тестирования ККТ.

В случае ошибочного штрафа оперативно направляйте апелляцию с доказательствами корректной работы системы.

Что делать уже сейчас?

До 1 марта 2026 года (для БАДов и пива): завершить настройку ККТ; провести тестовые продажи; устранить технические недочёты.

До 1 июля 2026 года (для всех товаров): масштабировать настройки на остальные категории; организовать регулярный аудит данных.



Вывод

Автоматизация штрафов в «Честном Знаке» требует от бизнеса оперативной подготовки: проверки интеграции касс, обучения сотрудников и настройки систем мониторинга. Промедление может привести к финансовым потерям и сбоям в обороте товаров. Начните подготовку уже сегодня, чтобы избежать санкций с наступлением ключевых дат.