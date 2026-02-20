Обязательная маркировка джинсов в «Честном знаке»: полный гид для бизнеса

Узнайте, как маркировать джинсы в системе «Честный Знак»: пошаговая инструкция, требования к документации, сроки и штрафы. Всё о маркировке джинсов с 2024 года — от регистрации в системе до ввода в оборот.

Джинсы подлежат обязательной маркировке в системе «Честный Знак» с 1 апреля 2024 года. Требование касается всех брюк и изделий из денима или джинсовой ткани с кодами ТН ВЭД:

6203 42 310 0 — мужские модели;

6204 62 310 0 — женские модели.

Разберём, как правильно маркировать джинсы и избежать штрафов.

С чего начать?

Прежде всего оформите разрешительную документацию:

для взрослых джинсов — декларация по ТР ТС 017/2011;

для детских джинсов (старше 3 лет) — сертификат по ТР ТС 007/2011.

В ходе испытаний проверяют: химическую безопасность, долю волокон, стойкость окраски, воздухопроницаемость, гигроскопичность, разрывную прочность и другие показатели. Без этих документов нельзя зарегистрироваться в «Честном Знаке».

Пошаговый процесс маркировки

Зарегистрируйтесь в системе: получите УКЭП, оформите членство в ГС1 РУС (для получения GTIN‑кодов), создайте личный кабинет в «Честном знаке». Заполните карточки товаров в Национальном каталоге: укажите характеристики, загрузите фото. Используйте только данные из справочников системы. Закажите коды Data Matrix после одобрения карточек — это двухмерные штрихкоды с информацией о товаре и его серийном номере. Нанесите коды на этикетку, бирку или ярлык каждой единицы (потребуется принтер этикеток). Ввод в оборот: подайте сведения через личный кабинет системы.

Важные нюансы

Разрешительный режим при продаже: кассир сканирует код, система проверяет его в «Честном Знаке». При ошибке касса блокирует продажу.

Маркировка остатков: джинсы, произведённые или ввезённые до 1 апреля 2024 года, нужно было промаркировать до 31 октября 2024 года (упрощённый порядок описания в каталоге).

Ответственность за нарушение

Продажа немаркированных или поддельных товаров грозит штрафами до 300 000 рублей и конфискацией продукции.