Обязательная маркировка джинсов в «Честном знаке»: полный гид для бизнеса
Джинсы подлежат обязательной маркировке в системе «Честный Знак» с 1 апреля 2024 года. Требование касается всех брюк и изделий из денима или джинсовой ткани с кодами ТН ВЭД:
6203 42 310 0 — мужские модели;
6204 62 310 0 — женские модели.
Разберём, как правильно маркировать джинсы и избежать штрафов.
С чего начать?
Прежде всего оформите разрешительную документацию:
для взрослых джинсов — декларация по ТР ТС 017/2011;
для детских джинсов (старше 3 лет) — сертификат по ТР ТС 007/2011.
В ходе испытаний проверяют: химическую безопасность, долю волокон, стойкость окраски, воздухопроницаемость, гигроскопичность, разрывную прочность и другие показатели. Без этих документов нельзя зарегистрироваться в «Честном Знаке».
Пошаговый процесс маркировки
Зарегистрируйтесь в системе: получите УКЭП, оформите членство в ГС1 РУС (для получения GTIN‑кодов), создайте личный кабинет в «Честном знаке». Заполните карточки товаров в Национальном каталоге: укажите характеристики, загрузите фото. Используйте только данные из справочников системы. Закажите коды Data Matrix после одобрения карточек — это двухмерные штрихкоды с информацией о товаре и его серийном номере. Нанесите коды на этикетку, бирку или ярлык каждой единицы (потребуется принтер этикеток). Ввод в оборот: подайте сведения через личный кабинет системы.
Важные нюансы
Разрешительный режим при продаже: кассир сканирует код, система проверяет его в «Честном Знаке». При ошибке касса блокирует продажу.
Маркировка остатков: джинсы, произведённые или ввезённые до 1 апреля 2024 года, нужно было промаркировать до 31 октября 2024 года (упрощённый порядок описания в каталоге).
Ответственность за нарушение
Продажа немаркированных или поддельных товаров грозит штрафами до 300 000 рублей и конфискацией продукции.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию