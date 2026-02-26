Руководство по формированию поставки с КИЗами

Пошаговый чек‑лист для формирования поставки с КИЗами: подготовка товаров, создание УПД, отгрузка, приемка и передача данных в «Честный Знак». Разбираем требования к наименованиям в документах и карточках, сроки операций и типичные ошибки.

Чек‑лист и руководство: формирование поставки с КИЗами

Важно: все операции должны быть завершены в срок — не более 3 рабочих дней с момента приёмки маркированного товара, но не позднее дня передачи этих товаров третьим лицам.

Подготовка товаров и кодов маркировки (КИЗ)

Убедитесь, что на каждом товаре нанесён корректный КИЗ (Data Matrix код): он должен быть читаемым, без повреждений и соответствовать категории товара.

Проверьте статус кодов в системе «Честный Знак»: они должны иметь статус «В обороте» и принадлежать поставщику.

Если используется агрегация (для крупных партий): создайте документ «Агрегация» в личном кабинете «Честного Знака»; добавьте коды маркировки одной номенклатуры; получите агрегированный код; разместите агрегированный код на транспортной упаковке.



Формирование УПД

Создайте УПД в системе ЭДО (электронного документооборота).

Укажите коды маркировки каждой единицы товара (поэкземплярный учёт) или агрегированный код — если использовалась агрегация.

Заполните все обязательные реквизиты: GTIN товара; количество; ИНН отправителя и получателя; дата документа; код товарной группы.

Подпишите документ усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) продавца.

Отгрузка товара и отправка УПД покупателю

Отгрузите товар.

Направьте УПД покупателю через оператора ЭДО.

Если у поставщика и покупателя разные операторы ЭДО, предварительно настройте роуминг между ними.

Приёмка товара и сверка данных покупателем

Сверьте коды на упаковках с кодами в УПД (используйте 2D‑сканер или терминал сбора данных — ТСД).

Если данные совпадают, подпишите УПД своей УКЭП.

При расхождениях: подпишите УПД; проинформируйте поставщика о выявленных несоответствиях; оформите акт расхождений; дождитесь от поставщика исправительного или корректировочного документа.



Передача данных в «Честный Знак»

После подписания УПД обеими сторонами оператор ЭДО передаст документ в систему «Честный Знак».

Дождитесь проверки системы: она проверит каждый код (статус, принадлежность владельцу, корректность структуры).

Убедитесь, что коды закреплены за новым владельцем (покупателем) — если они корректны.

Совпадение наименований в УПД и карточке товара

Наименование продукции в УПД и в карточке товара в системе «Честный Знак» должно совпадать. Расхождения могут привести к:

ошибкам в учёте (система маркировки должна однозначно идентифицировать товар);

блокировке операций или штрафам (система сверяет информацию из УПД с данными в карточках товаров);

проблемам при налоговых проверках или спорах с контрагентами (УПД — юридически значимый документ).

Если наименования не совпадают:

проверьте карточку товара в Национальном каталоге и при необходимости скорректируйте данные (обновите наименование, GTIN, другие атрибуты);

убедитесь, что в учётной системе (например, 1С) используется актуальное наименование, которое будет передаваться в УПД;

согласуйте изменения с поставщиком, если расхождение возникло по его вине.

Рекомендация: перед формированием УПД проведите сверку данных:

в учётной системе;

в карточке товара в «Честном Знаке»;

на физической упаковке товара.

Это поможет избежать ошибок и задержек в процессе документооборота.