Руководство по формированию поставки с КИЗами

Чек‑лист и руководство: формирование поставки с КИЗами
Важно: все операции должны быть завершены в срок — не более 3 рабочих дней с момента приёмки маркированного товара, но не позднее дня передачи этих товаров третьим лицам.
Подготовка товаров и кодов маркировки (КИЗ)
Убедитесь, что на каждом товаре нанесён корректный КИЗ (Data Matrix код): он должен быть читаемым, без повреждений и соответствовать категории товара.
Проверьте статус кодов в системе «Честный Знак»: они должны иметь статус «В обороте» и принадлежать поставщику.
Если используется агрегация (для крупных партий):
создайте документ «Агрегация» в личном кабинете «Честного Знака»;
добавьте коды маркировки одной номенклатуры;
получите агрегированный код;
разместите агрегированный код на транспортной упаковке.
Формирование УПД
Создайте УПД в системе ЭДО (электронного документооборота).
Укажите коды маркировки каждой единицы товара (поэкземплярный учёт) или агрегированный код — если использовалась агрегация.
Заполните все обязательные реквизиты:
GTIN товара;
количество;
ИНН отправителя и получателя;
дата документа;
код товарной группы.
Подпишите документ усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) продавца.
Отгрузка товара и отправка УПД покупателю
Отгрузите товар.
Направьте УПД покупателю через оператора ЭДО.
Если у поставщика и покупателя разные операторы ЭДО, предварительно настройте роуминг между ними.
Приёмка товара и сверка данных покупателем
Сверьте коды на упаковках с кодами в УПД (используйте 2D‑сканер или терминал сбора данных — ТСД).
Если данные совпадают, подпишите УПД своей УКЭП.
При расхождениях:
подпишите УПД;
проинформируйте поставщика о выявленных несоответствиях;
оформите акт расхождений;
дождитесь от поставщика исправительного или корректировочного документа.
Передача данных в «Честный Знак»
После подписания УПД обеими сторонами оператор ЭДО передаст документ в систему «Честный Знак».
Дождитесь проверки системы: она проверит каждый код (статус, принадлежность владельцу, корректность структуры).
Убедитесь, что коды закреплены за новым владельцем (покупателем) — если они корректны.
Совпадение наименований в УПД и карточке товара
Наименование продукции в УПД и в карточке товара в системе «Честный Знак» должно совпадать. Расхождения могут привести к:
ошибкам в учёте (система маркировки должна однозначно идентифицировать товар);
блокировке операций или штрафам (система сверяет информацию из УПД с данными в карточках товаров);
проблемам при налоговых проверках или спорах с контрагентами (УПД — юридически значимый документ).
Если наименования не совпадают:
проверьте карточку товара в Национальном каталоге и при необходимости скорректируйте данные (обновите наименование, GTIN, другие атрибуты);
убедитесь, что в учётной системе (например, 1С) используется актуальное наименование, которое будет передаваться в УПД;
согласуйте изменения с поставщиком, если расхождение возникло по его вине.
Рекомендация: перед формированием УПД проведите сверку данных:
в учётной системе;
в карточке товара в «Честном Знаке»;
на физической упаковке товара.
Это поможет избежать ошибок и задержек в процессе документооборота.
