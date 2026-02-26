Весенняя школа моб
Евгения Задорожная
Маркировка товаров

Руководство по формированию поставки с КИЗами

Пошаговый чек‑лист для формирования поставки с КИЗами: подготовка товаров, создание УПД, отгрузка, приемка и передача данных в «Честный Знак». Разбираем требования к наименованиям в документах и карточках, сроки операций и типичные ошибки.

Чек‑лист и руководство: формирование поставки с КИЗами

Важно: все операции должны быть завершены в срок — не более 3 рабочих дней с момента приёмки маркированного товара, но не позднее дня передачи этих товаров третьим лицам.

Подготовка товаров и кодов маркировки (КИЗ)

  • Убедитесь, что на каждом товаре нанесён корректный КИЗ (Data Matrix код): он должен быть читаемым, без повреждений и соответствовать категории товара.

  • Проверьте статус кодов в системе «Честный Знак»: они должны иметь статус «В обороте» и принадлежать поставщику.

  • Если используется агрегация (для крупных партий):

    • создайте документ «Агрегация» в личном кабинете «Честного Знака»;

    • добавьте коды маркировки одной номенклатуры;

    • получите агрегированный код;

    • разместите агрегированный код на транспортной упаковке.

Формирование УПД

  • Создайте УПД в системе ЭДО (электронного документооборота).

  • Укажите коды маркировки каждой единицы товара (поэкземплярный учёт) или агрегированный код — если использовалась агрегация.

  • Заполните все обязательные реквизиты:

    • GTIN товара;

    • количество;

    • ИНН отправителя и получателя;

    • дата документа;

    • код товарной группы.

  • Подпишите документ усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) продавца.

Отгрузка товара и отправка УПД покупателю

  • Отгрузите товар.

  • Направьте УПД покупателю через оператора ЭДО.

  • Если у поставщика и покупателя разные операторы ЭДО, предварительно настройте роуминг между ними.

Приёмка товара и сверка данных покупателем

  • Сверьте коды на упаковках с кодами в УПД (используйте 2D‑сканер или терминал сбора данных — ТСД).

  • Если данные совпадают, подпишите УПД своей УКЭП.

  • При расхождениях:

    • подпишите УПД;

    • проинформируйте поставщика о выявленных несоответствиях;

    • оформите акт расхождений;

    • дождитесь от поставщика исправительного или корректировочного документа.

Передача данных в «Честный Знак»

  • После подписания УПД обеими сторонами оператор ЭДО передаст документ в систему «Честный Знак».

  • Дождитесь проверки системы: она проверит каждый код (статус, принадлежность владельцу, корректность структуры).

  • Убедитесь, что коды закреплены за новым владельцем (покупателем) — если они корректны.

Совпадение наименований в УПД и карточке товара

Наименование продукции в УПД и в карточке товара в системе «Честный Знак» должно совпадать. Расхождения могут привести к:

  • ошибкам в учёте (система маркировки должна однозначно идентифицировать товар);

  • блокировке операций или штрафам (система сверяет информацию из УПД с данными в карточках товаров);

  • проблемам при налоговых проверках или спорах с контрагентами (УПД — юридически значимый документ).

Если наименования не совпадают:

  • проверьте карточку товара в Национальном каталоге и при необходимости скорректируйте данные (обновите наименование, GTIN, другие атрибуты);

  • убедитесь, что в учётной системе (например, 1С) используется актуальное наименование, которое будет передаваться в УПД;

  • согласуйте изменения с поставщиком, если расхождение возникло по его вине.

Рекомендация: перед формированием УПД проведите сверку данных:

  • в учётной системе;

  • в карточке товара в «Честном Знаке»;

  • на физической упаковке товара.

Это поможет избежать ошибок и задержек в процессе документооборота.

Информации об авторе

