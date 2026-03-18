Евгения Задорожная
Маркировка товаров

Пошаговое руководство, правила продажи маркированных кондитерских изделий в рознице (1 марта 2026 — 1 июля 2027)

Пошаговая инструкция для розницы: как продавать маркированные кондитерские изделия с 1 марта 2026 года по 1 июля 2027 года. Чек‑лист по работе с «Честным Знаком»: приёмка, сканирование кодов, передача данных через кассу. Исключения, штрафы, требования к оборудованию и документообороту.

Цель руководства: помочь розничным магазинам соблюдать требования маркировки кондитерских изделий в системе «Честный Знак» и избежать штрафов.

Этап 1. Проверка необходимости маркировки

Перед началом работы проверьте, подлежит ли товар маркировке:

  1. Сверьте тип товара с этапами введения маркировки:

    • С 1 марта 2026: сахаристые кондитерские изделия (печенье, вафли, мармелад, зефир, пастила, восточные сладости, шоколадные и ореховые пасты).

    • С 1 мая 2026: хлебобулочные и мучные кондитерские изделия (круассаны, пирожные, торты, рулеты).

    • С 1 июля 2026: шоколад, конфеты, драже, карамель, жевательная резинка, десертные сырки.

  2. Проверьте исключения (не подлежат маркировке):

    • продукция на развес;

    • изделия массой менее 15 г (маркируется только внешняя упаковка);

    • хлебобулочные изделия со сроком годности до 30 суток;

    • сладости, зарегистрированные как БАДы;

    • несладкая выпечка;

    • стерилизованные джемы, желе, пюре в герметичной упаковке;

    • кондитерские изделия, производимые непосредственно в магазине;

    • товары на экспорт за пределы ЕАЭС;

    • тестовые и маркетинговые образцы не для продажи.

Этап 2. Подготовка к работе с маркировкой

Выполните обязательные шаги до начала продаж:

  1. Зарегистрируйтесь в системе «Честный Знак» (если ещё не зарегистрированы).

  2. Получите усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) для работы в системе и ЭДО.

  3. Настройте электронный документооборот (ЭДО) для обмена УПД с поставщиками.

  4. Обновите кассовое оборудование:

    • установите 2D‑сканер для считывания кодов Data Matrix;

    • убедитесь, что кассовое ПО поддерживает работу с маркировкой;

    • установите сертифицированный модуль ТС ПИоТ (технические средства получения информации о товаре) — обязательно с 7 января 2026 года.

Этап 3. Приёмка товара

При поступлении маркированной продукции:

  1. Получите от поставщика электронный УПД с кодами маркировки.

  2. Сверьте коды в УПД с фактическими кодами на товаре (отсканируйте 2D‑кодом).

  3. Подтвердите приёмку в системе «Честный Знак».

  4. После подтверждения товар поступит на баланс магазина.

Чек‑лист приёмки:

  • получен электронный УПД;

  • коды сверены;

  • приёмка подтверждена в «Честном Знаке»;

  • товар добавлен на баланс.

Этап 4. Продажа товара

При розничной продаже:

  1. Кассир сканирует код маркировки 2D‑сканером.

  2. Кассовая программа с модулем ТС ПИоТ проверяет код в системе «Честный Знак»:

    • если код корректен — товар добавляется в чек и выводится из оборота;

    • если код отсутствует, поддельный или уже выведен из оборота — продажа блокируется.

  3. Данные о продаже автоматически передаются в «Честный Знак» через онлайн‑кассу и ОФД.

Чек‑лист продажи:

  • код отсканирован;

  • проверка пройдена успешно;

  • товар добавлен в чек;

  • данные переданы в «Честный Знак».

Этап 5. Контроль и отчётность

Регулярно проверяйте:

  • актуальность данных в системе «Честный Знак»;

  • корректность передачи данных о продажах;

  • сроки действия УКЭП;

  • обновления кассового ПО и модуля ТС ПИоТ.

Важные даты и изменения

  • 1 июля 2027 года: вводится партионный учёт. В УПД необходимо указывать:

    • GTIN;

    • количество товара;

    • номер партии.

  • С этой же даты начнётся вывод товаров из оборота на кассе.

Штрафы за нарушения

За несоблюдение правил маркировки предусмотрены:

  • штрафы до 300 000 рублей для юридических лиц;

  • конфискация немаркированной продукции;

  • автоматические штрафы с 1 марта 2026 года (на основе данных «Честного Знака» и онлайн‑касс).

Где проверить информацию

Для уточнения деталей:

  • официальный сайт «Честный Знак» → раздел «Товарные категории»;

  • проверка кодов ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2.

Чек‑лист готовности магазина к продаже маркированных кондитерских изделий

Отметьте выполненные пункты:

[ ] Регистрация в системе «Честный Знак»
[ ] Получение УКЭП
[ ] Настройка ЭДО для обмена УПД
[ ] Установка 2D‑сканера
[ ] Обновление кассового ПО
[ ] Установка модуля ТС ПИоТ
[ ] Обучение персонала правилам приёмки и продажи
[ ] Проверка ассортимента на соответствие этапам маркировки
[ ] Определение товаров‑исключений

Информации об авторе

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

