Пошаговое руководство, правила продажи маркированных кондитерских изделий в рознице (1 марта 2026 — 1 июля 2027)

Цель руководства: помочь розничным магазинам соблюдать требования маркировки кондитерских изделий в системе «Честный Знак» и избежать штрафов.
Этап 1. Проверка необходимости маркировки
Перед началом работы проверьте, подлежит ли товар маркировке:
Сверьте тип товара с этапами введения маркировки:
С 1 марта 2026: сахаристые кондитерские изделия (печенье, вафли, мармелад, зефир, пастила, восточные сладости, шоколадные и ореховые пасты).
С 1 мая 2026: хлебобулочные и мучные кондитерские изделия (круассаны, пирожные, торты, рулеты).
С 1 июля 2026: шоколад, конфеты, драже, карамель, жевательная резинка, десертные сырки.
Проверьте исключения (не подлежат маркировке):
продукция на развес;
изделия массой менее 15 г (маркируется только внешняя упаковка);
хлебобулочные изделия со сроком годности до 30 суток;
сладости, зарегистрированные как БАДы;
несладкая выпечка;
стерилизованные джемы, желе, пюре в герметичной упаковке;
кондитерские изделия, производимые непосредственно в магазине;
товары на экспорт за пределы ЕАЭС;
тестовые и маркетинговые образцы не для продажи.
Этап 2. Подготовка к работе с маркировкой
Выполните обязательные шаги до начала продаж:
Зарегистрируйтесь в системе «Честный Знак» (если ещё не зарегистрированы).
Получите усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) для работы в системе и ЭДО.
Настройте электронный документооборот (ЭДО) для обмена УПД с поставщиками.
Обновите кассовое оборудование:
установите 2D‑сканер для считывания кодов Data Matrix;
убедитесь, что кассовое ПО поддерживает работу с маркировкой;
установите сертифицированный модуль ТС ПИоТ (технические средства получения информации о товаре) — обязательно с 7 января 2026 года.
Этап 3. Приёмка товара
При поступлении маркированной продукции:
Получите от поставщика электронный УПД с кодами маркировки.
Сверьте коды в УПД с фактическими кодами на товаре (отсканируйте 2D‑кодом).
Подтвердите приёмку в системе «Честный Знак».
После подтверждения товар поступит на баланс магазина.
Чек‑лист приёмки:
получен электронный УПД;
коды сверены;
приёмка подтверждена в «Честном Знаке»;
товар добавлен на баланс.
Этап 4. Продажа товара
При розничной продаже:
Кассир сканирует код маркировки 2D‑сканером.
Кассовая программа с модулем ТС ПИоТ проверяет код в системе «Честный Знак»:
если код корректен — товар добавляется в чек и выводится из оборота;
если код отсутствует, поддельный или уже выведен из оборота — продажа блокируется.
Данные о продаже автоматически передаются в «Честный Знак» через онлайн‑кассу и ОФД.
Чек‑лист продажи:
код отсканирован;
проверка пройдена успешно;
товар добавлен в чек;
данные переданы в «Честный Знак».
Этап 5. Контроль и отчётность
Регулярно проверяйте:
актуальность данных в системе «Честный Знак»;
корректность передачи данных о продажах;
сроки действия УКЭП;
обновления кассового ПО и модуля ТС ПИоТ.
Важные даты и изменения
1 июля 2027 года: вводится партионный учёт. В УПД необходимо указывать:
GTIN;
количество товара;
номер партии.
С этой же даты начнётся вывод товаров из оборота на кассе.
Штрафы за нарушения
За несоблюдение правил маркировки предусмотрены:
штрафы до 300 000 рублей для юридических лиц;
конфискация немаркированной продукции;
автоматические штрафы с 1 марта 2026 года (на основе данных «Честного Знака» и онлайн‑касс).
Где проверить информацию
Для уточнения деталей:
официальный сайт «Честный Знак» → раздел «Товарные категории»;
проверка кодов ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2.
Чек‑лист готовности магазина к продаже маркированных кондитерских изделий
Отметьте выполненные пункты:
[ ] Регистрация в системе «Честный Знак»
[ ] Получение УКЭП
[ ] Настройка ЭДО для обмена УПД
[ ] Установка 2D‑сканера
[ ] Обновление кассового ПО
[ ] Установка модуля ТС ПИоТ
[ ] Обучение персонала правилам приёмки и продажи
[ ] Проверка ассортимента на соответствие этапам маркировки
[ ] Определение товаров‑исключений
