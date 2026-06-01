Евгения Задорожная
Маркировка товаров

Обязательная маркировка «Честный Знак» для косметики с 1 июля 2026, что нужно знать салонам красоты

Разбираемся, как с 1 июля 2026 года изменится работа салонов красоты из‑за обязательной маркировки косметики «Честный Знак». Рассказываем, кому нужна регистрация в системе, какое оборудование потребуется и как подготовиться к нововведениям без стресса.

С 1 июля 2026 года часть косметической продукции переходит в систему обязательной маркировки «Честный Знак». Для бьюти-бизнеса это означает, что важно заранее понять, как теперь работать с продукцией, и при необходимости скорректировать внутренние процессы.

Кому не нужно регистрироваться в «Честном Знаке»

Если салон красоты использует косметику исключительно для оказания услуг (не продаёт клиентам), регистрация в системе маркировки не требуется. В этом случае вывод продукции из оборота осуществляет поставщик.

Что делать, если салон продаёт косметику клиентам

В случае розничной реализации косметики клиентам салону необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Зарегистрироваться в системе «Честный Знак». Это обязательное условие для работы с маркированной продукцией.

  2. Обеспечить наличие кассы с поддержкой сканирования кодов Data Matrix. Без этого невозможно корректно выводить товар из оборота при продаже.

  3. Подключить электронный документооборот (ЭДО) для приёмки маркированного товара. Все сопроводительные документы будут передаваться в электронном виде, что ускорит процессы и снизит риск ошибок.

Как подготовиться заранее и избежать проблем

Маркировка уже стала неотъемлемой частью современной работы бьюти-бизнеса. Чем раньше вы настроите необходимые процессы, тем спокойнее пройдёт переход на новые правила. Вот несколько рекомендаций:

  • Проведите аудит текущих процессов. Определите, какие товары подпадают под маркировку, как они учитываются и как происходит их списание.

  • Обучите персонал. Сотрудники, работающие с кассой и приёмкой товара, должны понимать, как обращаться с маркированной продукцией и как правильно выводить её из оборота.

  • Проверьте оборудование. Убедитесь, что ваша касса и сканер поддерживают работу с кодами Data Matrix. При необходимости обновите прошивку или замените оборудование.

  • Наладьте взаимодействие с поставщиками. Заранее уточните, как именно они будут передавать вам маркированные товары и в каком формате будут поступать электронные документы.

Маркировка — это уже часть современной работы бьюти-бизнеса. И чем раньше вы настроите процессы, тем спокойнее пройдёт переход!

