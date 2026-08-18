Как проверить, что поставщик передал коды маркировки в УПД, а не просто прислал номера: пошаговая инструкция для бизнеса

Почему важно проверять коды именно в УПД, а не по отдельным номерам

Когда поставщик присылает коды отдельно (в Excel, письме, мессенджере), это не является юридически значимым подтверждением передачи маркированной продукции. Для учёта в «Честном ЗНАКе», корректной приёмки и дальнейшей продажи коды должны быть вшиты в электронный документ — УПД — в виде структурированных данных. Если коды не зафиксированы в УПД, вы рискуете: получить товар с неучтёнными кодами и не сможете его легально реализовать;

столкнуться с расхождениями при инвентаризации и сверках в «Честном ЗНАКе»;

получить претензии при проверках или при передаче товара на маркетплейсы. Ниже — три надёжных способа проверить, что коды действительно переданы в составе УПД.

Способ 1. Проверка в личном кабинете оператора ЭДО

Это первый и самый быстрый уровень контроля: он позволяет убедиться, что в документе есть признак маркированного товара и сами коды вшиты на уровне XML. Что искать в интерфейсе: Визуальный маркер. В веб‑интерфейсе ЭДО рядом с позицией маркированного товара должен быть специальный значок — например, зелёный символ «М», QR‑код или надпись «Маркированный товар». Это сигнал, что система распознала данные о маркировке.

Просмотр XML‑файла. Скачайте XML‑файл документа (кнопка «Просмотреть XML» или «Скачать технологические файлы»). Откройте файл в любом текстовом редакторе и нажмите Ctrl + F. Введите в поиск тег НомСредИдентМарк. Если тег есть и внутри него прописаны коды — значит, коды корректно вшиты в документ. Этот способ особенно важен, если вы хотите убедиться, что данные переданы в машиночитаемом виде и будут корректно обработаны учётной системой и «Честным ЗНАКом».

Способ 2. Проверка в учётной системе (1С)

1С позволяет не только увидеть коды, но и проверить их статусы, чтобы убедиться, что они готовы к приёмке. Пошагово: В документе «Приобретение» или «Поступление товаров» найдите ссылку «Проверить поступившие коды маркировки» (или «Проверить маркированную продукцию»). Система автоматически считает коды из XML‑контейнера УПД. Вы увидите список кодов со статусами. Зелёные флажки означают, что коды корректны и готовы к приёмке. Если список пуст — поставщик не вшил коды в документ, и приёмка с учётом маркировки невозможна. Такой подход помогает избежать ручного ввода и ошибок, а также фиксирует факт передачи кодов в учётной среде компании.

Способ 3. Проверка в личном кабинете «Честного ЗНАКа»

Финальный уровень контроля — убедиться, что коды уже числятся на вашем балансе и могут использоваться для дальнейшей реализации. Где смотреть: Перейдите во вкладку «Коды маркировки» в личном кабинете «Честного ЗНАКа».

Проверьте наличие кодов на балансе вашей организации.

Убедитесь, что статусы кодов соответствуют этапу «В обороте» или другому допустимому статусу для приёмки. Эта проверка особенно важна при работе с маркетплейсами, при оптовых отгрузках и при подготовке к аудитам.

Практические советы и частые ошибки