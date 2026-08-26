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Евгения Задорожная
Маркировка товаров
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«Честный ЗНАК» — новые допсоглашения для производителей. Сроки, правила подписания

Производители в системе «Честный ЗНАК» должны подписать допсоглашение для заказа кодов «Произведен в РФ». Сроки по товарным группам, кто может подписать, последствия пропуска и пошаговый алгоритм действий — в экспертном разборе.

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Маркировка и «Честный ЗНАК»: производителям придётся подписать новое соглашение

Если вы выпускаете продукцию и заказываете коды маркировки с типом «Произведён в РФ», готовьтесь к новому обязательному шагу: в конце лета и начале осени в личном кабинете «Честного ЗНАКа» появится дополнительное соглашение. Пропустить его нельзя: без подписи система приостановит выдачу новых кодов.

Это не формальность «для галочки». Оператор маркировки усиливает контроль за статусом «производитель» — теперь одного заявления недостаточно.

Система фактически запрашивает подтверждение: «Вы действительно сами производите эту продукцию?» Юридическим основанием выступает функционал оператора маркировки в рамках действующего регулирования оборота маркируемых товаров.

График появления соглашений по товарным группам

Допсоглашения будут появляться поэтапно, строго по группам товаров:

  • Шины и парфюмерия — с 27 августа.

  • БАД — с 28 августа.

  • Обувь — с 31 августа.

  • Товары лёгкой промышленности — с 1 по 14 сентября.

Для товаров лёгкой промышленности точная дата будет дополнительно направлена на электронную почту, указанную при регистрации в системе. Рекомендуем проверять почту и личный кабинет параллельно.

Что произойдёт, если не подписать соглашение

Последствия достаточно прямолинейны:

  • Заказ новых кодов «Произведён в РФ» будет приостановлен до момента подписания.

  • Уже заказанные и нанесённые коды продолжат действовать в обычном режиме — никаких блокировок ранее выпущенных партий не предусмотрено.

  • После подписания доступ к заказу кодов должен восстановиться автоматически после проверки электронной подписи. По данным оператора, срок проверки — до 24 часов.

Таким образом, риск возникает именно в моменте: если новые коды понадобятся «ещё вчера», а соглашение ещё не подписано, производство или отгрузка могут оказаться под угрозой.

Кто имеет право подписать документ

Подписать допсоглашение может только руководитель организации либо индивидуальный предприниматель с использованием своей усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

Важно: подписание по доверенности (например, бухгалтером или менеджером) в этом сценарии не допускается. Это принципиальное требование оператора системы.

Пошаговый алгоритм действий для производителя

Чтобы избежать простоев, действуйте по чёткому плану:

  1. Отслеживайте дату для своей товарной группы. Не полагайтесь только на почту — регулярно заходите в личный кабинет.

  2. В назначенную дату откройте раздел «Документы от Оператора». Там появится допсоглашение.

  3. Подпишите документ своей УКЭП. Убедитесь, что сертификат подписи действителен и корректно настроен в браузере.

  4. Дождитесь автоматической проверки (до 24 часов). После этого функция заказа кодов станет доступна снова.

Дополнительно оператор рекомендует сформировать запас кодов маркировки примерно на 7 дней по всей номенклатуре. Такой буфер поможет спокойно пройти период проверки подписи и избежать остановок отгрузки.

Источники и правовая база

Актуальные сроки и требования публикуются в личном кабинете «Честного ЗНАКа» в разделе уведомлений и «Документы от Оператора».

Для подтверждения статуса производителя и правил подписания допсоглашений следует ориентироваться на функционал системы и регламенты оператора маркировки, действующие в рамках законодательства о маркировке товаров в РФ.

Информации об авторе

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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