«Честный ЗНАК» — новые допсоглашения для производителей. Сроки, правила подписания

Маркировка и «Честный ЗНАК»: производителям придётся подписать новое соглашение
Если вы выпускаете продукцию и заказываете коды маркировки с типом «Произведён в РФ», готовьтесь к новому обязательному шагу: в конце лета и начале осени в личном кабинете «Честного ЗНАКа» появится дополнительное соглашение. Пропустить его нельзя: без подписи система приостановит выдачу новых кодов.
Это не формальность «для галочки». Оператор маркировки усиливает контроль за статусом «производитель» — теперь одного заявления недостаточно.
Система фактически запрашивает подтверждение: «Вы действительно сами производите эту продукцию?» Юридическим основанием выступает функционал оператора маркировки в рамках действующего регулирования оборота маркируемых товаров.
График появления соглашений по товарным группам
Допсоглашения будут появляться поэтапно, строго по группам товаров:
Шины и парфюмерия — с 27 августа.
БАД — с 28 августа.
Обувь — с 31 августа.
Товары лёгкой промышленности — с 1 по 14 сентября.
Для товаров лёгкой промышленности точная дата будет дополнительно направлена на электронную почту, указанную при регистрации в системе. Рекомендуем проверять почту и личный кабинет параллельно.
Что произойдёт, если не подписать соглашение
Последствия достаточно прямолинейны:
Заказ новых кодов «Произведён в РФ» будет приостановлен до момента подписания.
Уже заказанные и нанесённые коды продолжат действовать в обычном режиме — никаких блокировок ранее выпущенных партий не предусмотрено.
После подписания доступ к заказу кодов должен восстановиться автоматически после проверки электронной подписи. По данным оператора, срок проверки — до 24 часов.
Таким образом, риск возникает именно в моменте: если новые коды понадобятся «ещё вчера», а соглашение ещё не подписано, производство или отгрузка могут оказаться под угрозой.
Кто имеет право подписать документ
Подписать допсоглашение может только руководитель организации либо индивидуальный предприниматель с использованием своей усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).
Важно: подписание по доверенности (например, бухгалтером или менеджером) в этом сценарии не допускается. Это принципиальное требование оператора системы.
Пошаговый алгоритм действий для производителя
Чтобы избежать простоев, действуйте по чёткому плану:
Отслеживайте дату для своей товарной группы. Не полагайтесь только на почту — регулярно заходите в личный кабинет.
В назначенную дату откройте раздел «Документы от Оператора». Там появится допсоглашение.
Подпишите документ своей УКЭП. Убедитесь, что сертификат подписи действителен и корректно настроен в браузере.
Дождитесь автоматической проверки (до 24 часов). После этого функция заказа кодов станет доступна снова.
Дополнительно оператор рекомендует сформировать запас кодов маркировки примерно на 7 дней по всей номенклатуре. Такой буфер поможет спокойно пройти период проверки подписи и избежать остановок отгрузки.
Источники и правовая база
Актуальные сроки и требования публикуются в личном кабинете «Честного ЗНАКа» в разделе уведомлений и «Документы от Оператора».
Для подтверждения статуса производителя и правил подписания допсоглашений следует ориентироваться на функционал системы и регламенты оператора маркировки, действующие в рамках законодательства о маркировке товаров в РФ.
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