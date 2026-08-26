«Честный ЗНАК» — новые допсоглашения для производителей. Сроки, правила подписания

Маркировка и «Честный ЗНАК»: производителям придётся подписать новое соглашение

Если вы выпускаете продукцию и заказываете коды маркировки с типом «Произведён в РФ», готовьтесь к новому обязательному шагу: в конце лета и начале осени в личном кабинете «Честного ЗНАКа» появится дополнительное соглашение. Пропустить его нельзя: без подписи система приостановит выдачу новых кодов.

Это не формальность «для галочки». Оператор маркировки усиливает контроль за статусом «производитель» — теперь одного заявления недостаточно.

Система фактически запрашивает подтверждение: «Вы действительно сами производите эту продукцию?» Юридическим основанием выступает функционал оператора маркировки в рамках действующего регулирования оборота маркируемых товаров.