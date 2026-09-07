Ошиблись в «Честном ЗНАКе»: выбрали «производство РФ» вместо «импорт» при вводе в оборот, как все исправить
Рассказываем, что делать, если в системе «Честный ЗНАК» при вводе в оборот ошибочно указали «производство РФ» вместо «импорт». Объясняем, почему нельзя редактировать отправленный документ, какие инструменты корректировки доступны и как правильно обратиться в техподдержку, чтобы избежать проблем при проверках
Знакомая ситуация: вводите товар в оборот в «Честном ЗНАКе», в спешке кликаете не туда — и вместо «импорт» ставите «производство РФ». А документ уже ушёл. Паниковать не надо, но и оставлять как есть — нельзя: это риск при проверках и расхождения в учёте.
Важно сразу прояснить: сам документ «Ввод в оборот» отредактировать нельзя. Но это не значит, что всё пропало. Данные по кодам маркировки можно скорректировать — система это предусматривает.
Как действовать пошагово:
✅ Проверьте, какой функционал доступен в вашем личном кабинете. В зависимости от товарной группы и типа карточки система может предлагать варианты корректировки статуса или подачи уточняющих сведений.
✅ Используйте механизм корректировки данных о кодах. Часто это делается через отдельный тип документа (например, «Корректировка сведений об обороте» или аналогичный) — он позволяет легально изменить атрибуты без полного отзыва партии.
✅ Если функционала нет или вы не уверены, как правильно оформить корректировку, — обращайтесь в техподдержку «Честного ЗНАКа». Лучше потратить 15 минут на запрос, чем потом разбираться с претензиями при сверке остатков и проверок. В обращении сразу приложите номер документа, GTIN, коды маркировки и описание ошибки — так вопрос решат быстрее.
✅ Зафиксируйте внутреннее решение. Если это была ошибка сотрудника, внесите в регламент правило двойной проверки: кто вводит — тот и подтверждает, а второй человек делает финальный контроль перед отправкой. Это сильно снижает риск повтора.
💡 Важный нюанс: не пытайтесь «перекрыть» ошибку новым вводом в оборот по тем же кодам — это приведёт к дублям и блокировкам. Корректировка должна быть именно через предусмотренный механизм.
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