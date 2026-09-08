Проверка кодов маркировки до таможни, серый импорт и перемаркировка. Как легально ввести товар в оборот в «Честном ЗНАКе» в 2026 году

Серый импорт с декларацией: что выбрать в карточке товара

Ситуация: товар уже на территории РФ, документов полноценного импорта нет, но есть Декларация соответствия (например, на маски или одежду по ТР ЕАЭС). Какую карточку создавать — «ввезён в РФ» или «производитель»?

Почему важно указать реальный статус

При создании карточки в Национальном каталоге «Честного ЗНАКа» вы выбираете способ ввода товара в оборот. От этого зависит, какие документы потребует система:

«Импорт в РФ» — потребуется номер и дата таможенной декларации (ГТД). Документ «Ввод в оборот. Импорт с ФТС» обязательно содержит регистрационный номер ДТ (23 цифры в формате трёх групп) и дату регистрации. Система сверяет эти данные с ФТС автоматически.

«Производство РФ» — ГТД не требуется, но потребуется указать производственные документы: Декларацию или Сертификат соответствия, сведения о производителе.

Если товар фактически ввезён из-за границы, но вы указываете «производство РФ» — это недостоверные сведения в государственной системе мониторинга. Таможенный статус товара при этом не меняется: он остаётся незаконно ввезённым. К ответственности по статье 15.12 КоАП РФ (оборот немаркированного товара) добавляется статья 16.21 КоАП РФ — незаконное перемещение товаров через границу, штраф для юрлиц от половины до двукратной стоимости партии.