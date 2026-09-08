Проверка кодов маркировки до таможни, серый импорт и перемаркировка. Как легально ввести товар в оборот в «Честном ЗНАКе» в 2026 году

Как проверить коды маркировки на импортной партии до таможенного оформления
Когда иностранная фабрика наносит коды Data Matrix по вашей заявке, возникает вопрос: как убедиться, что всё сделано правильно, ещё до того, как груз попадёт на таможню? Процедура проверки простая, но сэкономить может серьёзные суммы — возврат партии со СВХ обойдётся гораздо дороже.
Шаг 1. Отсканируйте несколько кодов с коробок
Самый быстрый способ — использовать мобильное приложение «Честный ЗНАК». Отсканируйте несколько кодов прямо на складе поставщика или по фотоотчёту с производства. Приложение покажет название товара, его характеристики и текущий статус кода в системе. Возможны три варианта:
Статус «в обороте» — коды нанесены корректно, товар легально зафиксирован в системе. Партия готова к отправке.
Код не считывается или приложение выдаёт ошибку — фабрика нанесла код неверно: либо код повреждён при печати, либо формат не соответствует требованиям системы. В этом случае требуйте от поставщика замену этикеток до отгрузки.
Статус «Эмитирован» — коды заказаны, но отчёт о нанесении ещё не подан в систему. Это нормально на данном этапе: после подачи отчёта о нанесении статус сменится на «Нанесён», а после прохождения таможни — на «В обороте».
Шаг 2. Финальная проверка через ЭДО
Полная проверка каждого кода происходит автоматически, когда вы получите электронный УПД через ЭДО. Система сверяет все коды маркировки в документе с базой ГИС МТ. Если расхождений нет — коды переходят к вам, товар легально числится на вашем балансе.
Важно: коды должны быть нанесены на товар до подачи таможенной декларации. Если на момент подачи ДТ коды находятся в статусе «Эмитирован» (отчёт о нанесении не подан), таможня не выпустит груз.
Серый импорт с декларацией: что выбрать в карточке товара
Ситуация: товар уже на территории РФ, документов полноценного импорта нет, но есть Декларация соответствия (например, на маски или одежду по ТР ЕАЭС). Какую карточку создавать — «ввезён в РФ» или «производитель»?
Почему важно указать реальный статус
При создании карточки в Национальном каталоге «Честного ЗНАКа» вы выбираете способ ввода товара в оборот. От этого зависит, какие документы потребует система:
«Импорт в РФ» — потребуется номер и дата таможенной декларации (ГТД). Документ «Ввод в оборот. Импорт с ФТС» обязательно содержит регистрационный номер ДТ (23 цифры в формате трёх групп) и дату регистрации. Система сверяет эти данные с ФТС автоматически.
«Производство РФ» — ГТД не требуется, но потребуется указать производственные документы: Декларацию или Сертификат соответствия, сведения о производителе.
Если товар фактически ввезён из-за границы, но вы указываете «производство РФ» — это недостоверные сведения в государственной системе мониторинга. Таможенный статус товара при этом не меняется: он остаётся незаконно ввезённым. К ответственности по статье 15.12 КоАП РФ (оборот немаркированного товара) добавляется статья 16.21 КоАП РФ — незаконное перемещение товаров через границу, штраф для юрлиц от половины до двукратной стоимости партии.
Можно ли ввести серый товар как импорт без ГТД?
Нет. Документ «Импорт с ФТС» технически требует номер декларации. Без неё система не сформирует корректный документ, а ФТС не подтвердит выпуск. С 1 октября 2026 года вступает в силу Федеральный закон № 289-ФЗ от 31.07.2025 «О платформовой экономике»: маркетплейсы обязаны проверять разрешительные документы до публикации карточки товара. Если документ отсутствует или недействителен, карточка не будет размещена.
Вывод: при сером ввозе без ГТД путь «ввезён в РФ» технически закрыт. Указывать «производитель» — значит сознательно идти на нарушение. Единственный легальный выход — перемаркировка.
Перемаркировка: легальный путь для товара без ГТД
Перемаркировка — это заказ новых кодов маркировки взамен утраченных или ошибочных для товара, который уже был (или должен был быть) в обороте. Ключевое преимущество: при перемаркировке не требуется ГТД.
Когда применима перемаркировка
Система предусматривает несколько оснований:
этикетка с Data Matrix повреждена, выцвела, отклеилась, не считывается сканером;
покупатель вернул товар без маркировки;
в коде маркировки содержится ошибочное описание;
товар, купленный для собственных нужд, решено продать;
продукция должна была уйти на экспорт, но вернулась в Россию.
Как провести перемаркировку пошагово
Определите основание. Укажите причину: «Испорчено или утеряно средство идентификации», «Возврат от розничного покупателя» и т. д. Основание должно быть документально зафиксировано (внутренний акт, бумага от клиента).
Закажите новые коды. В Станции управления заказами (СУЗ) выберите способ выпуска — «Перемаркировка».
Если предыдущий код известен — укажите его в заявке. Система автоматически выведет старый код из оборота. Если код утрачен полностью — можно использовать техническую карточку с префиксом 029, без регистрации в ГС1 РУС.
Нанесите новые этикетки на товар, проверьте считываемость сканером.
Подайте документ «Перемаркировка» в личном кабинете. Старый код получит статус «Код выбыл», новый — «В обороте». После этого товар можно легально продавать.
Ограничения перемаркировки
Не во всех товарных группах доступна перемаркировка. Например, для духов и туалетной воды, фототехники и шин она не применяется при обычном (нетехническом) коде.
Провести перемаркировку может только владелец кода маркировки, зафиксированный в системе на момент обращения.
Срок подачи — 20 рабочих дней с момента обнаружения утраты или повреждения кода.
Массовая перемаркировка всей партии сразу после ввоза — «красный флаг» для системы контроля.
Важно: перемаркировка — это не способ легализовать контрафакт. Она работает, когда товар уже прошёл через систему, но код утратил физическую читаемость или содержит ошибку. Использование перемаркировки для маскировки нелегального оборота — основание для претензий и блокировок.
Что делать на практике: чек‑лист
Ситуация
Решение
Нужен ГТД?
Коды нанесены фабрикой, партия за рубежом
Проверить через приложение «Честный ЗНАК», затем — через ЭДО/УПД
Да, для документа «Импорт с ФТС»
Товар в РФ, есть декларация соответствия, но нет ГТД
Перемаркировка с технической карточкой (префикс 029)
Нет
Товар в РФ, нет ни ГТД, ни декларации
Оформить Декларацию соответствия на своё юрлицо, затем — перемаркировка
Нет (но нужна декларация/сертификат)
Код повреждён при транспортировке
Перемаркировка по основанию «Испорчено средство идентификации»
Нет
Риски и штрафы
Нарушение
Штраф для ИП
Штраф для юрлица
Основание
Производство или ввод в оборот товара без маркировки (общие товарные группы)
5 000 – 10 000 ₽
50 000 – 100 000 ₽
Продажа, хранение, перевозка товара без маркировки (общие товарные группы)
5 000 – 10 000 ₽
50 000 – 300 000 ₽
Производство или оборот алкоголя и табака без маркировки
300 000 – 500 000 ₽
700 000 – 1 000 000 ₽
Продажа, хранение, перевозка алкоголя и табака без маркировки
300 000 – 500 000 ₽
1 000 000 – 1 500 000 ₽
Незаконное перемещение товаров через границу
—
от 50% до 200% стоимости партии
Немаркированный товар в крупном размере (непродовольственные, неалкогольные группы — свыше 1 500 000 ₽; продовольственные — свыше 400 000 ₽; алкоголь и табак — свыше 100 000 ₽)
—
ст. 171.1 УК РФ: штраф до 300 000 ₽ или до 3 лет лишения свободы
Примечание к ст. 171.1 УК РФ: пороги «крупного размера» зависят от категории товара. Для большинства непродовольственных товаров (одежда, обувь, парфюмерия, фототехника и др.) крупный размер — свыше 1 500 000 ₽. Для продовольственных товаров — свыше 400 000 ₽. Для алкоголя и табачной продукции — свыше 100 000 ₽. При стоимости партии ниже этих порогов наступает административная, а не уголовная ответственность.
Ссылки на нормативные документы
Распоряжение Правительства РФ № 792‑р от 28.04.2018 — перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке.
Статья 15.12 КоАП РФ — ответственность за производство и оборот немаркированных товаров (ч. 1 — производство/ввод в оборот; ч. 2 — продажа/хранение/перевозка; ч. 3–4 — алкоголь и табак).
Статья 16.21 КоАП РФ — незаконное перемещение товаров через таможенную границу.
Статья 171.1 УК РФ — производство, приобретение, хранение, перевозка немаркированных товаров в крупном размере.
Решение Коллегии ЕЭК от 19.11.2019 № 204 — порядок указания кодов маркировки в графе 31 декларации на товары.
Федеральный закон № 289‑ФЗ от 31.07.2025 «О платформовой экономике» — с 1 октября 2026 года маркетплейсы обязаны проверять разрешительные документы до публикации карточки.
ППРФ № 577 от 08.05.2019 — утверждена стоимость кода маркировки: 50 коп. без НДС.
ФЗ № 425-ФЗ от 28.11.2025 — ставка НДС 22% с 1 января 2026 года.
Официальный сайт ГИС МТ «Честный ЗНАК» проверка обязательности маркировки, личный кабинет, техническая поддержка.