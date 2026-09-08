Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
КПП Налоговый консультант черный мобилка
Без паники! Все сдадут экзамены. Курс для родителей 8-11 классов от 100балльного репетитора
Евгения Задорожная
Маркировка товаров
Читать 5 мин
Проверка кодов маркировки до таможни, серый импорт и перемаркировка. Как легально ввести товар в оборот в «Честном ЗНАКе» в 2026 году

Проверка кодов маркировки до таможни, серый импорт и перемаркировка. Как легально ввести товар в оборот в «Честном ЗНАКе» в 2026 году

Разбираем три практические ситуации: как проверить коды маркировки на импортной партии до прохождения таможни, что выбрать при создании карточки товара при сером ввозе с декларацией соответствия, и когда перемаркировка помогает ввести товар в оборот без ГТД. Пошаговые инструкции, ссылки на нормативные документы.

501 просмотр10 открытий

Как проверить коды маркировки на импортной партии до таможенного оформления

Когда иностранная фабрика наносит коды Data Matrix по вашей заявке, возникает вопрос: как убедиться, что всё сделано правильно, ещё до того, как груз попадёт на таможню? Процедура проверки простая, но сэкономить может серьёзные суммы — возврат партии со СВХ обойдётся гораздо дороже.

Шаг 1. Отсканируйте несколько кодов с коробок

Самый быстрый способ — использовать мобильное приложение «Честный ЗНАК». Отсканируйте несколько кодов прямо на складе поставщика или по фотоотчёту с производства. Приложение покажет название товара, его характеристики и текущий статус кода в системе. Возможны три варианта:

  • Статус «в обороте» — коды нанесены корректно, товар легально зафиксирован в системе. Партия готова к отправке.

  • Код не считывается или приложение выдаёт ошибку — фабрика нанесла код неверно: либо код повреждён при печати, либо формат не соответствует требованиям системы. В этом случае требуйте от поставщика замену этикеток до отгрузки.

  • Статус «Эмитирован» — коды заказаны, но отчёт о нанесении ещё не подан в систему. Это нормально на данном этапе: после подачи отчёта о нанесении статус сменится на «Нанесён», а после прохождения таможни — на «В обороте».

Шаг 2. Финальная проверка через ЭДО

Полная проверка каждого кода происходит автоматически, когда вы получите электронный УПД через ЭДО. Система сверяет все коды маркировки в документе с базой ГИС МТ. Если расхождений нет — коды переходят к вам, товар легально числится на вашем балансе.

Важно: коды должны быть нанесены на товар до подачи таможенной декларации. Если на момент подачи ДТ коды находятся в статусе «Эмитирован» (отчёт о нанесении не подан), таможня не выпустит груз.

Серый импорт с декларацией: что выбрать в карточке товара

Ситуация: товар уже на территории РФ, документов полноценного импорта нет, но есть Декларация соответствия (например, на маски или одежду по ТР ЕАЭС). Какую карточку создавать — «ввезён в РФ» или «производитель»?

Почему важно указать реальный статус

При создании карточки в Национальном каталоге «Честного ЗНАКа» вы выбираете способ ввода товара в оборот. От этого зависит, какие документы потребует система:

  • «Импорт в РФ» — потребуется номер и дата таможенной декларации (ГТД). Документ «Ввод в оборот. Импорт с ФТС» обязательно содержит регистрационный номер ДТ (23 цифры в формате трёх групп) и дату регистрации. Система сверяет эти данные с ФТС автоматически.

  • «Производство РФ» — ГТД не требуется, но потребуется указать производственные документы: Декларацию или Сертификат соответствия, сведения о производителе.

Если товар фактически ввезён из-за границы, но вы указываете «производство РФ» — это недостоверные сведения в государственной системе мониторинга. Таможенный статус товара при этом не меняется: он остаётся незаконно ввезённым. К ответственности по статье 15.12 КоАП РФ (оборот немаркированного товара) добавляется статья 16.21 КоАП РФ — незаконное перемещение товаров через границу, штраф для юрлиц от половины до двукратной стоимости партии.

Можно ли ввести серый товар как импорт без ГТД?

Нет. Документ «Импорт с ФТС» технически требует номер декларации. Без неё система не сформирует корректный документ, а ФТС не подтвердит выпуск. С 1 октября 2026 года вступает в силу Федеральный закон № 289-ФЗ от 31.07.2025 «О платформовой экономике»: маркетплейсы обязаны проверять разрешительные документы до публикации карточки товара. Если документ отсутствует или недействителен, карточка не будет размещена.

Вывод: при сером ввозе без ГТД путь «ввезён в РФ» технически закрыт. Указывать «производитель» — значит сознательно идти на нарушение. Единственный легальный выход — перемаркировка.

Перемаркировка: легальный путь для товара без ГТД

Перемаркировка — это заказ новых кодов маркировки взамен утраченных или ошибочных для товара, который уже был (или должен был быть) в обороте. Ключевое преимущество: при перемаркировке не требуется ГТД.

Когда применима перемаркировка

Система предусматривает несколько оснований:

  • этикетка с Data Matrix повреждена, выцвела, отклеилась, не считывается сканером;

  • покупатель вернул товар без маркировки;

  • в коде маркировки содержится ошибочное описание;

  • товар, купленный для собственных нужд, решено продать;

  • продукция должна была уйти на экспорт, но вернулась в Россию.

Как провести перемаркировку пошагово

  1. Определите основание. Укажите причину: «Испорчено или утеряно средство идентификации», «Возврат от розничного покупателя» и т. д. Основание должно быть документально зафиксировано (внутренний акт, бумага от клиента).

  2. Закажите новые коды. В Станции управления заказами (СУЗ) выберите способ выпуска — «Перемаркировка».

  3. Если предыдущий код известен — укажите его в заявке. Система автоматически выведет старый код из оборота. Если код утрачен полностью — можно использовать техническую карточку с префиксом 029, без регистрации в ГС1 РУС.

  4. Нанесите новые этикетки на товар, проверьте считываемость сканером.

  5. Подайте документ «Перемаркировка» в личном кабинете. Старый код получит статус «Код выбыл», новый — «В обороте». После этого товар можно легально продавать.

Ограничения перемаркировки

  • Не во всех товарных группах доступна перемаркировка. Например, для духов и туалетной воды, фототехники и шин она не применяется при обычном (нетехническом) коде.

  • Провести перемаркировку может только владелец кода маркировки, зафиксированный в системе на момент обращения.

  • Срок подачи — 20 рабочих дней с момента обнаружения утраты или повреждения кода.

  • Массовая перемаркировка всей партии сразу после ввоза — «красный флаг» для системы контроля.

Важно: перемаркировка — это не способ легализовать контрафакт. Она работает, когда товар уже прошёл через систему, но код утратил физическую читаемость или содержит ошибку. Использование перемаркировки для маскировки нелегального оборота — основание для претензий и блокировок.

Что делать на практике: чек‑лист

Ситуация

Решение

Нужен ГТД?

Коды нанесены фабрикой, партия за рубежом

Проверить через приложение «Честный ЗНАК», затем — через ЭДО/УПД

Да, для документа «Импорт с ФТС»

Товар в РФ, есть декларация соответствия, но нет ГТД

Перемаркировка с технической карточкой (префикс 029)

Нет

Товар в РФ, нет ни ГТД, ни декларации

Оформить Декларацию соответствия на своё юрлицо, затем — перемаркировка

Нет (но нужна декларация/сертификат)

Код повреждён при транспортировке

Перемаркировка по основанию «Испорчено средство идентификации»

Нет

Риски и штрафы

Нарушение

Штраф для ИП

Штраф для юрлица

Основание

Производство или ввод в оборот товара без маркировки (общие товарные группы)

5 000 – 10 000 ₽

50 000 – 100 000 ₽

ст. 15.12 КоАП РФ, ч. 1

Продажа, хранение, перевозка товара без маркировки (общие товарные группы)

5 000 – 10 000 ₽

50 000 – 300 000 ₽

ст. 15.12 КоАП РФ, ч. 2

Производство или оборот алкоголя и табака без маркировки

300 000 – 500 000 ₽

700 000 – 1 000 000 ₽

ст. 15.12 КоАП РФ, ч. 3

Продажа, хранение, перевозка алкоголя и табака без маркировки

300 000 – 500 000 ₽

1 000 000 – 1 500 000 ₽

ст. 15.12 КоАП РФ, ч. 4

Незаконное перемещение товаров через границу

от 50% до 200% стоимости партии

ст. 16.21 КоАП РФ

Немаркированный товар в крупном размере (непродовольственные, неалкогольные группы — свыше 1 500 000 ₽; продовольственные — свыше 400 000 ₽; алкоголь и табак — свыше 100 000 ₽)

ст. 171.1 УК РФ: штраф до 300 000 ₽ или до 3 лет лишения свободы

ст. 171.1 УК РФ

Примечание к ст. 171.1 УК РФ: пороги «крупного размера» зависят от категории товара. Для большинства непродовольственных товаров (одежда, обувь, парфюмерия, фототехника и др.) крупный размер — свыше 1 500 000 ₽. Для продовольственных товаров — свыше 400 000 ₽. Для алкоголя и табачной продукции — свыше 100 000 ₽. При стоимости партии ниже этих порогов наступает административная, а не уголовная ответственность.

Ссылки на нормативные документы

Информации об авторе

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

8 подписчиков197 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка