Кто клеит «Честный ЗНАК», если товар везете из Киргизии от перекупа?

Разбираем на пальцах — потому что вопрос возникает у каждого, кто возит из Кыргызстана.

🇰🇬 В Киргизии работает своя национальная система маркировки — «Текшер». Она интегрирована с российским «Честным ЗНАКом», и это открывает два рабочих сценария.



Сценарий 1. Маркировку заказывает поставщик через «Текшер»

Поставщик получает коды в киргизской системе и при отгрузке передаёт их в Россию через документ «Отгрузка». Вы со своей стороны принимаете товар в «Честном ЗНАКе» через документ «Приёмка из ЕАЭС». Все довольны, всё по закону.



Сценарий 2. Коды заказываете вы сами — через свой личный кабинет «Честного ЗНАКа»

Это полностью легитимный вариант. Вы заказываете коды маркировки, скачиваете файл и отправляете его поставщику — чтобы он физически наклеил этикетки на товар перед отправкой. После этого вы принимаете партию в «Честном ЗНАКе» всё через тот же документ «Приёмка из ЕАЭС».



Кто что делает — коротко:



◘ Вы (покупатель) — заказываете коды в «ЧЗ» ИЛИ принимаете коды от поставщика через «Текшер»

◘ Перекуп / цех — клеит этикетки на товар

◘ Приёмка в системе — всегда на вашей стороне

Важный нюанс: если перекуп отшил товар в цехе, но сам не является производителем в юридическом смысле, маркировку он заказать не сможет — для этого нужна регистрация в системе. Поэтому в большинстве случаев проще и надёжнее заказывать коды самому и отправлять файл поставщику на наклейку.

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