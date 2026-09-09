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Евгения Задорожная
ВЭД
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Кто клеит «Честный ЗНАК», если товар везете из Киргизии от перекупа?

Разбираем, кто отвечает за маркировку «Честный ЗНАК» при импорте товара из Киргизии через перекупа. Рассказываем про систему «Текшер», два рабочих сценария нанесения кодов и порядок приемки в ЕАЭС — для импортеров и продавцов.

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Разбираем на пальцах — потому что вопрос возникает у каждого, кто возит из Кыргызстана.

🇰🇬 В Киргизии работает своя национальная система маркировки — «Текшер». Она интегрирована с российским «Честным ЗНАКом», и это открывает два рабочих сценария.

Сценарий 1. Маркировку заказывает поставщик через «Текшер»
Поставщик получает коды в киргизской системе и при отгрузке передаёт их в Россию через документ «Отгрузка». Вы со своей стороны принимаете товар в «Честном ЗНАКе» через документ «Приёмка из ЕАЭС». Все довольны, всё по закону.

Сценарий 2. Коды заказываете вы сами — через свой личный кабинет «Честного ЗНАКа»
Это полностью легитимный вариант. Вы заказываете коды маркировки, скачиваете файл и отправляете его поставщику — чтобы он физически наклеил этикетки на товар перед отправкой. После этого вы принимаете партию в «Честном ЗНАКе» всё через тот же документ «Приёмка из ЕАЭС».

Кто что делает — коротко:

◘ Вы (покупатель) — заказываете коды в «ЧЗ» ИЛИ принимаете коды от поставщика через «Текшер»
◘ Перекуп / цех — клеит этикетки на товар
◘ Приёмка в системе — всегда на вашей стороне

Важный нюанс: если перекуп отшил товар в цехе, но сам не является производителем в юридическом смысле, маркировку он заказать не сможет — для этого нужна регистрация в системе. Поэтому в большинстве случаев проще и надёжнее заказывать коды самому и отправлять файл поставщику на наклейку.

Сохраняйте, чтобы не потерять, и делитесь с коллегами по импорту 📌

Информации об авторе

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

8 подписчиков198 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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